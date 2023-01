Joe Biden in Erklärungsnot – noch mehr Geheimdokumente tauchen auf

Von: Daniel Dillmann

Joe Bidens Ärger mit Geheimdokumenten, die er mit nach Hause genommen hatte, ist gerade noch schlimmer geworden.

Washington DC – US-Präsident Joe Biden ist in Erklärungsnot. Erneut haben Ermittler in seinem Privathaus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware Geheimdokumente gefunden. Die Beamten des US-Justizministeriums seien bei der Durchsuchung auf sechs weitere Unterlagen gestoßen, die mit einer vertraulichen Kennzeichnung versehen waren. Das teilte Bidens Anwalt Bob Bauer mit.

Insgesamt 13 Stunden soll die Durchsuchung von Joe Bidens Privathaus gedauert haben. „Alle Arbeits-, Wohn- und Lageräume“ seien dabei auf den Kopf gestellt worden. Die so gefundenen und nun beschlagnahmten Geheimdokumente sollen aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama stammen. Das wiederum bedeutet, dass die Unterlagen seit mindestens sieben Jahren im mutmaßlich illegalen Besitz Bidens waren.

Der Fund weiterer Geheimdokumente in seinem Privathaus bringt Joe Biden zunehmend in Erklärungsnot. © MANDEL NGAN/AFP

Joe Biden in Erklärungsnot: Weitere Geheimdokumente aufgetaucht

Für den amtierenden US-Präsidenten wird die Angelegenheit zunehmend unangenehm. Bidens Anwalt versuchte die Sache indes herunterzuspielen. Es handle sich um eine „kleine Menge an Dokumenten“, die gefunden worden sei. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen und habe ihnen „uneingeschränkten Zugang“ gewährt. Biden selbst hatte am Donnerstag betont, dass er „voll und ganz“ mit dem Justizministerium kooperiere. „Ich denke, ihr werdet sehen, dass es da nichts gibt“, sagte er auf die Nachfragen von Reportern bei einem Termin in Kalifornien.

Doch da irrte der 80 Jahre alte US-Präsident offenbar. Längst ist der Skandal um Geheimdokumente in Bidens Besitz zum Politikum geworden. Justizminister Merrick Garland hatte einen Sonderermittler auf den Fall angesetzt. Dieser wird nun prüfen, inwieweit sich Biden strafbar gemacht hat. In den USA ist es nicht erlaubt, nach dem Ausscheiden vertrauliche Regierungsunterlagen mit nach Hause zu nehmen. Alle Geheimdokumente müssen nach Amtsende an das zuständige Nationalarchiv übergeben werden.

Joe Biden und die Geheimdokumente: Skandal erinnert an Donald Trump

Erstmals waren Geheimdokumente im Besitz von Joe Biden am 2. November vergangenen Jahres aufgetaucht. Für den amtierenden Präsidenten besonders unangenehm: Der Fall erinnert an Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident hatte nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus ebenfalls Geheimdokumente mit nach Mar-a-Lago, sein Domizil im US-Bundesstaat Florida, genommen. Das FBI führte eine Razzia durch, die Demokraten bezeichneten das Verhalten Trumps als verantwortungslos und staatsgefährdend. Auch Biden kritisierte seinen Vorgänger – obwohl er zu diesem Zeitpunkt nachweislich selbst längst Geheimdokumente in seinem Privathaus lagerte. (dil/dpa)