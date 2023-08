Nach mysteriösem Flugzeugabsturz: Knallhart-Söldner brechen vor Prigoschin-Schrein zusammen

Von: Momir Takac

Teilen

Noch ist nicht klar, ob Jewgeni Prigoschin tatsächlich tot ist. Kämpfer der Wagner-Gruppe haben sich schon emotional von ihrem Boss verabschiedet.

Nowosibirsk – Jewgeni Prigoschin soll am Mittwoch (23. August) bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen sein. Eine hochoffizielle Bestätigung, dass der Chef der Söldnergruppe Wagner bei dem Unglück auch wirklich getötet wurde, steht noch aus. Bislang bestätigten lediglich Wagner nahestehende Telegram-Kanäle dessen Tod.

Jewgeni Prigoschin wohl bei Flugzeugabsturz gestorben: Söldner brechen an Schrein zusammen

Vor Büros und Rekrutierungszentren spielen sich jedenfalls schon jetzt emotionale Szenen ab. Wagner-Söldner, die für ihre Brutalität und Skrupellosigkeit – etwa im Ukraine-Krieg – berüchtigt sind, brechen zusammen, als sie vor dem Bild ihrer Bosse stehen und trauern. Neben Prigoschin soll auch Wagner-Kommandeur und -Gründer Dmitri Utkin gestorben sein, als gut 200 Kilometer nordwestlich von Moskau ein Privatjet vom Himmel fiel.

In Nowosibirsk etwa ist vor dem Wagner-Rekrutierungszentrum ein provisorischer Schrein errichtet worden. Ein bei Telegram veröffentlichtes Video des Nachrichtenkanals NGS aus der sibirischen Stadt zeigt, wie Söldner vor Porträts von Dmitri Utkin und Jewgeni Prigoschin Blumen niederlegen und ihre mutmaßlich gestorbenen Chefs ehren.

Nach der Meldung von Jewgeni Prigoschins Tod gab es in mehreren russischen Städten Gedenken. © IMAGO/Alexander Galperin

Gedenkstätte für mutmaßlich toten Prigoschin: Wagner-Söldner bricht in Tränen aus

Ein Kämpfer verliert dabei völlig die Fassung. Als der maskierte Söldner am Donnerstagmorgen in voller Montur zur Gedenkstätte kommt, fällt er auf die Knie und weint und schluchzt. Er soll nicht der Einzige gewesen sein, der derart emotional reagiert. Wagner scheint vom Tod ihres Anführers überzeugt zu sein, während die zehn geborgenen, verbrannten Leichen in der Stadt Twer erst noch identifiziert werden müssen.

Auch in anderen Städten Russlands wie Jekaterinburg und Sankt Petersburg, wo sowohl Prigoschin als auch Kremlchef Wladimir Putin geboren wurden, gab es Gedenken. In St. Petersburg errichteten Sympathisanten noch spät in der Nacht ein spontanes Denkmal vor dem Wagner-Hauptsitz, berichtet die Online-Zeitung Fontanka. Anhänger und Kämpfer brachten Kerzen und legten Blumen ab. Um fünf Uhr morgens sollen Menschen eine spontane Gedenkfeier abgehalten haben. (mt)