Machtkampf in der Union: Merz legt gegen Wüst nach – und bekommt Schützenhilfe aus Sachsen

Von: Fabian Müller

Wer Kanzlerkandidat der Union werden könnte, ist Thema der Unions-Fraktionssitzung am Mittwoch. Entscheiden würden das die Vorsitzenden der beiden Parteien CSU und CDU, so Merz.

Berlin – Deutlich mehr als zwei Jahre sind es noch, bis in Deutschland ein neuer Bundestag samt neuem Bundeskanzler gewählt wird. In der Opposition beginnen erste Kämpfe um mögliche Kanzlerkandidaturen, die derzeit im Umfrage-Hoch befindliche AfD will gar erstmals einen Kandidaten für das Amt stellen. Und bei der CDU positionieren sich der Vorsitzende Friedrich Merz und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Auf der Union-Fraktionssitzung am Mittwoch ging Merz nun dessen Kontrahenten Wüst an, ohne den Namen direkt zu erwähnen. Genauer ging es um die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union werden könnte. Merz betonte, er und der Chef der Schwesterpartei CSU, Markus Söder, wären sich ihrer Verantwortung bewusst und seien sich einig darin, dass nur sie beide entscheiden würden, wer Kanzlerkandidat der Union werde.

Friedrich Merz (l), CDU-Bundesvorsitzender, und Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. © Christoph Soeder/dpa

Machtkampf in der Union: Wer wird Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2025?

Beobachter deuten das als klaren Seitenhieb gegen Wüst. Der hatte sich Mitte Juni in einem Gastbeitrag in der FAZ und einem Interview, das er der Rheinischen Post gab, als Kanzlerkandidat ins Gespräch gebracht. Merz soll unterkühlt reagiert haben, öffentlich sagte er lediglich, mit „Personalspekulationen“ befasse er sich nicht.

Die CDU soll in dem innerparteilichen Machtkampf eher hinter Merz stehen. Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer stärkte Parteichef Merz den Rücken für eine mögliche Kanzlerkandidatur. Zur Frage, ob Merz der Kandidat von CDU und CSU werden sollte, sagte der sächsische Ministerpräsident dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Ja. Friedrich Merz ist ein hervorragender Partei- und Fraktionschef. Er hat die Partei wieder geeint.“

Nach Kretschmers Einschätzung wird es aber dabei bleiben, dass die Union über ihre K-Frage endgültig erst in einem Jahr entscheidet. „Wir haben uns darauf geeinigt, die Frage der Kanzlerkandidatur im Sommer 2024 zu klären“, sagte er. (fmü/dpa)