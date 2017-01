Kein Durchbruch bei Zypern-Verhandlungen in Sicht

Genf/Nikosia - Bei den Zypern-Verhandlungen in Genf hakt es an vielen Punkten. Die UN geben die Hoffnung nicht auf, die seit mehr als 40 Jahren andauernde Teilung der Insel überwinden zu können.

Bei den Zypern-Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN) in Genf ist kein Durchbruch in Sicht. Die Führungen der griechischen und türkischen Zyprer sprachen am Dienstag weiter über die Überwindung der seit mehr als 40 Jahren andauernden Teilung der Mittelmeerinsel. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen standen EU-Themen sowie die Kosten einer Wiedervereinigung und wichtige Regierungsthemen auf der Tagesordnung.

„Wir sind genau soweit von einer Lösung wie auch von einer Nicht-Lösung. Es werden schwierige Themen erörtert“, sagte der zyprische Regierungssprecher, Nikos Christodoulides. Die dreitägigen Gespräche hatten am Montag begonnen.

Ein Streitpunkt: Der Verbleib von türkischen Truppen auf der Insel

Nach übereinstimmenden Informationen der griechischen und der türkischen Presse gibt es keine Einigung zum Thema Präsident des angestrebten föderativen Zypern. Zudem bleibt der Verbleib von türkischen Truppen auf der Insel ein Streitpunkt. Die griechischen Zyprer wollen keine Garantiemächte mehr haben. Alle Truppen sollen abgezogen werden. Die türkischen Zyprer bestehen darauf, dass die Türkei als Garantiemacht bliebt und auch weiterhin Truppen auf der Insel unterhält. Ein Durchbruch sei im Moment „nicht in Sicht“, sagte ein zyprischer Diplomat der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen.

Fünf-Parteien-Konferenz geplant

Die Vertreter der griechischen und türkischen Volksgruppe, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci, sprachen auch über ein anderes von entscheidender Bedeutung Thema: Es geht um die territoriale Frage. Beide Seiten sollen den Vereinten Nationen am Mittwoch Karten mit den Grenzen der beiden Bundesstaaten vorlegen, des türkisch-zyprischen Nordstaates und des griechisch-zyprischen Südstaates.

Am Donnerstag ist eine Fünf-Parteien-Konferenz unter Beteiligung der Garantiemächte Zyperns - Griechenland, der Türkei und der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien - geplant.

dpa