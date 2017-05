CSU-Parteitag wählt Herrmann zum Spitzenkandidaten

Herrmann wurde in Germering mit 98,4 Prozent der Stimmen gewählt.

Germering - Herrmann beerbt Hasselfeldt: Mit 98,4 Prozent der Stimmen hat die CSU Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt.

249 der 254 Delegierten stimmten am Samstag in Germering bei München für den Franken, der damit fast das identische Ergebnis erzielte wie seine Vorgängerin Gerda Hasselfeldt vor vier Jahren - sie hatte damals 98,7 Prozent der Stimmen erhalten. Die Vorsitzende der Landesgruppe im Bundestag beendet nach der laufenden Legislaturperiode ihre politische Karriere in Berlin.

Keine Partei habe mehr Kompetenz bei der inneren Sicherheit als die CSU, erklärte Herrmann. „Ich bin bereit, dies in den Wahlkampf einzubringen und nach der Wahl auch Verantwortung in Berlin zu übernehmen.“ Die CSU stehe für einen starken Staat, der seine Grenzen schütze und die Kontrolle darüber habe, wer in das Land komme. „Eine Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen und wird sich nicht wiederholen. Dafür stehe ich.“

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer forderte in Germering ein Ende des Doppelpasses:„Wer bei uns leben will, muss sich auch zu den Leitwerten unserer Gesellschaft bekennen.“ Die CSU ziehe mit dem Leitspruch „Deutschland muss Deutschland bleiben“ in den Wahlkampf zur Bundestagswahl. Dazu passe keine Politik, die einen Doppelpass vertritt.

„Wer volljährig wird in Deutschland, muss sich entscheiden, zu welchem Staat er seine Loyalität zeigen will“, forderte Seehofer. Menschen mit Migrationshintergrund müssten sich an der deutschen Leitkultur orientieren, sagte der Parteichef.

Zuletzt hatte es in der Schwesterpartei CDU Streit über die doppelte Staatsangehörigkeit gegeben. Bei einem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Essen hatte eine knappe Mehrheit der Delegierten gegen den Willen von Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Thomas de Maizière für eine Abschaffung des Doppelpasses gestimmt.

Auf Vorschlag der Parteispitze folgen auf den wichtigen Listenplätzen zwei bis fünf Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Dobrindts parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär, Generalsekretär Andreas Scheuer und Entwicklungsminister Gerd Müller. Diese fünf Personen tauchen namentlich auf den Stimmzetteln in ganz Bayern auf.

