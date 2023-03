Nato schickt riesige Flotte ins Mittelmeer - Signal an Russland?

Die NATO ist nicht im Krieg mit Russland. Doch Truppenbewegungen werden weltweit genau verfolgt. Eine große Flotte setzt sich im Mittelmeer in Bewegung.

München - Deutschland ist keine Kriegspartei im Ukraine-Krieg, ebenso wenig wie die NATO. Dennoch werden die Truppenbewegungen der Organisation seit Kriegsbeginn genau beobachtet. Schließlich wird die Ukraine vom Westen unterstützt und die Kämpfe finden in einem Nachbarland des Mitgliedsstaates Polen statt. Ein neues Manöver der NATO könnte ein deutliches Zeichen an die russische Führung in Moskau senden.

Drei NATO-Flugzeugträger aus den Vereinigten Staaten, Italien und Spanien haben gerade Mehrträgeroperationen im Mittelmeer als Teil der USS George H.W. Bush Carrier Strike Group im Operationsgebiet der US Naval Forces Europe beendet (Stand: 2. März 2023). Fotos, die letzte Woche im Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS) des US-Militärs veröffentlicht wurden, zeigen die Bush-Streaming-Formation mit dem Flugzeugträger der italienischen Marine ITS Cavour und dem amphibischen Angriffsschiff-Flugzeugträger ESPS Juan Carlos I der spanischen Marine, neben anderen Kriegsschiffen. Das berichtet Task & Purpose.

Die Träger nahmen an der NATO Vigilance Activity Neptune Strike 2023-1 (oder NEST) teil, der ersten Wiederholung dieser maritimen Übung in diesem Jahr, an der mehr als 31 Schiffe und 135 Flugzeuge (einschließlich des neuen F-35 Joint Strike Fighter) zugegen waren. Laut NATO operierte sie „in enger Abstimmung“ mit unterstützenden Einheiten aus Griechenland, der Türkei, Kroatien, Ungarn, den Niederlanden und Albanien. Rund 8.386 Seeleute und Marineinfanteristen aus 21 NATO-Staaten „führten Abschreckung und Sicherheit durch die Durchführung eines breiten Spektrums von See-, Luft- und Landaktivitäten durch“, so das Bündnis.

„Das Sicherheitsumfeld ist ungewiss; die Fähigkeit und der Wille der NATO sind es nicht“

Hochrangige Marineführer sprachen den Ukraine-Krieg zwar nicht als Ziel dieser Abschreckung aus, doch kann man Russland und Wladimir Putin als Ziel vermuten. „Das Sicherheitsumfeld ist ungewiss; die Fähigkeit und der Wille der NATO sind es nicht“, sagte der Vizeadmiral der US-Marine, Thomas Ishee, Kommandant der Naval Striking and Support Forces NATO (STRIKFORNATO) und der 6. Flotte der USA, in einer Erklärung. „Ermöglicht durch Vertrauen schreckt die Agilität, der Einfallsreichtum und die Hartnäckigkeit der Matrosen, Marines und Flieger Aggressionen ab und zeigt, dass wir bereit sind, das Bündnis zu verteidigen.“

Diese vergangene Woche war „das erste Mal seit Ende November, dass die George H.W. Bush direkt neben alliierten Flugzeugträger-Streikgruppen operierte, als es fünf alliierte Einsatzgruppen in europäischen Gewässern gab“, sagte U.S. Navy Lt. Cmdr. Tyler Barker, ein Sprecher der US-Marinestreitkräfte Europa-Afrika und der 6. Flotte, gegenüber Task & Purpose.

Und weiter heißt es: „Das Vertrauen, das sich während unserer Zeit im Kriegsschauplatz zwischen den USA und den alliierten Streitkräften entwickelt hat [...] wird sich in Zukunft auszahlen“, sagte Konteradmiral Dennis Velez, Kommandeur der die Bush-CSG. „Unsere nationale Sicherheit – ebenso wie die euro-atlantische Sicherheit – beruht auf der Stärke der Teamarbeit und unserem gemeinsamen Ziel als verbündete Nationen.“ (cgsc)