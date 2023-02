Kampfroboter gegen Abrams-Panzer: Das immer effektivere Töten im Ukraine-Krieg

Von: Alexander Eser-Ruperti

Im Ukraine-Krieg kommt ständig neues Militärgerät zum Einsatz, das Töten hält an. Aufseiten Russlands sollen auch Kampfroboter eingesetzt werden.

Moskau – Der Ukraine-Krieg fordert weiter zahllose Leben, ein Verhandlungsfrieden scheint in weiter Ferne. Stattdessen gibt es Berichte über immer neue Waffensysteme, die in der Kriegsführung die Entscheidung bringen sollen – und das Töten effektivieren. Auf russischer Seite geht es dabei auch um den Einsatz sogenannter „Marker“-Kampfroboter, die unter anderem auf Abrams-Panzer aus den USA treffen werden. Wie groß der Einfluss der Roboter auf das Kriegsgeschehen sein wird, ist umstritten. Klar ist: Die Opferzahlen steigen immer weiter, mit jedem Tag, der immer effektiveren Kriegsführung.

Krieg Ukraine aktuell: Russland plant Einsatz von „Marker“-Kampfrobotern

Aufseiten Russlands plant man im Krieg mit der Ukraine aktuell offenbar auch den Einsatz sogenannter „Marker“-Kampfroboter. Vor kurzem hatte der ehemalige Leiter der Raumfahrtbehörde Roscosmos, Dmitri Rogosin, erklärt, die Roboter würden in der Ostukraine getestet, so Newsweek.com. Laut der Website erklärte Rogosin – der inzwischen Teil einer Militärberatergruppe ist – auf Telegram, die Roboter würden eine „Feuertaufe“ im Ukraine-Krieg erhalten. Auch die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtet von Tests „mehrerer Einheiten“ in den annektierten Gebieten.

Ein unbemannter Kampfroboter vom Typ Uran-9 wird während der russischen Militärparade über eine Straße gefahren. (Symbolbild) © Pavel Golovkin/dpa

Rogosin laut Newsweek.com auf Telegram: „Wir beginnen damit, Zielbilder hochzuladen, als Teil einer Gruppe von Kampfrobotern Kampfalgorithmen auszuarbeiten und leistungsstarke Panzerabwehrwaffen zu installieren.“ Elektronisch soll der Roboter gegnerisches Material bestimmen, so Rogosin gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti: „Sobald beispielsweise die Lieferung von Abrams- und Leopard-Panzern an die ukrainischen Truppen beginnt, wird der ‚Marker‘ das entsprechende elektronische Bild erhalten und in der Lage sein, amerikanische und deutsche Panzer automatisch zu erkennen und zu treffen“. Die Spirale dreht sich weiter.

„Marker“-Kampfroboter treffen im Ukraine-Russland-Krieg auf Abrams-Panzer

Im Russland-Ukraine-Krieg trifft der „Marker“-Kampfroboter auf westliches Militärgerät, wie etwa Abrams-Panzer. Wie groß der tatsächliche Einfluss der Roboter auf die Kriegsdynamik sein wird, ist dabei umstritten. Es wird davon ausgegangen, dass die ukrainischen Streitkräfte die Roboter auch mit unbemannten Luftfahrzeugen bekämpfen werden, heißt es aus einem Thinktank der US-Army laut Newsweek.com – Panzer würden also nicht alleine agieren. Bisher ist nicht klar, wie nah die Roboter an der Front operieren werden, wie groß ihr Nutzen ist, ebenso wenig. Die Technologie stecke noch in einer Anfangsphase, heißt es aus dem Thinktank.

Mit der zunehmenden Eskalation in der Entwicklung, Belieferung und Nutzung von Militärtechnik auf allen Seiten scheint ein absehbarer Friedensschluss kaum wahrscheinlich. Aus Brasilien gab es zuletzt einen Vorstoß, sich für Friedensverhandlungen in der Ukraine einsetzen zu wollen. Präsident Lula will keine Munition für Schützenpanzer liefern, heißt es, Brasilien sei „ein Land des Friedens“. Liefern werden auf beiden Seiten indes andere, ebenso wie entwickeln und einsetzen. (ales)