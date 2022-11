Bei WM 2022: Irans Kapitän solidarisiert sich mit Protesten in seinem Land

Von: Yannick Hanke

Die WM 2022 schreibt auch politisch Schlagzeilen. Vor dem Spiel gegen England solidarisiert sich der Kapitän des Irans mit den Protesten in seiner Heimat.

Doha/Teheran – Wie wird die Katar WM 2022 in Erinnerung bleiben? Möglicherweise als Fußball-Großturnier, das politisch viel Brisanz mit sich gebracht hat, aber auch als Plattform zur klaren Positionierung genutzt wurde. Denn Sport und Politik scheinen dieser Tage nur schwer voneinander zu trennen zu sein.

Das macht Ehsan Hajsafi, Kapitän der iranischen Fußball-Nationalmannschaft, vor der Partie gegen England deutlich. Im Fokus stehen hierbei die Proteste gegen das Regime im Iran. Doch zunächst ein kleiner Blick zurück.

Katar WM 2022: Vor Spiel gegen England solidarisiert sich Irans Kapitän mit den Protesten in seinem Land

Am Sonntag, 20. November 2022, wurde das nunmehr sechste Todesurteil seit Beginn der Proteste im Iran vollstreckt. Ein Angeklagter wurde im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im Iran zum Tode verurteilt. Er soll „während der jüngsten Unruhen ein Messer gezogen“ haben, „mit der Absicht zu töten, Terror zu verbreiten und die Gesellschaft zu verunsichern“. So befand es zumindest das Revolutionsgericht in Teheran.

Die Katar WM 2022 dient auch als Plattform für politische Aspekte. So solidarisiert sich der Kapitän der iranischen Fußball-Nationalmannschaft, Ehsan Hajsafi, mit den Protesten gegen das Regime in seinem Heimatland. © imago/Montage

Etwa 1.900 Kilometer von der iranischen Hauptstadt entfernt liegt Al-Rayyan, Austragungsort der WM in Katar 2022. Hier trifft der Iran am Montag, 21. November, um 14:00 (MESZ) auf England. Eigentlich sollte der Sport beim Aufeinandertreffen mit Spielern wie Raheem Sterling oder Harry Kane im Vordergrund stehen. Das ist aber, wie eingangs erwähnt, schier unmöglich. Denn die Proteste im Iran, vor allem aber die Todesurteile gegen die Demonstranten, beschäftigen auch Ehsan Hajsafi.

„Wir leiden mit ihnen“: Irans Kapitän Ehsan Hajsafi macht bei WM 2022 auf Proteste in seiner Heimat aufmerksam

Hajsafi, das ist der Kapitän des Irans bei der Katar WM 2022. 1,68 Meter groß, 117 Länderspiele auf dem Buckel, aktuell in Diensten von AEK Athen. Auf der Pressekonferenz vorm iranischen Auftaktspiel gegen die Engländer hat er sich nun zu Wort gemeldet. „Im Namen des Gottes des Regenbogens“, begann Hajsafi sein Statement und wandte sich damit an die trauernden Familien in seiner Heimat.

„Sie sollen alle wissen, dass wir bei ihnen sind und sie unterstützten. Wir leiden mit ihnen“, so Hajsafi. Zum Hintergrund: Der Gott des Regenbogens ist im Iran zu einem Symbol für Kian Pirfalak geworden, der von Einsatzkräften des Regimes erschossen wurde. Der Sport spielt bei den Protesten im Iran immer wieder eine große Rolle. Zahlreiche Sportlerinnen entledigen sich ihrer Hijabs, eines Kopftuches, das in ihrer Heimat vorgeschrieben ist. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen, die zwischenzeitlich verschwundene Kletterin Elnaz Rekabi ist ein trauriges Beispiel hierfür.

„Frau, Leben, Freiheit“: Sportler solidarisieren sich weltweit mit den Demonstranten im Iran

Viele männliche Sportler wiederum zeigen sich in Form von Gesten solidarisch mit den unterdrückten Frauen aus dem Iran beziehungsweise im Iran. Der Ruf der Protestierenden: „Zan, zendegi, azadi“, zu Deutsch: „Frau, Leben, Freiheit“. Die Solidaritätsbekundungen aus der bunten Welt des Sports wollen indes nicht abebben. Beispielweise symbolisierte ein Beachsoccer-Spieler nach einem Tor ein Abschneiden seiner Haare. Hiermit hatten bereits viele Frauen im Iran protestiert.

Die Fußball-Nationalmannschaft des Irans, die bei der für den Tod unzähliger Bauarbeiter verantwortliche Katar WM nicht zuletzt mit Leverkusens Sardar Azmoun aufwartet, beteiligt sich ebenfalls am globalen Protest. Bei einem Spiel in Österreich trugen die Männer schwarze Jacken, um nationale Symbole zu verdecken. In diese Aktion war auch Hajsafi involviert. Der in Deutschland sein Geld verdienende Kicker Azmoun wiederum zeigte sich auf Instagram solidarisch, löschte den entsprechenden Beitrag wieder.

„One-Love“-Kapitänsbinde bei Katar WM: Symbolträchtig, aber der Fifa politisch zu aufgeladen

Es ist übrigens keine Selbstverständlichkeit, dass die iranische Fußball-Nationalmannschaft bei der von homophoben Aussagen begleiteten Katar WM teilnehmen darf. Erst im September 2022 schrieb die Organisation Open Stadiums, die sich für den freien Zugang von Frauen zu Fußballspielen einsetzt, dem Weltfußballverband Fifa einen offenen Brief. Darin wurde der Ausschluss des Irans von der Katar WM gefordert. Geschehen ist aber nichts, „bis heute ist unser Brief ohne Antwort“, heißt es von der Organisation selbst in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Im Vorfeld der WM-Partie zwischen dem Iran und England waren es bis zuletzt aber auch die Briten, die für Aufsehen hätten sorgen können. Konkret ging es um die „One Love“-Kapitänsbinde von ursprünglich zehn europäischen Verbänden, die von der Fifa im Rahmen ihrer prestigeträchtigen Katar WM nicht akzeptiert wird und zu Sanktionen führen könnte. Englands Star-Stürmer Harry Kane hätte der erste Kapitän bei der Katar-WM sein können, der dagegen verstößt. Aus Angst vor den Sanktionen ist es am Montag, 21. November, jedoch zu einem Rückzieher gekommen.

Neuer, Kane & Co. knicken wegen Fifa-Sanktionen ein: Doch keine „One Love“-Binde bei Katar WM

Was aber droht den Kapitänen bei der Katar WM, die sich mit eben jener „One Love“-Binde zeigen? Mit Anpfiff müssen sie fürchten, direkt die Gelbe Karten zu erhalten. Nach einer weiteren Verwarnung aufgrund desselben „Delikts“ im zweiten Gruppenspiel wären die Kapitäne dann für das abschließende dritte Gruppenspiel gesperrt. Dieses Risiko wollen prominente Spielführer wie Manuel Neuer oder Englands Harry Kane dem Vernehmen nach nicht eingehen.

„Als nationale Verbände können wir unsere Spieler nicht in eine Situation bringen, in der sie mit sportlichen Sanktionen, einschließlich Platzverweisen, rechnen müssen. Deshalb haben wir die Kapitäne gebeten, die Armbinden bei WM-Spielen nicht zu tragen“, heißt es in einem Statement, wie die BBC berichtet. Es wäre ein Zeichen gewesen bei dieser Katar WM 2022. Nicht zuletzt, dass Sport und Politik doch nicht so leicht voneinander zu trennen sind.