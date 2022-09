Kiew will Deutschland aus der Energiekrise helfen – mit Atomkraft

Von: Felix Busjaeger

Der ukrainische Ministerpräsident, Denys Schmyhal, will Deutschland mit Atomstrom versorgen und das trotz des Ukraine-Kriegs. © -/Büro des Ministerpräsidenten der Ukraine/dpa

Deutschland sucht wegen der Gaskrise Energielieferanten. Ausgerechnet die Ukraine könnte sich als Retter in der Not erweisen – und Atomstrom liefern.

Berlin – Die Gaskrise hat Deutschland weiterhin fest im Griff. Während die Ampel über ein 3. Entlastungspaket berät, bei dem noch unklar ist, wer profitieren soll, überrascht ein kriegsgeplagtes Land mit einem Vorschlag. Die Ukraine bietet der Bundesrepublik offenbar Strom aus Atomkraft an – in einer Zeit, in der der Ukraine-Krieg von Wladimir Putin das Land erschüttert und das Atomkraftwerk Saporischschja vor einem möglichen Super-Gau steht.

Atomkraft als Rettung in der Gaskrise? Die Ukraine will nach Deutschland liefern

Der Krieg in der Ukraine fordert auch in Deutschland seinen Tribut: Seit Monaten leiden die Bürger unter hohen Energiepreisen und die Inflation klettert regelmäßig auf Rekordwerte. Die Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung treibt viele Verbraucher um und es wird befürchtet, dass viele Menschen in den kommenden Monaten wegen der Mehrkosten in Zahlungsnot geraten könnten. Die Debatte um die Atomkraft in Deutschland läuft seit Wochen: Einige Stimmen in der Politik fordern, die verbleibenden AKWs am Netz zu lassen und über eine Laufzeitverlängerung der Meiler nachzudenken.

Manche sprachen sich zudem dafür aus, eine Reaktivierung anderer Atomkraftwerke wegen der Gaskrise in Deutschland in Betracht zu ziehen. Um die Bundesrepublik schneller aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien, hat die Ukraine nun nach eigenen Angaben die Lieferung von Atomstrom angeboten. Derweil soll ein Stresstext über die Laufzeitverlängerung der Atomkraft in Deutschland entscheiden.

Ukraine News: Kiew bietet Deutschland Hilfe an – Atomkraft soll Energieprobleme lösen

Was auf den ersten Blick nahezu absurd klingt, ist in anderen Ländern bereits Alltag. „Derzeit exportiert die Ukraine ihren Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen. Aber wir sind durchaus bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern“, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal der Nachrichtenagentur dpa. Offenbar verfügt das Land trotz Ukraine-Krieg über ausreichende Mengen an Strom, sodass die Regierung auch Deutschland Energie anbieten könnte. Inwieweit ein solches Vorhaben umsetzbar wäre, könnte in den kommenden Wochen ergründet werden.

Schmyhal möchte offenbar über die Lieferung von Atomkraft nach Deutschland bei seinem Besuch in Berlin und Brüssel ansprechen. Wie unter anderem der Spiegel berichtet, exportiert die Ukraine derzeit täglich 400 und 700 Megawatt Strom in die Europäische Union und nach Moldau. Diese Quote könnte laut der ukrainischen Regierung trotz Krieg mit Russland um ein Vielfaches erhöht werden – und das Land mit frischem Geld versorgen, das für den Nachschub an der Front dringend benötigt wird.

Sorge um AKW Saporischschja: IAEA will Sicherheitsbericht vorlegen

Während die Ukraine gerne weitere Teile Europas mit Energie versorgen will, blickt die Welt besorgt auf die AKWs des Landes. In Saporischschja ist das Areal um den Meiler seit Wochen Ziel von Raketenangriffen. Immer wieder wird befürchtet, dass die Einschläge zu einem Super-Gau beim AKW Saporischschja führen könnten. Seit März befinden sich zudem sechs Blöcke unter russischer Kontrolle. Die Lage scheint angespannt. Die Internationale Atomenergiebehörde hatte eine Delegation in das Kraftwerk geschickt, um die Lage zu überprüfen.

Wie es heißt, sollen wohl zwei Mitarbeiter der Behörde dauerhaft im AKW Saporischschja bleiben, um die Situation im Blick zu behalten. In Kürze wird zudem ein Sicherheitsbericht über die Lage vor Ort erwartet. IAEA-Chef Rafael Grossi zog am Freitagabend nach seiner Rückkehr in Wien ein teils positives Fazit. Zwar seien Schäden durch den Beschuss des Kraftwerks offenkundig und inakzeptabel, aber wichtige Sicherheitselemente wie die Stromversorgung des Werks funktionierten.