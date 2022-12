Kein Pflegebonus für Tausende: Warum so viele leer ausgehen

Von: Elias Bartl

Der Pflegebonus sollte denen zugutekommen, die während der Corona-Pandemie am meisten leisten mussten. Doch tausende Pfleger gehen leer aus.

Hannover – Pflegekräfte in Deutschland arbeiten bis an ihr Limit, sind schlecht bezahlt und es fehlt an Nachwuchs. Überstunden, Krankheitsausfälle und voll belegte Krankenhäuser waren schon vor der Coronapandemie Alltag für tausende Pflegekräfte. Als dann die erste Coronawelle Deutschland überrollt, heißt das für Tausende Pflegekräfte arbeiten, bis über die Belastungsgrenze hinaus.

Viele Beschäftigte aus der Gesundheitsbranche gehen leer aus

Als Entschädigung und als Anerkennung für die Arbeit der Pflegenden verspricht Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) den Pflegebonus. Eine Milliarde Euro sollen für all die Corona-Helden bereitgestellt werden. 500 Millionen für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, 500 Millionen für die ambulante und stationäre Altenpflege. Ausgezahlt werden sollen bis zu 2.500 Euro pro Person. Krankenhäuser können das Geld beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen beantragen, Altenpflegeeinrichtungen bei den Pflegekassen.



Den Pflegebonus bekommt aber nur jener, der 2021 für mindestens 185 Tage auf einer bettenführenden Station beschäftigt waren. Das bedeutet, Sanitäter, Pflegekräfte aus dem OP, oder der Notaufnahme gehen leer aus, trotz intensivem Kontakt zu Coronaerkrankten und einem erheblichen Risiko sich mit dem Virus zu infizieren. Für viele ist das unverständlich und führt zu Missgunst und Neid.

Lauterbach pocht auf korrekte Auszahlung von Pflege-Boni

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach pocht auf eine korrekte Auszahlung staatlicher Corona-Boni an Pflegekräfte. Mit der Zahlung wolle der Gesetzgeber seinen Dank und seine Wertschätzung für die Arbeit während der Pandemie ausdrücken, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Es sei nicht nachvollziehbar, wenn Arbeitgeber das Anliegen torpedierten, indem sie keinen Antrag für ihre Beschäftigten stellten oder Boni gar zu Unrecht selbst einstrichen. „Pflegekräften ihren rechtmäßigen Bonus zu verwehren, ist Betrug.“ Die Pflegekassen müssten Abrechnungen schärfer prüfen.



Nach einem Bericht von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ hat der Bundesrechnungshof mit Bezug auf einen Bonus von 2020 kritisiert, dass das Auszahlverfahren „fehler- und missbrauchsanfällig“ gewesen sei. Viele Einrichtungen hätten keine Auszahlung beantragt, manche hätten die Prämie nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für sich selbst geltend gemacht. Einem Bericht des Rechnungshofs zufolge sei zu erwarten, „dass sich damit die Anfälligkeit des bisherigen Verfahrens für Fehler und Missbrauch“ beim Pflegebonus fortsetze.d unter den Beschäftigten in der Gesundheitsbranche. (DPA/EB)