„Kleben am Verbrenner“: Mitglieder der „Letzten Generation“ fetten FDP-Zentrale ein

Teilen

Ein „Letze Generation“-Klima-Aktivist an der FDP-Bundesgeschäftsstelle in Berlin © Christoph Soeder/dpa

Etwas Öl-Ähnliches tropft aktuell von der Fassade des Berliner FDP-Gebäudes. Der Protest der „Letzten Generation“ galt wohl auch Standorten von BASF und Coca-Cola.

Berlin – Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben mit einer Öl-ähnlichen Flüssigkeit den Eingang und den Eingangsbereich der FDP-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte beschmiert. Die Flüssigkeit kippten sie am Donnerstagmorgen (13. April) aus mehreren Eimern an die Türen und Teile der Fassade, wie dpa-Reporter berichteten.

Anschließend klebten sie mehrere Plakate an: „FDP: Profis im Blockieren, Kleben am Verbrenner“, stand unter anderem darauf. Auch an anderen Orten in Berlin soll es zu ähnlichen Aktionen gekommen sein, etwa bei den Standorten von Coca-Cola und BASF. Dabei kooperiere die Letzte Generation mit der Gruppe Extinction Rebellion, hieß es von den Reportern.

G7 und Co.: Bilder der Proteste gegen die Globalisierung Fotostrecke ansehen

Klimaproteste in Berlin: Vor FDP-Zentrale war schon das Grundgesetz-Denkmal dran

Bereits vor rund einem Monat hatten Mitglieder der Letzten Generation eine ebenfalls öl-ähnliche Flüssigkeit auf das Grundgesetz-Denkmal in der Nähe des Reichstags in Berlin gekippt und damit bundesweit Kritik und Empörung ausgelöst. Das Denkmal konnte schnell gereinigt werden und wurde nicht beschädigt.

Die Gruppe hatte für diese Tage weitere Störaktionen angekündigt. Zuletzt hatte sich auch die Bewegung Fridays for Future von dem Vorgehen der Letzten Generation distanziert. „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen, und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen“, sagte Sprecherin Annika Rittmann der Nachrichtenagentur dpa. (dpa/frs)