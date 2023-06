Prigoschins gefälschter Pass in St. Petersburg aufgetaucht: Wo ist der Wagner-Chef wirklich?

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Ein Video zeigt Jewgeni Prigoschin am Samstagabend in Rostow – nun ist der Chef der Söldnergruppe Wagner verschwunden. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Aufstand beendet: Wagner-Gruppe zieht sich nach Rebellion in Russland wieder zurück

beendet: Wagner-Gruppe zieht sich nach Rebellion in Russland wieder zurück Deal zwischen Kreml und Prigoschin : Wagner-Boss soll ohne Strafe davonkommen

und : Wagner-Boss soll ohne Strafe davonkommen Prigoschin angeblich in Belarus: Aufenthaltsort des Wagner-Chefs ist unbekannt

Rostow – Jewgeni Prigoschin, Anführer der Söldnergruppe Wagner, hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Aufstand gegen die russische Militärführung um Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow aufgerufen. Die russische Armee soll Prigoschin zufolge Stellungen der Wagner-Kämpfer in der Ukraine mit Raketen beschossen haben. Prigoschins Leute fielen daraufhin in Russland ein, besetzten zunächst das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks in Rostow. Weitere Kämpfer zogen weiter Richtung Norden. Präsident Wladimir Putin brandmarkte Prigoschin und die Söldner als Verräter, der Aufstand sei eine „tödliche Bedrohung“ für Russland.

200 Kilometer vor Moskau endete die Aktion abrupt. Prigoschin teilte mit, dass man umkehren und ein Blutvergießen vermeiden werde. Offenbar hatte Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus und enger Verbündeter sowohl Putins als auch Prigoschins, einen Deal mit dem Wagner-Chef ausgehandelt. Das gab der Kreml am Samstagabend bekannt. Lukaschenko soll ihn zur Aufgabe bewegt haben. Im Gegenzug könne er ungehindert nach Belarus gehen. Das Verfahren wegen des bewaffneten Aufstands werde eingestellt. Als Garantie dafür habe er „das Wort des Präsidenten“.

Razzia in Prigoschins Büro: Gefälschte Pässe beim Wagner-Chef gefunden

Videos zeigen den 62-Jährigen bei der Abfahrt in Rostow am Don, im Rücksitz eines schwarzen Autos. Prigoschin lächelte, schüttelte durch das Fenster die Hände von jubelnden Passanten – dann verschwand er. Seitdem hat die Öffentlichkeit nichts mehr von ihm gehört. Weder Audio- noch Videobotschaften hat Prigoschin seit Bekanntgabe des Abzugs seiner Truppen geteilt, wie so häufig zuvor im kämpferischen Ton über Telegram.

Wagner-Gruppe marschiert in Richtung Moskau: Bilder zum Putschversuch in Russland Fotostrecke ansehen

Wo sich Prigoschin aufhält, ist unklar. Auch über seinen Zustand ist nichts bekannt. Von Wagners Pressestelle hieß es auf Anfrage des russischsprachigen Senders RTVi nur: „Er lässt alle grüßen und wird Fragen beantworten, sobald er wieder normal kommunizieren kann.“ Ob Prigoschin im Rahmen einer Vereinbarung möglicherweise schweigen und von öffentlichen Äußerungen absehen soll, ist unklar.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, verlässt das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks Russlands in Rostow. © -

Am Samstag war es zu einer Razzia in Prigoschins angeblichem Büro in St. Petersburg gekommen. Die russische Zeitung Fontanka hatte Bilder der beschlagnahmten Gegenstände in einem Artikel veröffentlicht, der mittlerweile gelöscht ist. Demnach seien unter anderem gefälschte Reisepässe mit seinem Foto gefunden worden. Dem Journalisten Sergei Nemalewitsch zufolge hat Prigoschin die Identität einer echten Person gestohlen und sich unter dessen Namen in einer Klinik in St. Petersburg behandeln lassen, die Verbindungen zur Moskauer Elite hat, darunter Putins älteste Tochter. Sogar verwundete Wagner-Kämpfer würden dort behandelt. Warum sich Prigoschin dort unter einem falschen Namen angemeldet hat, könnte auch Nemalewitsch nicht beantworten. (lrg)