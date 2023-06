Wegen Verlusten im Ukraine-Krieg: Putin rekrutiert jetzt Soldaten aus Afrika

Von: Jacob von Sass

Neue Soldaten für Putin: Für den Krieg in der Ukraine rekrutiert Russlands Machthaber mittlerweile Kämpfer aus Teilen Afrikas und dem Nahen Osten.

Moskau – Seit einigen Tagen läuft die lang angekündigte Gegenoffensive der Ukraine gegen Russland. Auf beiden Seiten sollen die Verluste hoch sein. So zerstörte das russische Militär kürzlich den ersten Leopard-2-Panzer. Im Angesicht des anhaltenden Ukraine-Kriegs sind aber vor allem neue Soldaten wichtig für Wladimir Putin. Mittlerweile soll der russische Machthaber sogar Kämpfer aus dem Globalen Süden für seine Zwecke rekrutieren.

Wie die unabhängige Internet-Zeitung Moscow Times berichtet, sollen sich seit dem Beginn des Kriegs Hunderte von ausländischen Söldnern aus dem Globalen Süden der russischen Armee angeschlossen haben. Für viele der Kämpfer ist vor allem die Bezahlung die Motivation für ihren Einsatz. Andere saßen wiederum in Gefängnissen in Russland und konnten durch ihre Rekrutierung in die Freiheit gelangen. So auch der 37-jährige Taremo aus Tansania.

Ein russischer Soldat feuert eine tragbare Boden-Luft-Rakete des Typs Igla ab. Mittlerweile kämpfen auch Männer aus dem Globalen Süden für Putins Armee. (Symbolbild) © ITAR-TASS/Imago

Putin rekrutiert im Globalen Süden für Ukraine-Krieg: Mann aus Tansania stirbt im Gefecht

Dieser verbüßte wegen eines Drogenvergehens eine Haftstrafe in Moskau. Um früher frei zukommen, schloss er sich der Wagner-Gruppe von Oligarch Jewgeni Prigoschin an. „Man versprach ihm Freiheit, Geld und ein angenehmes Leben“, sagte Kigobe, der Cousin von Taremo. So sei ihm für einen sechsmonatigen Einsatz unter anderem die Rückkehr in sein Heimatland versprochen worden. Dort kam im Februar dieses Jahres aber nur sein Leichnam an. Taremo fiel im Kampf gegen die Truppen von Wolodymyr Selenskyj.

Laut Ivan Kłyszcz, einem Experten für Verteidigung und Sicherheit aus Estland, ist die positive Wahrnehmung Russlands in einigen Teilen Afrikas, Asiens und Südamerikas viel höher als in den USA oder Europa. „Putin hat versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass der Widerstand der Ukraine zu Inflation und Problemen bei der Lebensmittelversorgung führt“, so Kłyszcz. Laut dem unabhängigen, russischen Medienunternehmen MediaZona sollen seit Beginn des Krieges in der Ukraine mindestens 184 ausländische Kämpfer für Russland gefallen sein. (Jakob von Sass)