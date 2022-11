„Volle Härte des Rechtstaates“ soll greifen: Scharfe Kritik an „Klima-Kriminellen“

Von: Bona Hyun

Teilen

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben sich am BER-Flughafen festgeklebt. Politiker fordern härtere Maßnahmen. © Lennart Preiss/dpa

Politiker üben nach der Aktion am BER Flughafen deutliche Kritik an der „Letzten Generation“. Sie fordern härtere Konsequenzen für die Aktivisten.

Berlin – Die Kritik an den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wächst. Bei ihrer Aktion am Donnerstag, 24. November 2022, klebten sich einige dieser Aktivisten am Gelände des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) fest. Nach einigen Stunden wurde der Flugverkehr wieder freigegeben, doch der Ärger bleibt: Die Politik will härter gegen Protestaktionen dieser Art vorgehen, da sie „illegitim“ und nicht „länger einfach so hingenommen werden können“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem Nachrichtenportal t-online. Es müsse die „volle Härte des Rechtstaates“ greifen. Einige Politiker nehmen die Aktivisten in Schutz.

„Klima-Kriminelle“: Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sollen härtere Strafen bekommen

Die Klimaaktivisten müssten für ihre Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden. Der Rechtsstaat solle die nötigen Instrumente einsetzen und konsequent angewendet werden, forderte CDU-Generalsekretär Mario Czaja im Gespräch mit t-online. Es müssten Maßnahmen wie Vorbeugehaft, Aufenthaltsverbote und Bußgelder greifen. Sein Bruder,. der Berliner FDP-Chef Sebastian Czaja, sprach bei den Aktivisten von „Klima-Kriminellen“ – eine Bezeichnung, die für sich spricht – aber doch weniger polarisiert als der Vergleich der Klimaaktivisten und der RAF.

Auch AfD-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla forderte den Verfassungsschutz auf, im Fall der „Letzten Generation“ aktiv zu werden. Die oberste Priorität sollte dabei der Sicherung kritischer Infrastruktur gelten, so Chrupalla. Unterstützung für die Klimaaktivisten, die sich auch an der Elbphilharmonie festklebten, kommt von Linken-Chef Martin Schirdewan. Er verteidigte die „Letzte Generation“, deren Protest den „Finger in die Wunde der politischen Untätigkeit angesichts der Klimakatastrophe lege“.

Klimaaktivisten kleben sich am Gelände des BER Flughafens fest und blockieren Verkehr

Die Bundespolizei berichtete am Donnerstagnachmittag von zwei Gruppen, die sich am Flughafengelände des BER Zugang verschafften hatten. Einige Menschen hätten sich am Boden festgeklebt. Ihre Aktion wurde live auf Twitter von den Aktivisten gestreamt. Der Berliner Flughafen musste vorübergehend den Betrieb auf beiden Start- und Landebahnen einstellen und fünf Starts streichen. Dem Flughafen zufolge waren 750 Passagiere von dem Protest der Klimakativisten betroffen.

Nach der Aktion nahm die Polizei mehrere Menschen in Gewahrsam. Gegen die Klimaaktivisten werde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung erstattet, teilte das Polizeipräsidium Brandenburg laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Nach BER Aktion der „Letzten Generation: FDP-Vorsitzender fordert mehr Sicherheit an Flughäfen

Neben den strafrechtlichen Eingriffen sollen auch Maßnahmen ergriffen werden, die so eine Aktion vermeiden. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, fordert nach der Störaktion von Klimaaktivisten eine Sicherheitsüberprüfung aller Flughäfen. Dürr warnte vor der Radikalisierung einzelner Klimaaktivisten, die einen Fortschritt des Klimawandels gefährde. „Außerdem sollten wir die Sicherheit der Flughäfen erneut überprüfen, um die Funktionsfähigkeit unserer kritischen Infrastruktur zu garantieren“, sagte Dürr den Zeitungen der Mediengruppe Bayern am Freitag, 25. November 2022.

Auch CDU-Politiker Kai Wegener sprach sich auf Twitter für strengere Sicherheitsvorkehrungen aus. Es könne nicht sein, dass sich Kriminelle am BER „mit einer Heckenschere Zugang zur kritischen Infrastruktur verschaffen“. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ hatten sich in den vergangenen Wochen häufiger Kritik geerntet. Besonders stark wurden sie für ihre Aktion in Berlin kritisiert, die mutmaßlich zum Tod einer Radfahrerin geführt haben soll.