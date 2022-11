Kinderbonus: Wann wird das Extra-Geld an die Eltern ausgezahlt?

Von: Jens Kiffmeier

100 Euro extra: Der Kinderbonus aus dem Entlastungspaket 2022 soll die hohen Energiepreise abfedern. Doch die Auszahlung an die Familien könnte sich verzögern.

Update vom 27. April 2022, 12:41 Uhr: Das Entlastungspaket 2022 ist fix: In einer Kabinettssitzung hat die Bundesregierung die geplanten Hilfsmaßnahmen als Ausgleich für die hohen Energiekosten beschlossen. Unter anderem kommt jetzt eine Energiepreispauschale von 300 Euro, ein Tankrabatt, ein Hartz-IV-Zuschuss sowie ein Kindergeldbonus in Höhe von 100 Euro, den Eltern einmalig pro Kind ausgezahlt bekommen sollen. Das milliardenschwere Entlastungspaket soll inmitten des Ukraine-Kriegs den Bürgern Hilfe bieten.

Kindergeldbonus: Kabinett billigt Entlastungspaket 2022 – Eltern bekommen Einmalzahlung von 100 Euro

Berlin – Hilfe gegen die hohen Preise bei Energie und Lebensmitteln: Mit einem einmaligen Kinderbonus hat die Ampel-Koalition den Familien in Deutschland ihre Unterstützung zugesagt. Doch die Maßnahme aus dem Entlastungspaket 2022 lässt weiter auf sich warten. Entgegen der Ankündigung der Bundesregierung sei vermutlich erst mit einer Auszahlung ab 1. September zu rechnen, mutmaßte die CDU-Fraktion im Bundestag jetzt laut einem Bericht der Berliner Morgenpost. Während die Ankündigung bei vielen Familien für Enttäuschung sorgen dürfte, hofft die Opposition aber noch auf Verbesserungen in dem Gesetzespaket.

Kinderbonus: Auszahlung aus dem Entlastungspaket 2022 startet wohl erst zum 1. September

Der Kinderbonus ist in dem neuen Entlastungspaket 2022 der Ampel-Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verankert. Weil die ohnehin schon hohen Preise für Diesel, Benzin, Strom, aber auch fürs Heizen sowie für Lebensmittel durch den Ukraine-Krieg stark gestiegen sind, sollen Familien einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro bekommen. Das Geld wird einmalig ausgezahlt – und zwar ergänzend zum Kindergeld.

100 extra für Familien: Die Ampel-Koalition spendiert im Entlastungspaket einen Kinderbonus. © Patrick Seeger/dpa

Einen Anspruch haben nach dem Willen der Politik prinzipiell alle Eltern. Jedoch wird der Kinderbonus 2022 auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Dadurch profitieren Spitzenverdiener wenig bis gar nicht von der sozialen Wohltat. Familien mit einem geringen Haushaltseinkommen dürfen sich aber erneut über ein wenig Extra-Geld freuen, nachdem bereits 2020 und 2021 zweimal ein Kinderbonus wegen der Folgen der Corona-Pandemie ausgezahlt worden war.

Auf Sozialleistungen wie etwa Hartz IV soll der Kinderbonus 2022 aber nicht angerechnet werden. Dadurch können sich die Empfänger der Grundsicherung über einen weiteren Zuschuss freuen. Denn Hartz-IV-Bezieher erhalten im Rahmen des Entlastungspaketes einen weiteren Bonus in Höhe von 100 Euro.

Kinderbonus 2022: Wann wird er ausgezahlt? Familienkassen überweisen 100 Euro aus dem Entlastungspaket direkt aufs Konto

Doch wann kommt das Geld nun bei den Anspruchsberechtigten an? In dem Beschluss zum Entlastungspakets 2022 wird von einer „schnellstmöglichen“ Umsetzung gesprochen. Doch Finanzminister Christian Lindner (FDP) deutete an, dass die meisten Maßnahmen wohl nicht vor dem 1. Juni 2022 in Kraft treten können. Denn die Gesetzesentwürfe, die derzeit in den zuständigen Ministerien erarbeitet werden, müssen noch den Bundestag und den Bundesrat passieren. Sobald dies geschehen ist, soll der Kinderbonus ähnlich wie das Kindergeld über die Familienkassen an die Mütter und Väter ausgezahlt werden – formlos und ohne Antrag.

Kinderbonus: Auszahlung 2022 soll Energiepreise abmildern – Weitere Maßnahmen im Entlastungspaket

Doch nach Einschätzung von Sozialexperten kann dies noch nicht im Sommer geschehen. In der Regel bräuchten die Familienkassen immer ein paar Monate Vorlaufzeit. Deshalb werde der Kinderbonus nach der Verabschiedung der Gesetze „frühestens zum 1. September ausgezahlt“, sagte die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, kürzlich der Bild-Zeitung. In der Fraktion ist die Hoffnung groß, dass man die Verzögerung noch für ein paar Nachbesserungen in dem Gesetzentwurf nutzen kann. So dringt die Union darauf, alleinerziehenden Müttern und Vätern einen höheren Kinderbonus zu gewähren. Im Gespräch sind 150 statt 100 Euro als Einmalzahlung.



Inwieweit sich die Ampel-Koalition aber darauf einlässt, bleibt abzuwarten. Der Kinderbonus ist zwar zentraler Bestandteil des Entlastungspakets 2022. Aber insgesamt müssen Maßnahmen in Höhe von 17 Milliarden Euro finanziert werden. So soll es auch eine Energiepreispauschale von 300 Euro für Arbeitnehmer, einen Tankrabatt, einen Hartz-IV-Zuschuss und ein 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn geben. Es ist vor diesen gewaltigen Fördermaßnahmen eher unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung deswegen beim Kinderbonus noch einen Nachschlag gewährt.