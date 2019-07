Carola Rackete in Italien weiterhin unter Arrest - Staatsanwaltschaft fordert Aufenthaltsverbot

Carola Rackete, die deutsche Kapitänin der „Sea Watch 3“ ist in Italien verhaftet worden. Entwicklungsminister Müller und Außenminister Maas fordern ihre Freilassung.

Die Sea Watch 3 hat mehr als 40 Migranten im Mittelmeer gerettet.

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete ließ das Schiff Lampedusa ansteuern.

Die Italienischen Behörden hatten das verboten - und Rackete festnehmen lassen.

Eine Spendenaktion für Rackete hat bereits eine Million Euro eingebracht.

Jetzt soll der deutschen Kapitänin der Prozess gemacht werden.

19.30 Uhr: Die Entscheidung über einen möglichen Haftbefehl gegen die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete wurde von dem zuständigen Ermittlungsrichter auf den morgigen Dienstag vertagt. Die 31-Jährige steht so vorerst weiterhin unter Arrest.

Wie bild.de unter Berufung auf eine italienische Tageszeitung berichtet, will die Staatsanwaltschaft wohl ein Aufenthaltsverbot für die deutsche Kapitänin verlangen. Sollte dieser Fall eintreten, so müsste Rackete Italien verlassen, käme im Gegenzug aber auf freien Fuß. Eine Entscheidung soll am wohl an Dienstag fallen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 31-Jährigen nach Angaben ihres Anwalts Widerstand gegen ein Militärschiff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Ihr könnte auch eine Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und im schlimmsten Fall Haft drohen.

Italien: Carola Rackete: Katholische Kirche kritisiert das Vorgehen der italienischen Regierung scharf

17.35 Uhr: Die katholische Kirche in Deutschland hat das Vorgehen der italienischen Regierung im Fall des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“ scharf kritisiert. Das Verhalten gegenüber Kapitänin Carola Rackete sei „unannehmbar“, sagte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße am Montag. Heße ist Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen. Am Wochenende war Rackete mit der „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren. Daraufhin wurde sie festgenommen und unter Hausarrest gestellt.

„Solange die Staaten sich einer konsequenten Seenotrettung verweigern oder sie nicht leisten können, ist die privat organisierte Rettung aus Seenot legitim, ja gefordert“, sagte der Erzbischof laut Mitteilung. Moralisches Handeln dürfe nicht staatlicherseits bedroht und unmöglich gemacht werden.

Heße forderte eine „grunderneuerte europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik“. „Die Seenotrettung ist sicherlich nur ein Element dieser Politik, aber sie ist unverzichtbar.“ Es sei deshalb unzulässig, die Seenotretter zu entmutigen, zu attackieren und zu kriminalisieren.

Italien: Sea-Watch 3: Carola Rackete wolle alle Fragen des Richters beantworten

17.00 Uhr: Die in Italien festgenommene Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, ist am Montag im italienischen Agrigent einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Die 31-jährige Deutsche wurde am Montag von Polizisten in das Gericht gebracht. Sie wird beschuldigt, ein Schnellboot der italienischen Polizei und die Menschen an Bord in Gefahr gebracht zu haben. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft.

"Meine Mandantin wird alle Fragen des Richters beantworten", sagte Racketes Anwalt Leonardo Marino. Sie habe "aus der Not heraus" gehandelt und habe nicht die Absicht gehabt, Gewalt anzuwenden. Es wird damit gerechnet, dass Rackete bis zur Verhandlung auf freien Fuß kommt.

Wegen Widerstands gegen ein Kriegsschiff drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. Ihr werden überdies Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie die Verletzung italienischer Hoheitsgewässer vorgeworfen.

Carola Rackete (Sea Watch): Wolfgang Schäuble warnt Aktivisten vor falschen Signalen

16.23 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat nach der Festnahme der deutschen Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ Aktivisten zu Selbstkritik aufgerufen. „Dass man Menschen, die in Seenot sind, retten muss, darüber kann man ja nicht ernsthaft diskutieren“, sagte er der „Bild“-Zeitung (Montag). Allerdings sollten Seenotrettungs-Organisationen vermeiden, mit ihrer Arbeit falsche Signale zu senden und so das Geschäft der Schlepper zu befördern.

Carola Rackete war mit dem Schiff „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord am Wochenende unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und wurde festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Ihr drohen für das unerlaubte Einfahren bis zu 50 000 Euro Strafe. Die „Sea-Watch 3“ wurde beschlagnahmt.

Falls Rackete gegen italienisches Recht verstoßen haben sollte, sieht Schäuble auch kein Problem darin, dass sie dort vor Gericht gestellt wird. „Aber ich hoffe, dass es andere Lösungen für den Fall gibt und die Kapitänin möglichst schnell wieder freigelassen wird“, erklärte er.

Sea-Watch-Drama in Italien: TV-Sender ProSieben unterstützt Spendenaufruf

15.15 Uhr: Nun stellt sich der TV-Sender ProSieben, hinter die Spendenaktion von Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann wird in einer Pressemitteilung so zitiert: „Wie soll die heutige Generation irgendwann ihren Kindern erklären, dass sie es wider besseres Wissen zugelassen hat, dass im Jahr 2019 hunderte Menschen im Mittelmeer ertrunken sind? Ein Mensch darf nicht wegsehen, wenn andere Menschen ertrinken. Deswegen unterstützt ProSieben die Spenden-Initiative von Klaas Heufer-Umlauf und Jan Böhmermann.“

Am Montag soll in der ProSieben-Sendung „taff“ ausführlich über die Spendenaktion berichten. Zudem sollen in der Show auch „die Hintergründe zur Verhaftung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete“ aufgezeigt werden.

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt sind für ProSieben als Moderatoren tätig. Ende Mai hatten sie in der Prime Time dem Thema Seenotrettung eine Bühne geboten, als die Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemp von ihren Erlebnissen im Mittelmeer erzählte.

Sea-Watch-Drama in Italien: deutsche Kapitänin Carola Rackete in Italien festgenommen

Italien: Außenminister Maas fordert Freilassung von Carola Rackete

12.45 Uhr: Nach Entwicklungsminister Müller hat sich nun auch Außenminister Maas eingeschaltet. Er fordert die Freilassung der deutschen Kapitänin Rackete. „Aus unserer Sicht kann am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens nur die Freilassung von Carola Rackete stehen“, schreibt er auf Twitter. Das werde er im Austausch mit Italien noch einmal deutlich machen.

11.46 Uhr: Die Spenden für die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch sind nach der Festnahme ihrer Kapitänin Carola Rackete in die Höhe geschossen. Mehr als eine Million Euro gingen bereits ein. Über den Aufruf der Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf kamen bis Montagmittag mehr als 735 000 Euro zusammen, auf einer italienischen Facebook-Seite wurden mehr als 410.000 Euro gesammelt.

Über 705.000 Euro sind in den letzten 36 Stunden für #FreeCarolaRackete und die private Seenotrettung zusammengekommen.



Das ist überwältigend. Danke!



Wir sammeln weiter bis zum 31.7.2019!



Hier geht es zur Spende:https://t.co/e3NGn69AT4 — Jan Böhmermann (@janboehm) 1. Juli 2019

Auf der Crowdfunding-Plattform “Leetchi” errichteten Böhmermann und Heufer-Umlauf eine Spendenplattform für Rackete. “Hey Leute, hier schreiben Euch Kommerzfernseh-Klaasi und Zwangsgebühren-Janni. Eigentlich haben wir ja Sommerpause, aber die bedrückenden Ereignisse um Carola Rackete, die Kapitänin der ‘Sea Watch 3’, die gestern von den italienischen Behörden festgenommen wurde, weil sie 53 Menschen das Leben gerettet hat, lassen uns keine Ruhe“, schreiben die beiden.

Die deutsche „Sea-Watch 3“-Kapitänin Carola Rackete hatte mit 40 Migranten an Bord gegen ein Verbot Italiens im Hafen von Lampedusa angelegt; aus einer Notlage heraus, wie sie sagte.

Die italienische Behörden reagierten mit Härte: Sie nahmen Rackete fest. Der 31-Jährigen werden Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Verletzung des Seerechts und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen, weil sie sich Anweisungen von Militärschiffen widersetzt haben soll.

Italien: Carola Rackete: CSU-Minister fordert Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin

11.40 Uhr: Nach der Festnahme von Carola Rackete hofft Ihr Vater jetzt auf das Engagement der Bundesregierung. „Ich denke, der internationale Druck auf die italienische Regierung wird einiges bewirken“, sagte Ekkehart Rackete. Er setze aber weiterhin auf ein rechtsstaatliches Verfahren in Italien und mache sich keine großen Sorgen um seine Tochter.

10.52 Uhr: Nun schaltet sich Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in den Fall Carola Rackete ein. Nach der Festnahme der deutschen Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" in Italien fordert der Minister eine schnelle Reaktion der EU. Kapitänin Rackete habe in einer absoluten Notlage gehandelt und deswegen erwarte er, dass Brüssel hier ein deutliches Signal sendet und die sofortige Freilassung verlangt, sagte Müller in der "Passauer Neuen Presse".

In einer aktuellen Pressemitteilung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusmmenarbeit und Entwicklung zum EU-Gipfel wird der CSU-Minister folgendermaßen zitiert: „Vom EU-Gipfel erwarte ich zum einen eine klare Positionierung zur sofortigen Freilassung der 'Sea Watch'-Kapitänin Carola Rackete – und zum anderen den Beschluss zu einer neuen europäischen Sofortregelung zur Seenotrettung im Mittelmeer. Fast 600 Ertrunkene allein dieses Jahr – und dennoch schaltet die EU heute mit dem Ende der Mission Sophia die Lichter aus und überlässt die Flüchtlinge ihrem Schicksal.“

„Sea-Watch 3“: Bundespräsident Steinmeier schaltet sich im Fall Carola Rackete ein

Carola Rackete: Kapitänin der „Sea Watch 3“ soll am Nachmittag vernommen werden

10.10 Uhr: Carola Rackete soll am Nachmittag vernommen werden. Die deutsche Kapitänin von Sea Watch wurde mit einem Schiff der italienischen Finanzpolitik nach Sizilien zu ihrer Verhörung gebracht werden. Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, illegale Einwanderung befördert, gegen das Seerecht verstoßen und Widerstand gegen die Staatsgewalt ausgeübt zu haben.

9.42 Uhr: Auf Twitter hat der italienische Innenminister Matteo Salvini auf die Kritik von Frank-Walter Steinmeier reagiert: „Wir raten dem deutschen Präsidenten, sich um das zu kümmern, was in Deutschland geschieht ...“

Al Presidente tedesco chiediamo di occuparsi di ciò che accade in Germania e, possibilmente, di invitare i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, rischiando di uccidere uomini delle Forze dell’Ordine italiane.https://t.co/5Y5vw5U3WH — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30. Juni 2019

Update vom 1. Juli 2019: Bei Spendenaktionen zugunsten der Flüchtlingsrettungsorganisation Sea-Watch und der in Italien festgenommenen Kapitänin Carola Rackete sind mehr als eine Million Euro zusammengekommen. Racketes Festnahme hat in Deutschland Empörung hervorgerufen. So kritisierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Vorgehen der italienischen Behörden.

Carola Rackete in Italien-Haft: Sea-Watch-Odyssee endet mit Festnahme

Carola Rackete in Italien verhaftet

Die News vom 30. Juni 2019:

Update vom 30. Juni, 16.45 Uhr: Die Kapitänin des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“, Carola Rackete, hat nach Angaben ihres Anwalts ihre Entscheidung verteidigt, unerlaubt in den Hafen von Lampedusa zu fahren.

Sea-Watch-Drama in Italien: Kapitänin Rackete verteidigt Aktion

Die Situation sei hoffnungslos gewesen und das Ziel der 31-Jährigen sei gewesen, die verzweifelten Migranten an Bord des Schiffes an Land zu bringen, bestätigte der Rechtsanwalt Alessandro Gamberini der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Rackete steht derzeit unter Hausarrest.

Vater von Rackete: „Sie wusste, was sie tut“

Der Vater der Kapitänin, Ekkehart Rackete, sagte der Zeitung „Corriere della Sera“ zufolge, seine Tochter habe nie einen Fehler begangen. „Carola ist nicht impulsiv, sie weiß immer, was sie macht, und sie ist eine starke Frau.“ Darüber, was in Italien auf sie zukommen würde, sei sie sich schon vor der Ankunft in Lampedusa bewusst gewesen. „Das, was passiert ist, war keine Überraschung, ich bin sicher, dass sie sich der Konsequenzen bewusst war, denen sie entgegenging.“

Italien: Sea-Watch-Kapitänin verhaftet - Böhmermann: „Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher“

Update vom 30. Juni 2019, 11.35 Uhr: Die aus dem deutschen Fernsehen bekannten Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf haben zu Spenden für die Seenotretter der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch und ihre in Italien festgenommene Kapitänin Carola Rackete aufgerufen. In einem gut fünfminütigen auf YouTube in der Nacht zu Sonntag geposteten Video zeigten sie sich erschüttert von den Geschehnissen auf der italienischen Insel Lampedusa.

Böhmermann sagte: „Mit den Ereignissen der letzten Tagen hat diese unmenschliche, kaltblütige und skrupellose Politik einen neuen Tiefpunkt erreicht.“ Sie betonten in einer gemeinsamen Erklärung: „Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher.“ Wie die meisten könnten auch sie nicht persönlich vor Ort im Mittelmeer helfen. „Darum möchten wir spenden und gemeinsam mit Euch Geld sammeln.“

Bereits am frühen Sonntagmorgen waren Spenden in Höhe von mehr als 140.000 Euro eingegangen. Heufer-Umlauf bedankte sich umgehend für die Spenden: „Wow! Vielen Dank an alle!“ schrieb er auf Twitter. Für den Fall, dass die italienischen Behörden Rackete strafrechtlich verfolgen würden, „werden wir, wie im letzten Jahr, Geld für die anfallenden Rechtskosten und Ausgaben der Lebensretter sammeln und spenden“. Die Aktion soll bis Ende Juli laufen.

Italien: Unterstützung aus Luxemburg: Außenminister bittet seinen italienischen Freund um Hilfe

Update 20.03 Uhr: Auch aus Luxemburg kommt nun eine eindeutige Reaktion auf die Festnahme der Deutschen. Außenminister Jean Asselborn fordert die Freilassung von Carola Rackete. In einem offenen Brief wendet er sich an seinen italienischen Amtskollegen Enzo Moavero Milanesi. „Ich möchte, in der Tat, einen Appell an Deine Hilfe richten, damit Carola Rackete, die das Kommando über das Seawatchschiff, unter niederländischer Flagge, innehatte, und die, zwangsgedrungen, 40 Migranten in Lampedusa, an diesem 29. Juni, an Land lassen musste, aus der Haft entlassen wird“, hofft er auf die Unterstützung seines Freundes.

Und Asselborn fügt auch einen moralischen Ansatz hinzu: „Menschenleben retten ist eine Pflicht und sollte nie als ein Delikt oder ein Verbrechen eingestuft werden; diese Pflicht nicht wahrnehmen, hingegen, wäre ein Verbrechen. Wie bis jetzt, wird Luxemburg auch in Zukunft deinem Land Italien Solidarität erweisen in der Aufnahme von geretteten Migranten durch NGO Schiffe im Mittelmeer.“

Der Luxemburger bezieht also sehr klar Stellung zu Rackete, noch stärker wirkt sein Appell an die italienische Regierung, wenn man bedenkt, dass er und Milanesi tatsächlich auch eine private Freundschaft pflegen.

Update 18.16 Uhr: Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete bekommt nun auch Unterstützung von prominenter Seite - Satiriker Jan Böhmermann hat Hilfe angekündigt. Der Entertainer hatte schon vor der Verhaftung Racketes ein entsprechendes Angebot gemacht: „Für dann Fall, dass die italienischen Behörden Carola Rackete, die Kapitänin der SeaWatch 3, strafrechtlich verfolgen, werden wir, wie im letzten Jahr, Geld für die anfallenden Rechtskosten und Ausgaben der Lebensretter sammeln und spenden“, erklärte er.

So würde der Rechtsstreit zumindest kein finanzielles Desaster für die junge Deutsche. Allerdings könnte trotzdem eine lange Haftstrafe drohen.

Italien: Carola Rackete bekommt Unterstützung von Maas, Marquardt und Entertainer Jan Böhmermann

Update 16.46 Uhr: „Menschenleben zu retten ist eine humanitäre Verpflichtung“, schreibt Bundesaußenminister Heiko Maas auf Twitter. Die harte Gangart der italienischen Behörden gegen die Rettungsorganisation „Sea-Watch“ ist dem SPD-Politiker augenscheinlich ein Dorn im Auge. So setzt er sich für die verhaftete Kapitänin ein und fordert eine schnelle Klärung der Angelegenheit. So stellte er klar: „Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden. Es ist an der italienischen Justiz, die Vorwürfe schnell zu klären.“

Italien: Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete festgenommen: Grüne sind fassungslos

Die Verhaftung der deutschen Kapitänin sorgte auch im Lager der Grünen für einen Aufschrei. Vor allem die jungen Fraktionsmitglieder äußern sich entsetzt. So schreibt EU-Parlamentarier Erik Marquardt er sei „fassungslos“ und auch die stellvertretende Bundesvorsitzende Jamila Schäfer stellt sich klar auf die Seite der deutschen Kapitänin: „Carola Rackete hat die Geretteten in Sicherheit gebracht. Dafür verdient sie Respekt. Carola, du hast meine Solidarität!“

Erik Marquardt wird in seinen Worten noch deutlicher als seine Parteikollegin, schießt gegen die Verantwortlichen, vor allem gegen Matteo Salvini. Und ruft den Hashtag „freecarola“ ins Leben.

Was mich so fassungslos macht:

Wenn die Menschen elendig und leise im Mittelmeer ertrunken wären, würde Carola Rackete keine Strafe drohen, sie wäre nicht festgenommen worden und Salvini wäre zufrieden.



Wir dürfen das den Menschenrechtsfeinden nicht durchgehen lassen. #Seawatch pic.twitter.com/TfxFb1ovCZ — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 29. Juni 2019

Italiens Innenminister Matteo Salvini wütet über „verbrecherische Kapitänin“

Update 11.30 Uhr: Mit drastischen Worten hat sich der italienische Innenminister Salvini geäußert. Zur Beschlagnahmung des deutschen Schiffes „Sea-Watch 3“ und zur Festnahme der Kapitänin, Carola Rackete, schrieb er auf Twitter: „Verbrecherische Kapitänin festgenommen, Piratenschiff beschlagnahmt“. Salvini ist bekannt für seine radikale Ablehnung jeglicher Aktivitäten zur Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer.

Italien: Deutsches Schiff „Sea-Watch 3“ beschlagnahmt, Kapitänin festgenommen

Ursprüngliche Meldung vom 29. Juni 2019, 9 Uhr: Rom - Die Migranten seien von Bord gegangen. Das bestätigte der Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Sie waren vor mehr als zwei Wochen vor der libyschen Küste von der Organisation gerettet worden. Seitdem wartete Sea-Watch vergeblich auf die Zuweisung eines sicheren Hafens in Europa.

Was nun mit den Migranten passieren sollte, war zunächst unklar. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten sich bereit erklärt, Schutzsuchende aufzunehmen.

Italien: „Sea-Watch 3“: Beschlagnahmung auf Lampedusa

Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge drohen der 31-jährigen Kapitänin Carola Rackete drei bis zehn Jahre Haft, weil sie gegen ein Kriegsschiff Widerstand geleistet oder Gewalt angewendet habe. Das Thema Seenotrettung hatte in Deutschland zuletzt für Debatte gesorgt - etwa als sich dreizehn Städte zu einem Bündnis namens „Sichere Häfen“ für aus Seenot gerettete Geflüchte zusammenschlossen. Dutzende weitere erklären sich zur Aufnahme bereit - darunter auch Boris Palmers Tübingen. Zugleich meldeten sich Kirchenvertreter zu Wort.

