Bei Wahlen in den Regionen Emilia-Romagna und Kalabrien könnte Lega-Chef Salvini triumphieren – mit unkalkulierbaren Folgen für die Regierung in Rom. Besonders eine Region hat Symbolkraft.

Rom/Bologna - Es sieht nicht gut aus für die Regierungskoalition in Rom. Das Bündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten ist in vielen Fragen seit Monaten zerstritten und fährt bei Umfragen regelmäßig schlechte Werte ein. Und erst vor wenigen Tagen hat sich dann auch noch der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, aus der Spitze der Partei zurückgezogen. Schlechter könnte es kaum noch laufen.

Ausgerechnet in dieser verfahrenen Lage muss muss sich die Regierung aus Rom am heutigen Sonntag (26.1.) einem entscheidenden Test stellen, den Regionalwahlen in der Emilia-Romagna und in Kalabrien. Und angesichts der derzeitigen Stimmungslage könnten diese Wahlen zu einem wahren Debakel für die Koalition werden – was die Regierung in Rom wahrscheinlich vollends destabilisieren würde.

Sollte es so kommen, dürfte sich vor allem einer die Hände reiben, Matteo Salvini. Der Chef der rechtspopulistischen Lega, der die Koalition in der Hoffnung auf Neuwahlen im August 2019 platzen ließ*, rechnet jedenfalls mit großen Erfolgen für das Rechtsbündnis: „Am Sonntag werden wir keinen Sieg sehen, sondern einen Supersieg.“ Das könnte dann in der Tat die Regierung in Rom zu Fall bringen und Neuwahlen bedeuten – die Salvini sicher gewinnen würde.

Besondere Symbolkraft hat die Wahl in der Emilia-Romagna mit Städten wie Bologna, Modena, Parma und Ferrara – bekannt für Ferrari und Lamborghini, Parmaschinken und Parmesan. Denn die Region galt ja lange Zeit als absolute Hochburg der Roten und in der Nachkriegszeit als Heimat der Kommunisten. Jetzt aber zeichnet sich dort ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Mittelinks-Kandidaten Stefano Bonaccini und Salvinis Kandidatin Lucia Borgonzoni ab. Insgesamt 3,5 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen.

Im Wahlkampf war Salvini mit täglichen Kundgebungen omnipräsent und trat dabei mit gewohnt ausländerfeindlichen Parolen auf, die auf die Ängste der Menschen vor Kriminalität von Migranten zielen. Und er kommt damit gut an. Und das nicht nur bei jenen Menschen, die sich als Anhänger des ehemaligen italienischen Diktators* Benito Mussolini outen. Auch ehemalige Linke zieht Salvini in den Bann, so wie den pensionierten Fabrikarbeiter Ermes Contri, der Zeit seines Lebens links gewählt hat. „Ich spüre einen Wind der Veränderung“, sagte Contri bei einer Salvini-Veranstaltung in dem Ort San Giovanni in Persiceto. „Ich möchte einmal etwas anderes ausprobieren und schauen, was passiert - und die anderen auch aufwecken.“

Marco Valbruzzi vom Forschungsinstitut Cattaneo in Bologna sieht in der Emilia-Romagna einen generellen Wunsch nach „Wandel um des Wandels Willen“. Salvinis Strategie wirke vor allem auf die, die sich „kulturell, physisch und wirtschaftlich verunsichert“ fühlten. Seine Botschaft am Wahlmorgen auf Twitter war jedenfalls recht simpel: „Mit der Lega verteidigen wir die Arbeit, Identität und Güte der Emilia-Romagna!“

In Kalabrien herrschen dagegen ganz andere Bedingungen. Die Region an der südlichen Stiefelspitze ist geprägt von Korruption, hoher Arbeitslosigkeit und auch Unterwanderung durch die Mafia. Im Gegensatz zur Emilia-Romagna gibt es hier keine Wirtschaftskraft, die Infrastruktur ist schlecht. Im armen Süden hatten bisher eigentlich die Sterne viele Unterstützer. Doch ein Sieg des Rechtsbündnisses gilt in Kalabrien als ausgemacht.

Die Wahllokale sind in beiden Regionen bis 23 Uhr geöffnet, danach werden erste Prognosen und Hochrechnungen erwartet. Mit einem offiziellen Ergebnis wird erst im Laufe des Montags gerechnet.

