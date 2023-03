Johnsons Regierung dachte wohl an Hauskatzen-Tötung in der Corona-Pandemie

Corona-Pandemie

In der Corona-Pandemie beschlossen Länder strikte Maßnahmen zur Eindämmung. Johnsons Regierung schloss wohl auch die Tötung von Hauskatzen nicht aus.

Bremen – Die Regierung von Boris Johnson hatte zu Beginn der Corona-Pandemie offenbar die Überlegungen angestellt, sämtliche Hauskatzen im Vereinigten Königreich töten zu lassen. Dies hat der konservative Politiker James Bethell nun gegenüber dem Sender Channel 4 News verraten, wie das Nachrichtenportal theguardian.com berichtet. Grund für diese Idee sei die Unsicherheit darüber gewesen, ob Hauskatzen das Coronavirus übertragen können. Bethell war damals Vertreter des britischen Gesundheitsministers gewesen.

Man habe zu Beginn nicht viel über das Coronavirus gewusst, erklärt der Politiker. Laut dem Guardian war das erste mit Corona infizierte Tier in Großbritannien tatsächlich eine siamesische Katze gewesen. Daraufhin habe Margaret Hosie, Professorin für vergleichende Virologie an der Universität in Glasgow Katzenbesitzer dazu aufgerufen, besonders auf die Hygiene ihrer vierbeinigen Hausbewohner zu achten. Laut Guardian waren im Juli 2020 Katzenbesitzer davor gewarnt worden, ihre Tiere zu küssen. Auch bei Hunden hat Großbritannien teilweise rigorose Gesetze. So droht veganen Hundebesitzern in England Knast, wenn deren Hunde kein Fleisch bekommen.

Hauskatzen-Tötung: Forschung bestätigt Verdacht von Johnsons Regierung in der Corona-Pandemie

„Was wir nicht vergessen sollten ist, wie wenig wir über die Krankheit wussten“, erklärt Bethell gegenüber theguardian.com. Es gab Momente, wo wir uns sehr unsicher darüber waren, ob Haustiere die Krankheit übertragen können.“ Vor diesem Hintergrund habe es tatsächlich Überlegungen gegeben, die Bevölkerung dazu aufzurufen, sämtliche Katzen in Großbritannien auszurotten. „Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn wir das wirklich hätten durchsetzen wollen?“

Die Überlegungen von Johnsons Regierung waren dabei nicht ganz unbegründet, wie die Forschung später herausfand. Wie sich in einer Studie von 2022 herausstellte, kann das Coronavirus vermutlich tatsächlich von Katzen auf den Menschen übertragen werden. So hatte sich eine Tierärztin in Thailand 2021 mit COVID-19 infiziert, nachdem dieser von einer infizierten Katze angeniest worden war. Die Wissenschaftler betonen aber, dass sich das Virus weitaus häufiger vom Menschen auf Katzen überträgt als umgekehrt. (Niklas Müller)

