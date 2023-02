Junge Menschen in Deutschland haben große Defizite bei Wissen über Nationalsozialismus

Von: Alexander Eser-Ruperti

Eine neue Studie offenbart Defizite beim Wissen junger Menschen in Deutschland über den Nationalsozialismus, doch: Das Interesse ist eigentlich groß.

Berlin – Eine neue Studie belegt, wie gravierend die Wissenslücken junger Menschen in Deutschland zum Thema Nationalsozialismus sind. Was die Studie auch offenbart, ist ein eigentlich großes Interesse Jugendlicher an der Thematik, trotz fehlendem Faktenwissen. Es scheint ein Fall für die Bildungsministerinnen und Bildungsminister zu sein: Viele der Befragten wünschen sich eigentlich neues Faktenwissen zur NS-Zeit, sind interessiert und keineswegs gleichgültig – im Gegenteil.

Studie zu Erinnerungskultur: Junge Menschen mit großen Wissenslücken zur NS-Zeit

Eine großangelegte Jugendstudie hat ein gravierendes Problem bei der Erinnerungskultur in Deutschland verdeutlicht: Viele junge Menschen wissen hierzulande nicht ausreichend über die NS-Zeit Bescheid. Laut der Erhebung können etwa die Hälfte der 16- bis 25-Jährigen nicht genau sagen, wann sich das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zugetragen hat. Die Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld offenbart indes noch weitere Wissenslücken – trotz eigentlich hohem Interesse.

Stolpersteine in Zierenberg: Schüler der Elisabeth-Selbert-Schule der Klasse R9a hatten sie gereinigt. Die Steine erinnern an jüdisches Leben in der Warmestadt. © Monika Wüllner

So kennt laut der Erhebung jeder fünfte Befragte nur eine Opfergruppe, oder gar keine. Besonders bezüglich bestimmter Opfergruppen ist die Unwissenheit groß: Weniger als die Hälfte der Befragten nannte Kranke und Menschen mit Behinderung. Noch dramatischer ist das Unwissen hinsichtlich der Sinti und Roma, sie nannte nur ein Drittel der Befragten als Opfergruppe.

Studie verdeutlicht eigentlich großes Interesse junger Menschen an der Thematik

Andere Zahlen, die die Studie hervorbringt, klingen wie ein klarer Bildungsauftrag an die Politik: Insgesamt 75 Prozent der Befragten äußerten den Wunsch, neues Faktenwissen zu lernen. Rund die Hälfte wünscht sich zudem den Besuch historischer Orte und die Herstellung von Bezügen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Einer der Studienautoren, Jonas Rees, kommt mit Blick auf das Interesse junger Menschen zu dem Schluss: „Unsere Befragung ergibt das Bild einer in weiten Teilen engagierten und interessierten Generation.“

Diesem Interesse muss auch in Zeiten des Lehrermangels der nötige Platz eingeräumt werden. Insgesamt 76 Prozent der Jugendlichen widersprachen der Aussage, man müsse sich nicht mehr mit Geschichte auseinandersetzen – in der Allgemeinbevölkerung bejahen das 57 Prozent.

Für Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ), machen die Ergebnisse laut Tagesspiegel deutlich, dass „es für einen Großteil der befragten Jugendlichen keinen Schlussstrich gibt.“ Nur 17,5 Prozent der Befragten erklärten, wenig bis gar nicht an Geschichte interessiert zu sein. Auch Rees kommt zu dem Schluss: „Hier ist von Geschichtsverdrossenheit oder Desinteresse, wie manchmal unterstellt wird, gar keine Spur“. Für das Bildungswesen ergibt sich aus der Studie Handlungsbedarf: Dem großen Interesse Jugendlicher muss Rechnung getragen werden, damit zukünftig Interesse und Faktenwissen nicht mehr eine derartige Diskrepanz aufweisen.