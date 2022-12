Auszahlung vom Bürgergeld: Das sind die Termine und wie viel jeder bekommt

Von: Jens Kiffmeier

Die Reform ist beschlossen: Ab Januar 2023 kommt das Bürgergeld. Doch wann und wie viel Geld landet auf dem Konto? Alle Termine zur Auszahlung im Überblick.

Berlin – Das Hickhack ist beendet: Ab Januar 2023 kommt das neue Bürgergeld. Die umstrittene Reform soll das bei vielen verhasste Hartz-IV-System ersetzen. Doch mit wie viel Geld können die Empfänger in der Grundsicherung rechnen? Und vor allem: Wann genau landet das Geld auf dem Konto? Denn gerade am Monatsende wird es häufig knapp. Deswegen zittern viele Empfänger von Arbeitslosengeld (ALG) 2 dem genauen Termin entgegen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat mittlerweile die genauen Auszahlungstermine veröffentlicht, wie der Überblick von kreiszeitung.de zeigt.

Bürgergeld: Wann und wer bekommt wie viel Geld? Termine der Auszahlung vom Hartz-IV-Nachfolger sind fix

Die Auszahlung vom Bürgergeld 2023 stand lange auf der Kippe. Die Ampel-Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Reform schnell auf den Weg gebracht. Bereits im Wahlkampf hatte die SPD die Abschaffung von Hartz IV als Herzensangelegenheit versprochen. Doch während Grüne und FDP das Projekt unterstützten, blockierte die Union das von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Gesetz im Bundesrat. Erst im Vermittlungsausschuss konnte eine Einigung zwischen Bundesregierunng und Opposition gefunden werden. Dadurch kann die Umsetzung doch noch zum Jahreswechsel stattfinden.

Stellt eine pünktliche Auszahlung vom Bürgergeld in Aussicht: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Auszahlung vom Bürgergeld: Jobcenter versprechen eine pünktliche Umsetzung ab Januar 2023

„Wir haben nun endlich Klarheit und können loslegen“, teilt Vanessa Ahuja, Vorständin für Geldleistungen bei der Bundesagentur für Arbeit, auf der Homepage der Behörde mit. Die erhöhten Regelsätze werde man pünktlich zum Jahreswechsel auszahlen. Für das neue Bürgergeld sei im Übrigen kein neuer Antrag nötig, hieß es weiter. Wer über den Jahreswechsel hinaus Leistungen des Jobcenters bezieht, bekomme automatisch den höheren Satz ausgezahlt. Doch ab wann genau? Das verrät der Blick auf die folgende Tabelle der Auszahlungstermine 2023:

Die Auszahlungstermine 2023 für das Bürgergeld im Überblick

Auszahlungstermine für das Bürgergeld 2023 nach genauen Stichtagen

Januar 2023 : Freitag, 30.12.2022

: Freitag, 30.12.2022 Februar 2023 : Dienstag, 31.01.2023

: Dienstag, 31.01.2023 März 2023 : Dienstag, 28.02.2023

: Dienstag, 28.02.2023 April 2023 : Freitag, 31.03.2023

: Freitag, 31.03.2023 Mai 2023 : Freitag, 28.04.2023

: Freitag, 28.04.2023 Juni 2023 : Mittwoch, 31.05.2023

: Mittwoch, 31.05.2023 Juli 2023 : Freitag, 30.06.2023

: Freitag, 30.06.2023 August 2023 : Freitag, 28.07.2023

: Freitag, 28.07.2023 September 2023 : Donnerstag, 31.08.2023

: Donnerstag, 31.08.2023 Oktober 2023 : Freitag, 29.09.2023

: Freitag, 29.09.2023 November 2023 : Dienstag, 31.10.2023

: Dienstag, 31.10.2023 Dezember 2023 : Donnerstag, 30.11.2023

: Donnerstag, 30.11.2023 Januar 2024: Freitag, 29.12.2023

Mit dem Bürgergeld 2023 reagiert die Ampel-Koalition auf die veränderten Lebensbedingungen. Sowohl die Preise für Strom, Benzin, Gas und Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren und Monaten in Deutschland extrem angestiegen. Deshalb soll auch der Regelsatz im Vergleich zum früheren Hartz-IV angehoben werden. Ein Alleinstehender erhält nun ab Januar jeden Monat rund 50 Euro mehr, wie die folgende Übersicht zeigt:

Bürgergeld: Wer bekommt wie viel? So ändert sich der Regelsatz im Vergleich zu Hartz IV – eine Tabelle

Empfänger: Hartz-IV-Regelsatz 2022: Mögliche Höhe vom Bürgergeld: Alleinstehende und Alleinerziehende 449 Euro im Monat 502 Euro im Monat Partner, wenn beide volljährig sind 404 Euro im Monat 451 Euro im Monat Jugendliche ab 14 Jahre 376 Euro im Monat 420 im Monat Kinder von 6 bis 14 Jahre 311 Euro im Monat 348 Euro im Monat Kinder unter 6 Jahren 245 Euro im Monat 318 Euro im Monat

Mit dem Regelsatz soll ein Bürgergeld-Empfänger die monatlichen Kosten für das tägliche Leben abdecken. Die Kosten für die Wohnung und das Heizen werden separat auf das Konto der Leistungsempfänger überwiesen. Doch Achtung: Nebenkosten können trotzdem entstehen. Denn der Strom muss in der Regel aus dem Regelsatz der Grundsicherungsbezieher bezahlt werden. Angesichts der massiven Preissteigerungen in den vergangenen Wochen und Monate halten Sozialverbände und Gewerkschaften den die monatlichen Bezüge deswegen auch für viel zu gering. Forderungen, wonach der Satz auf mindestens 730 Euro steigen soll, fand in der Politik aber keine Mehrheit.

Bürgergeld beantragen – wer hat Anspruch auf Auszahlung? Ab Januar soll das bisherige Hartz-IV-System durch das Bürgergeld ersetzt werden. Wer bislang Hartz-IV bekommen hat, muss nichts machen. Das Bürgergeld kommt ab Januar 2023 automatisch. Ein neuer Antrag ist keine Voraussetzung für die Auszahlung. Infrage kommt das Bürgergeld auch für Menschen, deren Arbeitseinkommen nicht zum Lebensunterhalt reicht. Sie können ergänzende Unterstützung erhalten.

Dennoch erachtet die Bundesregierung das Projekt als gelungen. Arbeitsminister Heil pries die Einführung vom Bürgergeld 2023 als eine der „größten Sozialreformen der vergangenen 20 Jahre“ – und das trotz der von der Union durchgesetzten Änderungen im Vermittlungsausschuss. Im Kerngedanken soll das Bürgergeld nun einen Schwerpunkt auf die Vermittlung der Arbeitslosen in Qualifikation und Jobs legen. Der Wunsch der Ampel, die Sanktionen bei fehlender Mitwirkung zu streichen, blieb aber ein Wunsch. Auch bei der Erhöhung des Schonvermögens konnten sich SPD, Grüne und FDP nicht wirklich gegen die Union durchsetzen.

Wann landet das Bürgergeld 2023 auf dem Konto? In der Regel erhalten die Bezieher von Arbeitslosengeld II am ersten Werktag eines Monats für diesen Monat das Geld auf das angegebene Bankkonto. Dabei muss der Hartz-IV-Empfänger nicht selbst Kontoinhaberin oder Kontoinhaber sein. Eine Barauszahlung ist in Sonderfällen möglich.

Wann wird das Bürgergeld ausgezahlt? Die Jobcenter überweisen im Voraus zu einem genauen Stichtag

Dennoch versprechen alle Beteiligten eine reibungslose Umsetzung des Gesetzes. Zu dem oben genannten Stichtag im Monat wird das Arbeitslosengeld, also ab Januar 2023 dann das Bürgergeld, im Voraus ausgezahlt. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende kann dann ab diesem Tag von den Empfängern vom Konto abgehoben werden. Alternativ ist auch eine Barauszahlung möglich – wenn etwa kein Konto zur Verfügung steht.



Wann genau das Bürgergeld als Guthaben gutgeschrieben ist, hängt maßgeblich von Feiertagen und Wochenenden ab. Dadurch kommt es zu unterschiedlichen Auszahlungsterminen beim Bürgergeld. Ähnlich wie früher bei Hartz IV werden die Bezieher auch beim Bürgergeld einen Rechtsanspruch auf die pünktliche Auszahlung haben.

Auszahlung 2023: Bei Problemen sollten die Bezieher vom Bürgergeld die Jobcenter informieren

Sollte es bei der Auszahlung 2023 zu Problemen kommen, sollten die Betroffenen umgehend das Jobcenter informieren. Mitunter kann die verspätete Überweisung dann auch ein Fehler bei der Bank sein, die die Buchung vom Bürgergeld zu einem anderen Zeitpunkt erfasst hat.