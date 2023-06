Stunk zwischen Kadyrows Männern und Wagner: „Lass uns von Mann zu Mann reden“

Von: Fabian Müller

Teilen

Tschetschenien-Oberhaupt Ramsan Kadyrow und der Leiter der russischen Spezialeinheiten, Baibetar Vaikhanov, während eines Treffens. (Archivfoto) © Yelena Afonina/Imago

Zwei von Russlands wichtigsten Verbündeten streiten sich öffentlich. Die tschetschenische Führung zeigt sich unzufrieden mit Prigoschins offenen Attacken gegen den Kreml.

Moskau – Jewgeni Prigoschin hat sich in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Feinde gemacht: Immer wieder ging er die Eliten im Kreml an, attackierte die russische Militärführung, sogar der russische Präsident Wladimir Putin geriet in sein Visier. Nun reihen sich neue Widersacher in die illustre Gruppe: die Tschetschenen um Ramsan Kadyrow und Magomed Daudow.

Der Wagner-Chef echauffierte sich wiederholt über den aus russischer Sicht durchwachsenen Verlauf des Krieges in der Ukraine, den Tschetschenen reicht es nun aber wohl. Magomed Daudow, der Vorsitzende des tschetschenischen Parlaments, forderte nun öffentlich ein Treffen mit Prigoschin.

Auf Telegram teilte er ein Video, er schimpfte: „Manchmal verstehe ich einfach nicht, was Sie mit Ihren Äußerungen erreichen wollen“, Prigoschin erzeuge eine „verängstigte Stimmung in der Bevölkerung“. Und weiter: „Sie brauchen die Details unserer Mission nicht zu kennen. Das Kommando weiß alles“, sagte Daudow wohl in Anspielung auf Prigoschin, der die Rolle der tschetschenischen Soldaten, die als Ersatz für die Wagner-Söldner in den Donbass geschickt wurden, herunterspielte.

Streit zwischen Kadyrow und Prigoschin: „Von Mann zu Mann“

„Vergessen Sie nicht“, zeterte Daudow weiter, „wem Sie es zu verdanken haben, dass Sie ein privates Militärunternehmen, Flugzeuge, Hubschrauber und so weiter haben. Sie erklären auch, dass Sie die beste Armee haben und die [Ukrainer] die zweitbeste. Wenn Sie so weitermachen, wird nichts Gutes dabei herauskommen.“ Daudow forderte Prigoschin auf, ihm zu sagen, wo er stecke, denn dann „werden wir uns zu jeder Zeit an jedem Ort treffen und von Mann zu Mann reden“.

Prigoschin warf er vor, sich mit seinen provokanten Aussagen zum Gesicht des Krieges machen zu wollen, dabei hätten Wladimir Putin und Ramsan Kadyrow das Sagen. Ähnlich äußerte sich auch Adam Delimchanow, ein Cousin Kadyrows und Mitglied in der russischen Staatsduma. Prigoschin verunglimpfte er als „Blogger“, von dem jeder wisse, wie viele Menschen er zu Grabe getragen habe in den „sieben bis acht Monaten in Bachmut“. Auch er wolle die Unstimmigkeiten direkt und von „Angesicht zu Angesicht“ mit ihm klären.

Video: Ukraine-Krieg: Überlässt Russland Bachmut jetzt Kadyrows grausamen Kämpfern?

Die offene Fehde zwischen den Tschetschenen und Prigoschin scheint eine Wende zu markieren, zuvor waren sich Kadyrow und der Wagner-Chef häufig in ihrer Kritik an der russischen Führung einig. Kadyrow selbst erklärte derweil unlängst, er habe sich mit Putin persönlich getroffen. Dessen Kämpfer waren in den vergangenen Monaten kaum an der Front im Einsatz, nun sollen sie angeworben worden sein, um Prigoschins Männer zu ersetzen, die sich zurückgezogen hatten. (fmü)