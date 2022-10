Kabinett berät über Cannabis-Legalisierung: Was offen ist und wie es weiter geht

Von: Alexander Eser-Ruperti

Bei der Cannabis-Legalisierung signalisiert die Ampel Bewegung: Das Bundeskabinett berät über Vorschläge Lauterbachs zu Eckpunkten. Doch worum geht es genau?

Berlin – Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland war ein ausgewiesenes Versprechen der Ampelkoalition unter Kanzler Olaf Scholz (SPD). Im Zuge der weltpolitischen Entwicklungen um Ukraine-Krieg sowie Energiekrise und Inflation war die Freigabe der Droge zunehmend in den Hintergrund gerückt. Auch in diesem Punkt soll nun jedoch etwas mehr Klarheit geschaffen werden: Am 26. Oktober 2022 berät das Bundeskabinett über Vorschläge von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für ein Eckpunktepapier.

Täuschen darf das nicht: Der Weg ist noch weit. Um welche Punkte geht es?

Legalisierung von Cannabis in Deutschland: Bundeskabinett berät heute über Lauterbachs Eckpunkte

Ab 26. Oktober 2022 soll es vorangehen mit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland, zumindest einen kleinen Schritt: Das Bundeskabinett diskutiert über die Eckpunkte, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach ihm vorgelegt hat. Wichtig zu beachten: Vorerst sollen nur besagte Eckpunkte besprochen werden, ein tatsächliches Gesetzgebungsverfahren ist damit noch (lange) nicht angestoßen. Ein konkreter Gesetzentwurf soll erst dann verabschiedet werden, wenn es Gewissheit gibt, dass von EU-Ebene kein Widerspruch kommt. Wann diesbezüglich Klarheit zu erwarten ist, ist nicht bekannt. Welche Weichen stellt die Ampel?

Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis: Über welche Punkte diskutiert das Bundeskabinett genau?

Doch über welche Aspekte diskutiert das Bundeskabinett mit Blick auf ein Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis? Die Liste ist lang: Sie reicht von möglichen Regeln für den Eigenanbau über Abgabestellen (möglicherweise auch Apotheken, die sich jedoch wehren) bis hin zu Abgabebeschränkungen. Auch Obergrenzen beim Cannabis-eigenen psychoaktiven Wirkstoff THC für Kunden zwischen 18 und 21 Jahren stehen zur Debatte. Stichwort Grenzwerte: Große Unklarheit besteht weiterhin in der Frage, ob es eine Anhebung der Grenzwerte zum Autofahren geben wird – auch in diesem Punkt scheiden sich die Geister. Ebenfalls diskutiert werden soll, wie viel Cannabis zum Eigenbedarf besessen werden darf. Zur Debatte stehen laut dpa Mengen zwischen 20 und 30 Gramm.

Das Bundeskabinett diskutiert über von Karl Lauterbach vorgelegte Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa/Amaresh V. Narro/imago/Montage

Auch der Jugendschutz spielt in der Diskussion um das Eckpunktepapier eine große Rolle, unter anderem geht es um ein Werbeverbot für die Droge, die Minderjährigen auch zukünftig ganz klar nicht zugänglich gemacht wird. In diesem Rahmen werden Präventions- beziehungsweise Beratungsangebote diskutiert, wobei Gesundheitsschutz auch bei Erwachsenen einen hohen Stellenwert besitzen wird. Der Staat möchte auf kontrollierte Lieferketten setzen, um den Schwarzmarkt zu beschränken und Qualität zu sichern. In Niedersachsen wächst derweil die Anbaufläche für Hanf. Es zeigt sich: Es gibt einiges zu besprechen.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland soll zur Einstellung bisheriger Verfahren führen

Sollten die Eckpunkte von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf Zustimmung stoßen wäre das auch für diejenigen eine gute Nachricht, die im Konflikt mit dem bisherigen Recht standen: Wer ein Verfahren wegen bestimmter Mengen Eigenbedarf offen hat, soll dafür – wenn neue Gesetze irgendwann gelten sollten – straffrei bleiben.

Die Rheinische Post zitiert aus einem der Zeitung vorliegenden Papier: „Mit Inkrafttreten der geplanten Neuregelung sollen laufende Ermittlungs- und Strafverfahren zu dann nicht mehr strafbaren Handlungen beendet werden.“ Zudem heißt es, ein Eigenbedarf von 20 bis 30 Gramm pro Person könnte auch „unabhängig vom konkreten THC-Gehalt und Herkunft“ nach einer Legalisierung straffrei bleiben.

Die große Frage zur Cannabis-Legalisierung: „Wann ist es so weit?“ kann nicht beantwortet werden

Auf die große Frage zur Cannabis-Legalisierung „wann ist es so weit“ gibt es nach wie vor keine Antworten. Selbst sollte das Bundeskabinett Lauterbachs Eckpunkte in der vorgelegten Form beschließen, wäre das noch nicht der Beginn eines Gesetzgebungsverfahrens. Der Bund wartet auf Signale aus der EU, im Rahmen europäischer Abstimmung könnten sich verschiedene Punkte noch grundsätzlich ändern.

Es gibt viele offene Fragen, die auch mit Abschluss der Beratungen im Kabinett nicht endgültig geklärt sein werden. Über den letztendlichen Freigabe-Zeitpunkt lässt sich nur rätseln, eine Einschätzung kommt vom Juristen Peter Homberg. Im Gespräch mit dem Stern sagte er, insbesondere hinsichtlich EU-Verträgen und internationalen Abkommen: „Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir schon im nächsten Jahr Cannabis-Produkte für den Freizeitkonsum auf dem Markt haben. Ich rechne eher mit dem ersten oder zweiten Quartal 2024, vielleicht auch später.“,Auch Homberg kann bisher nur spekulieren.