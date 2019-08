Die italienische Regierungskoalition steckt in der Krise. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini fordert baldige Neuwahlen.

Rom - Die politische Situation in Italien erreicht einen neuen Tiefpunkt. Eine weitere Zusammenarbeit der beiden Regierungsparteien scheint unvorstellbar, so jedenfalls die Einschätzung des Vize-Regierungschef Matteo Salvini. Der Chef der rechtsradikalen Lega-Partei und starke Mann in der populistischen Regierung sieht für die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung von Luigi di Maio keine Zukunft mehr. Er fordert Neuwahlen in Italien.

Italien: Lega-Chef Salvini fordert Neuwahlen - und bekommt Rüffel von Conte

Der italienische Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, dringt auf eine Neuwahl in Italien und erhöht den Druck auf Regierungschef Giuseppe Conte. Diesem habe er am Donnerstag (8. August 2019) gesagt: „Gehen wir sofort ins Parlament, um anzuerkennen, dass es keine Mehrheit mehr gibt“, hieß es in einer Erklärung Salvinis. „Geben wir das Wort schnell an die Wähler zurück“, pocht der Lega-Chef auf Neuwahlen.

Conte gab Salvini allerdings Contra. Er will sich in der Regierungskrise nicht von seinem Innenminister treiben lassen. „Es steht einem Innenminister nicht zu, über den Ablauf einer politischen Krise zu entscheiden, in der ganz andere institutionelle Akteure intervenieren“, sagte Conte am Donnerstagabend in einer Ansprache in Rom. Er kündigte an, die Präsidenten der beiden Parlamentskammern zu kontaktieren, damit diese die Kammern einberufen. Salvini solle dem Senat erklären, warum er „frühzeitig, abrupt“ das Handeln der Regierung unterbreche.

Salvini wirft der Fünf-Sterne-Bewegung immer wieder vor, Nein-Sager zu sein und dadurch die Arbeit der Regierung zu blockieren. „Wenn wir nur in der Regierung sind, um Zeit zu verlieren, machen wir nicht mit und werden das Wort wieder an euch geben“, erklärte er am Montag (5. August 2019) bei einer Veranstaltung in Norditalien zu Anhängern.

Politische Krise in Italien: Salvini sieht in der Koalition „etwas kaputtgegangen“

Auslöser für die Krise in der ohnehin zerstrittenen Koalition war ein Votum über ein Bahnprojekt, das eine Schnellbahnstrecke zwischen Lyon und Turin vorsieht. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte gegen das Vorhaben gestimmt, die Lega dafür. Salvini hatte daraufhin gesagt, in den vergangenen Monaten sei in der Koalition „etwas kaputtgegangen“.

Schon im März wäre die Regierungsallianz an dem Streit um die Bahnstrecke fast zerbrochen. Doch nach der gescheiterten Abstimmung am Mittwoch erreichte der Konflikt eine neue Qualität: Die Opposition forderte daraufhin den Rücktritt der Regierung mit der Begründung, diese habe "keine Mehrheit" mehr im Parlament.

Italien: Lega-Chef Salvini sieht keine Zukunft - Regierungsallianz im Dauerstreit

Die Regierung in Italien hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder überworfen. Etliche Themen entzweiten die ungleichen Partner: zum Beispiel die von der Lega geforderte Autonomie für einige Regionen oder der von den Sternen geforderte Mindestlohn. Bislang fand die Koalition allerdings doch immer wieder zusammen.

International hatte Italien zuletzt vor allem mit Positionen zur Flüchtlingspolitik für Aufsehen gesorgt. So brachte Salvini Millionenstrafen für Seenotretter durchs Parlament. Die EU-Kommission will unterdessen auf ein Schulden-Strafverfahren gegen Italien verzichten.

