„Wir werden kämpfen“: Kalifornischer Gouverneur attackiert Trump 

Washington - Bei NBC kritisierte der kalifornische Gouverneur Jerry Brown heftig die Politik von Donald Trump. Er richtet sich gegen die Pläne eine Mauer zu Mexiko zu errichten. Doch das ist nicht der einzige Vorwurf.

Der demokratische Gouverneur Jerry Brown regiert mit Kalifornien einen Bundesstaat, der mit großer Mehrheit gegen Donald Trump gestimmt hat. In einem Fernsehinterview mit dem amerikanischen SenderNBC hat er nun scharfe Kritik an Donald Trumps Politik geübt - und versichert: „Wir werden kämpfen!“

„Ich will diese Mauer nicht“, sagt der Regierungschef des wirtschaftsstarken Bundesstaates im Fernsehinterview über die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko. Der Grenzwall, der zu Trumps wichtigsten Wahlversprechen gehört, soll auch weite Strecken durch Kalifornien führen. Kaliforniens Gouverneur bezeichnet die Mauer aber als unheilvoll - sie erinnere ihn zu sehr an die Berliner Mauer. Der Zweck des Walls sei, „manche drinnen und manche draußen zu halten“.

Auch die harte Linie des US-Präsidenten bei der Migrationspolitik kritisiert Jerry Brown: Kalifornien werde nicht einfach zusehen, wenn „zwei Millionen oder Milliarden Menschen“ abgeschoben werden würden. Laut dem kalifornischen Gouverneur haben die Einwanderer nämlich enorme Bedeutung für die us-amerikanische Wirtschaft: Ohne die Immigranten als Erntehelfer würden beispielsweise viele amerikanische Farmen pleite gehen. Da helfe es auch niemandem, wenn die Löhne steigen würden. Außerdem plädierte er für einen menschlichen und christlichen Umgang mit den Einwandern, den er mit seiner Politik unterstützen wolle.

Trotz aller Kritik an Trumps Politik betont der kalifornische Gouverneur im Interview mit NBC jedoch auch: „Wir arbeiten mit Russland, wir arbeiten mit China zusammen - sicherlich können wir mit unserem eigenen Präsidenten in unserem eigenen Land zusammenarbeiten.“

bau