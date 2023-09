Zu oft im Urlaub? Biden wehrt sich gegen Kritik

Von: Andreas Apetz

US-Präsident Joe Biden verbringt seine Amtszeit nur wochentags im Weißen Haus. (Archivfoto) © Evan Vucci/dpa

Immer wieder ist US-Präsident Biden am Strand in Delaware zu sehen. Der Demokrat verbringt mehr Tage außerhalb des Weißen Hauses als seine Vorgänger.

Rehoboth Beach – Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump gehört US-Präsident Joe Biden zu den weniger skandalträchtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Während Trump eine Schlagzeile nach der anderen jagt – zuletzt mit seinem „mug-shot“ in Georgia – ist es ruhig um den amtierenden Präsidenten.

Doch genau das wird Biden nun vorgeworfen: Denn angeblich macht der mächtigste Mann der Welt mehr Urlaub als alle seine Vorgänger. Bei einem Auftritt am Sonntag (3. September) in Rehoboth Beach äußerte sich Biden zu seinen ausgiebigen Auszeiten.

Biden ist der Präsident mit der meisten Urlaubszeit

Der 24-Stunden-Betrieb im Weißen Haus ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Auch der Präsident der USA hat Anspruch auf Urlaub, in welcher Form auch immer dieser genommen wird. Die Präsidentenreisen außerhalb des Weißen Hauses werden genau protokolliert und dokumentiert. Laut einer Statistik, die der New York Post vorliegt, hat Präsident Biden von allen bisherigen Präsidenten die meiste Zeit auf privaten Reisen verbracht. Seit letztem Sonntag hat Biden 382 der 957 Tage seiner Präsidentschaft ganz oder teilweise auf persönlichen Übernachtungsreisen außerhalb des Weißen Hauses verbracht – das entspricht rund 40 Prozent seiner Amtszeit.

Das Verhältnis von Biden zu seiner Freizeit übertrifft das des vorherigen Spitzenreiters, George H.W. Bush, der 36 Prozent seiner Präsidentschaft außer Dienst und außerhalb Washingtons verbracht hatte. Ex-Präsident Trump verbrachte rund ein Viertel seiner Amtszeit im Urlaub außerhalb des Weißen Hauses. Bei Präsident Barack Obama waren es nur rund elf Prozent.

Berücksichtigt werden muss, dass Biden im Gegensatz zu seinen Vorgängern seine Amtszeit nur wochentags im Weißen Haus verbringt und die meisten Wochenenden in seiner Heimat Delaware. Zu den „Urlaubstagen“ des Präsidenten zählen aktuell 100 der 135 Wochenenden (Stand: 4. September) seit seinem Amtsantritt. Diese verbrachte er in einem seiner beiden Häuser in Delaware, in Camp David in Maryland oder bei Freunden. Im August hatte er mit seiner Familie eine Woche Urlaub am Lake Tahoe im Bundesstaat Nevada gemacht.

Biden weist Vorwürfe zurück: „Kann nirgendwo anders hingehen“

Vor allem republikanische Stimmen werfen dem Präsidenten immer wieder Faulenzerei und mangelnde Führungsfähigkeiten vor. „Bei Präsident Biden ist es nicht nur so, dass er geistig abwesend ist, er ist auch zunehmend körperlich abwesend“, zitierte die New York Post Joel Griffith von der konservativen Denkfabrik The Heritage Foundation mit Sitz in Washington. „In einer Zeit, in der so viele Familien aufgrund der Inflation ihren Urlaub einschränken müssen, hat Biden fast 12 Tage pro Monat Urlaub genommen, mehr als das Dreifache von Obamas Urlaub“, sagte Griffith.

Paparazzi-Fotos des Präsidenten am Strand in Rehoboth Beach stießen in der Öffentlichkeit besonders auf Kritik. Biden reagierte am Sonntag indirekt auf die immer lauter werdende Vorwürfe an seiner Freizeitgestaltung. Gegenüber Reportern erklärte Biden, dass es in seinem Privathaus an seinem Hauptwohnsitz in Wilmington, Delaware, derzeit Arbeiten zur Erhöhung des Sicherheitsstandards gäbe. Er hätte aktuell deshalb keine andere Möglichkeit, als die Wochenenden in seinem Strandhaus zu verbringen. „Ich habe kein Zuhause. Wenn ich nach Delaware komme, kann ich also nirgendwo anders hingehen als hierher“, sagte Biden am Sonntag in Rehoboth Beach laut Fox News.

„Ich bin nur einen Tag hier“, betonte der Präsident. Biden kam am Samstagabend (3. Septemer) an der Küste Delawares an, nachdem er den Tag überwiegend in Florida verbracht hatte, um die Schäden des Hurrikans „Idalia“ zu begutachten. Am Montag sollte er zu einem Termin nach Philadelphia weiterreisen. In Vorbereitung auf den Wahlkampf zur US-Wahl 2024 droht Biden die linke Flanke seiner Partei zu verlieren. Einige Liberale bei den Demokraten fordern den Präsidenten dazu auf, „mehr zu tun“. (aa)