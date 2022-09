Auszahlung von Hartz IV: Wann die Termine 2022 sind und wie viel ausgezahlt wird

Von: Anika Zuschke, Felix Busjaeger

Teilen

Wann ist das Hartz IV vom Jobcenter auf dem Konto? Diese Frage stellen sich viele Betroffene jeden Monat. Alle Termine der Auszahlungen 2022 im Überblick.

Berlin – Das umstrittene Hartz IV – offiziell bekannt unter dem Begriff Arbeitslosengeld II – soll in Zukunft vom sogenannten Bürgergeld ersetzt werden. Doch bis mindestens Anfang 2023 gelten noch die bekannten Hartz-IV-Regeln in Deutschland. Das betrifft die Höhe der Regelsätze bei Hartz IV und auch die Auszahlungstermine 2022. Kreiszeitung.de bietet den Überblick, wie viel Geld ein Hartz-IV-Empfänger 2022 bekommt – und wann die Auszahlung 2022 auf dem Konto landet.

Auszahlung von Hartz IV: Wann die Termine 2022 für Empfänger von ALG II sind

Viele Hartz-IV-Empfänger werden es kennen: Nach knapp vier Wochen wird das Geld knapp und jeden Tag folgt der bange Blick auf das Konto. Während Arbeitnehmer regelmäßig ihren Lohn bekommen, erhalten Empfänger des Arbeitslosengeldes II ihre Bezüge von den Agenturen für Arbeit und den kreisfreien Städten oder den Kreisen – deshalb müssen sie auf die Termine der Auszahlung 2022 von Hartz IV warten. Ob Hartz IV dann heute schon auf dem Konto ist, lässt sich allerdings in der Regel nicht sagen, allerdings stehen die Auszahlungstermine 2022 bei Hartz 4 bereits lange im Voraus fest. Daraus ergibt sich, dass je nach Kalendermonat die Grundsicherung für Arbeitssuchende an unterschiedlichen Tagen zur Verfügung steht.

Arbeitslosengeld II, auch Hartz 4 genannt, wird nicht immer am gleichen Tag ausgezahlt. Welche Erhöhung und Boni gibt es 2022? Und wann kommt die Auszahlung vom Jobcenter? (Symbolfoto) © Felix Schlikis / Imago Images

Während Hartz IV nach den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Hubertus Heil (SPD) 2023 durch ein Bürgergeld ersetzt werden soll, müssen sich Empfänger der Grundsicherung in den verbleibenden Monaten des Jahres 2022 mit den finanziellen Hilfen aus Hartz IV begnügen. Angesichts stark steigender Lebensunterhaltskosten in Deutschland wurde allerdings schon länger gefordert, dass Hartz-4-Empfänger stärker vom Staat unterstützt werden sollten. Denn ausgelöst durch den Ukraine-Krieg ist die Inflation in Deutschland so hoch wie noch nie. Lebensmittel kosten plötzlich deutlich mehr und die Gaspreise und Strompreise gehen durch die Decke.

Wann ist mein Hartz 4 auf dem Konto? In der Regel erhalten die Bezieher von Arbeitslosengeld II am ersten Werktag eines Monats für diesen Monat das Geld auf das angegebene Bankkonto. Dabei muss der Hartz-IV-Empfänger nicht selbst Kontoinhaberin oder Kontoinhaber sein.

Hartz IV Auszahlung 2022: Regelsatz gibt es monatlich zum Stichtag

Zwar müssen Hartz-IV-Empfänger in der Regel nicht alle Nebenkosten selbst tragen, allerdings fallen Heizkosten trotzdem an. Wie es von der Agentur für Arbeit heißt, erhalten Empfänger der Grundsicherung monatlich eine Regelleistung überwiesen, die auch die Stromkosten abdecken soll. Da der Regelsatz bei Hartz IV zu 2022 nur minimal anstieg, sehen viele Experten große finanzielle Probleme auf Betroffene zukommen. Denn der Hartz-IV-Regelsatz würde nicht mehr die Realität abbilden – deshalb soll mit dem Bürgergeld eine Erhöhung kommen. Für die diesjährigen Auszahlungen von Hartz 4 ist das allerdings unerheblich: Zum jeweiligen Stichtag im Monat wird das Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt, im Voraus zur Verfügung gestellt.

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende kann dann ab diesem Tag von Hartz-IV-Empfängern vom Konto abgehoben werden. Alternativ ist auch eine Barauszahlung möglich – wenn kein Konto zur Verfügung steht. Wann das Hartz IV in diesem Monat drauf ist, hängt maßgeblich von Feiertagen und Wochenenden ab. Dadurch kommt es zu unterschiedlichen Auszahlungsterminen bei Hartz 4. Welche Änderungen beim Bürgergeld statt Hartz IV kommen, ist derweil von Heil bekannt gegeben worden.

Wann wird der Hartz IV ausgezahlt?

Wie es unter anderem auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit heißt, haben Empfänger von Hartz 4 einen Anspruch auf eine pünktliche Auszahlung 2022. In der Regel bedeutet das, dass die Vorauszahlung des ALG II zum Monatsanfang zur Verfügung stehen sollte. Das ist über die Paragraf 41 und 42 des Sozialgesetzbuches (SGB) im zweiten Buch geregelt. Sollte es zu Problemen bei der Auszahlung 2022 von Hartz 4, das bald ein Bürgergeld wird, kommen, sollten diese unverzüglich mit dem zuständigen Jobcenter geklärt werden.

Die Auszahlung von Hartz 4 ist für Empfänger essenziell: Häufig ist es für die Betroffene die einzige Einkommensquelle. Wenn die Termine für die Hartz-IV-Auszahlung verstreichen und kein Geld auf dem Konto ist, kann es mitunter auch an den Banken liegen. Im Zweifelsfall kann das Jobcenter Auskunft darüber geben, wann das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) überwiesen wurde. Mitunter wird das Geld von den Banken erst zu einem späteren Buchungstermin erfasst.

Termine für die Auszahlung 2022 von Hartz IV im Überblick

Wie bereits erwähnt, sollte Empfängern von Hartz IV das Arbeitslosengeld II spätestens zum ersten Tag des jeweiligen Monats zur Verfügung stehen. Daraus ergeben sich folgende Termine für die Auszahlung 2022 von Hartz 4:

Wann wird Hartz IV ausgezahlt?

Hartz-IV-Auszahlung Januar 2022: Donnerstag, 30.12.2021

Hartz-IV-Auszahlung Februar 2022: Montag, 31.01.2022

Hartz-IV-Auszahlung März 2022: Montag, 28.02.2022

Hartz-IV-Auszahlung April 2022: Donnerstag, 31.03.2022

Hartz-IV-Auszahlung Mai 2022: Freitag, 29.04.2022

Hartz-IV-Auszahlung Juni 2022: Dienstag, 31.05.2022

Hartz-IV-Auszahlung Juli 2022: Donnerstag, 30.06.2022

Hartz-IV-Auszahlung August 2022: Freitag, 29.07.2022

Hartz-IV-Auszahlung September 2022: Mittwoch, 31.08.2022

Hartz-IV-Auszahlung Oktober 2022: Freitag, 30.09.2022

Hartz-IV-Auszahlung November 2022: Freitag, 28.10.2022

Hartz-IV-Auszahlung Dezember 2022: Mittwoch, 30.11.2022

Hartz-IV-Auszahlung Januar 2023: Freitag, 30. Dezember 2022

Was bekommt man als Hartz 4 Empfänger? Wann kommt die Hartz-IV-Auszahlung im Juli und im August 2022?

Im Sommer 2022 ist es in Deutschland und Europa besonders heiß – viele Menschen flüchten deshalb ins kühle Nass oder machen Urlaub. Für Hartz-IV-Empfänger ist dies nicht immer möglich. Zu knapp ist das Geld häufig berechnet. Inmitten der Sommerferien drängt deshalb umso mehr die Frage, wann die Auszahlung von Hartz 4 im Juli 2022 kommt. Diese gute Nachricht: Da das ALG II immer im Voraus gezahlt wird, kam die Auszahlung für Juli 2022 bereits am 30. Juni. Für August soll das Geld am 29. Juli auf den Konten der Empfänger sein. Der Regelsatz bei Hartz IV soll derweil aufgestockt werden – zumindest wenn es nach den Vorstellungen von Gewerkschaften geht.

Das Wichtigste aus der Politik: Ausgewählt von unserer Politikredaktion und um 7:30 Uhr verschickt – jetzt kostenlos anmelden.

Wann wird die Einmalzahlung für Hartz 4 Empfänger ausgezahlt?

Wegen der Gaskrise in Deutschland werden derzeit für die Bürger weitere Entlastungen gefordert. Nachdem etwa das 9-Euro-Ticket, der Tankrabatt sowie der Kinderbonus auch Hartz-IV-Empfängern, die bald ein Bürgergeld bekommen sollen, zugutegekommen waren, gab es sogar eine gesonderte Bonuszahlung bei Hartz 4. Doch in Angesicht des möglichen Gasnotstands müssen sich Verbraucher auf weitere Preissteigerungen einstellen, der vor allem Empfänger von Hartz IV treffen könnte, was den Corona-Bonus bei Hartz IV bereits verpuffen lässt. Darüber hinaus kam es zu einiger Verwirrung bei der Auszahlung des Hartz-IV-Bonus, der insgesamt für Hartz-IV-Empfänger mit Kinder aufgrund des Kinderbonus auf 320 Euro aufgestockt werden konnte.

Erhöhung von Hartz IV gefordert: Hartz-IV-Regelsatz sorgt für große Kritik

Weil in Deutschland derzeit die Preise stark steigen, fordern Verbraucherschützer schon länger, dass der Regelsatz von Hartz IV schneller ansteigen muss, um auch die Realität der Verbraucher abzubilden. Für Alleinstehende liegt der Hartz-IV-Regelsatz ab dem 1. Januar 2022 bei 449 Euro statt vorher 446 Euro. Viele Betroffene fragen sich deshalb, wie sie mit dem Geld etwa auf eine ausgewogene Ernährung achten sollen. Das Problem bestand zwar bereits zum Jahresanfang, doch durch die Inflation in Deutschland hat sich die Situation nochmal deutlich verschlimmert.