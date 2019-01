Opferzahl nach Israels Angriff in Syrien steigt laut Beobachtern auf 21

Nach den israelischen Luftangriffen auf Syrien war zunächst von 11 Todesopfern die Rede. Diese Zahl wurde nun nach oben korrigiert. Scheinbar sind 21 Menschen bei der Attacke gestorben.

Damaskus - Die Zahl der Opfer nach den schweren israelischen Luftangriffen in Syrien ist nach Aussage von Beobachtern auf 21 gestiegen. Unter den Toten seien sechs Angehörige der syrischen Armee und zwölf Kämpfer der iranischen Revolutionsgarden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Israel hatte in der Nacht zu Montag heftige Angriffe auf syrische und iranische Stellungen in Syrien geflogen.

Zunächst hatte die Beobachterstelle unmittelbar nach den Angriffen von elf Toten gesprochen. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen aus einem breiten Netz an Informanten in dem Bürgerkriegsland. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana nannte keine Opferzahlen.

Israelische Luftabwehr hatte Rakete aus Syrien abgefangen

Israel betonte, dass es keine iranische Militärpräsenz in seinem Nachbarland Syrien zulassen werde. Vor den Luftangriffen hatte die israelische Luftabwehr eine aus Syrien abgefeuerte Rakete über den besetzten Golanhöhen abgefangen.

dpa

Lesen Sie auch: Vor Angriff auf Rebellenhochburg Idlib - Letzte Schlacht um Syrien