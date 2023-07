Israels Regierungschef Netanjahu im Krankenhaus

Benjamin Netanjahu ist in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe der Stadt Tel Aviv gebracht worden. © Abir Sultan/Pool EPA/AP/dpa

Benjamin Netanjahu ist im Krankenhaus und wird untersucht. Gesundheitliche Probleme des israelisischen Ministerpräsidenten traten in der Vergangenheit öfter auf.

Tel Aviv - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe der Stadt Tel Aviv gebracht worden. Sein Zustand sei gut und er werde derzeit untersucht, teilte sein Büro am Nachmittag mit.

Israelische Medien meldeten, ihm sei nicht wohl gewesen. Nach Angaben eines Sprechers war er dehydriert. In einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus teilte Netanjahu später mit, er sei am Vortag ohne Wasser und Kopfbedeckung in der Sonne gewesen. Auch in Israel gibt es derzeit eine Hitzewelle. „Gott sei Dank fühle ich mich sehr gut.“

Der 73-jährige Netanjahu war in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus gewesen. dpa