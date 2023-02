Jimmy Carter schwer krank - US-Präsident bricht medizinische Behandlung ab

Von: Daniel Dillmann

Jimmy Carter ist schwer erkrankt. Er wolle seine restliche Zeit mit seiner Familie verbringen, sagt der 98 Jahre alte ehemalige Präsident der USA.

Washington DC - Im Alter von 98 Jahren hat sich Jimmy Carter entschieden, keine weiteren medizinischen Behandlungen über sich ergehen zu lassen. Die Entscheidung des ehemaligen Präsidenten der USA teilte das „Carter Center“, eine von Carter gegründete Wohltätigkeitsorganisation, am Samstag mit. Das ehemalige Staatsoberhaupt wolle die ihm verbliebene Zeit mit seiner Familie verbringen.

Jimmy Carter hatte in den vergangenen Tagen mehrfache Krankenhausaufenthalte absolvieren müssen. Nun wolle er sich zu Hause pflegen lassen. Bei dieser Entscheidung habe der vierfache Vater und Ehemann von Rosalynn Carter die volle Unterstützung seiner Familie, heißt es in dem Statement.

Der ehemalige, schwer erkrankte US-Präsident Jimmy Carter, hier mit First Lady Jill Biden. (Archivbild) © MANDEL NGAN/AFP

Jimmy Carter schwer krank: 39. US-Präsident zieht sich zurück

Carter war von 1977 bis 1981 der 39. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Amtszeit war geprägt von der Ölkrise, hoher Inflation und Arbeitslosigkeit. Höhepunkt der Carter-Jahre war das Abkommen von Camp David 1978, in dem Ägypten den Staat Israel offiziell anerkannte.

Im Jahr 2002 erhielt er den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen um die weltweite Einhaltung der Menschenrechte. Er ist der älteste noch lebende frühere US-Präsident. Seit mehreren Jahren leidet der einstige Politiker der Demokraten an einer Krebserkrankung, die sowohl sein Gehirn als auch seine Leber befallen haben soll.

Jimmy Carter: Zur Person

Name James Earl „Jimmy“ Carter Jr. Partei Demokraten Ämter US-Präsident (1977-1981), Gouverneur Georgias (1971-1975) Familienstand verheiratet mit Rosalynn Carter (seit 1946) Kinder Amy Carter, Donnel Jeffrey Carter, Jack Carter, James Earl Carter III

Jimmy Cartter: Politische Karriere und private Meilensteine

Geboren wurde Jimmy Carter am 1. Oktober 1924 in Georgia. Im kleinen Örtchen Plains erbte Carter eine Erdnussfarm, auf die er nach seinem Amtsende im Weißen Haus wieder zurückkehrte. Den Bundesstaat vertrat Carter zwischen 1963 und 1967 im US-Senat. Von 1971 bis 1975 war er Gouverneur Georgias. Im Jahr 2021 feierten Carter und seine Frau Rosalynn ihren 75. Hochzeitstag.

