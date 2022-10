„Debt for Climate“-Aktivisten sprechen über Aufeinandertreffen mit Christian Lindner im Finanzministerium

Die Klimaaktivisten von „Debt for Climate“ wollten Christian Lindner (FDP) zu einer Schuldenstreichung des globalen Südens bewegen. Wie lief die Aktion ab?

Am 17. Oktober klebten sich Klimaaktivisten im Finanzministerium fest. Ihr Ziel: Mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) über die Schulden der Länder im globalen Süden zu sprechen. Deren komplette Schuldenstreichung fordern Gruppen wie „Scientist Rebellion“, die „Letzte Generation“ und „Debt for Climate“ nämlich schon lange. Aber was bringt es, in Regierungsgebäude einzudringen und sich dort festzukleben?

BuzzFeed.de spricht mit den Aktivisten über ihre Aktion im Finanzministerium und das Aufeinandertreffen mit Christian Lindner.