Klatsche für Lauterbach: Bundesregierung kippt Corona-Regeln für Schüler

Von: Yannick Hanke

Die speziellen Corona-Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für Schulen wurden von der Bundesregierung gekippt. © Kay Nietfeld/dpa/Rolf Poss/imago/Montage

Pleite für Karl Lauterbach (SPD): Die Bundesregierung kippt die Corona-Regeln des Gesundheitsministers für Schüler. Doch mit welcher Begründung?

Berlin – Das hatte er sich mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Die Corona-Regeln von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für Schüler gehören der Geschichte an. Denn die Bundesregierung will nun doch keine strengen Pandemie-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche anordnen. Das Bestreben von Lauterbach, Covid-19 in den „Pest-Paragrafen“ des vom Bundesrat verabschiedeten Infektionsschutzgesetzes aufzunehmen, ist damit gescheitert.

Corona-Regeln für Schüler in Deutschland: Bundesregierung kippt Karl Lauterbachs strikten Pläne

Hätte Karl Lauterbach seinen Willen bekommen, würde das Coronavirus in einer Reihe mit hochgefährlichen Krankheiten wie der Pest oder Cholera stehen. Schüler und Schülerinnen in Deutschland hätten dementsprechend nach einer Infektion besondere Nachweise erbringen müssen. So wäre nach einer überstandenen Infektion ein bestätigter Negativ-Test, beispielsweise aus einem Corona-Testzentrum, erforderlich gewesen, um zur Schule zurückkehren zu dürfen. Doch bleibt es beim Konjunktiv, die Politik will es anders.

Wie die Bild berichtet, reagiert der Bund auf die massive Kritik aus den Ländern. Oft wurde darauf hingewiesen, dass solch strenge Corona-Regeln am Arbeitsplatz nicht gelten würden. Nun wird der Plan von Karl Lauterbach wieder einkassiert. Das wird bei vielen Politikern durchaus ein Anlass zur Freude sein.

„Hält gesunde Kinder von Schulen fern“: Erleichterung über gekippten Corona-Regeln von Lauterbach

Die nun obsoleten Corona-Pläne Lauterbachs hatte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) „eine Katastrophe für Schülerinnen und Schüler“ genannt. Doch auch aus Reihen der eigenen Partei kam lautstarke Kritik auf. „Corona für Kinder immer noch zur todbringenden Krankheit zu erklären, zeigt, welchen Blick Karl Lauterbach auf Kinder hat. So ein Vorgehen hält gesunde Kinder massenweise von Kitas und Schulen fern“, hieß es von Sascha Karolin Aulepp, Bremer Senatorin für Kinder und Bildung.

Ich bin erleichtert und dankbar, dass es gelungen ist, mit einer gemeinsamen, massiven Intervention der Kultusminister und vieler Ministerpräsidenten diesen Irrweg zu stoppen.

Und wer hätte es gedacht, Karin Prien hat sich bereits zu Wort gemeldet. „In der Endphase der Pandemie erstmals ein gesetzliches Betretungsverbot und eine Frei-Testpflicht nur für Kitas und Schulen selbst im Verdachtsfall einzuführen, entbehrt jeder Logik und Verhältnismäßigkeit“, sagt die Unions-Politikerin zur Bild. Und: „Es wäre erneut eine Regelung zulasten von Kindern und Jugendlichen und eine unvertretbare Belastung für die Familien mit Kindern gewesen“. Dazu wird es nun also nicht kommen.