Wahl in Israel: Kehrt Netanjahu zurück? Rechtsruck in der Knesset befürchtet

Von: Katja Thorwarth

In Israel wird am Dienstag eines neuen Parlaments (Knesset) gewählt. Ex-Regierungschef Benjamin Netanjahu und seine rechtskonservative Likud-Partei sind Favorit.

Ex-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gilt als Favorit. Bündnis: Regierungschef Jair Lapid und seiner Zukunftspartei umfasst Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum.

Regierungschef Jair Lapid und seiner Zukunftspartei umfasst Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum. Die Wahl in Israel dürfte Umfragen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Der News-Ticker.

Jerusalem – Am heutigen Dienstag (1. November) beginnt in Israel die fünfte Parlamentswahl innerhalb von vier Jahren. Bis 21 Uhr sollen die Wahllokale für die Abstimmung über die 120 Sitze in der Knesset geöffnet bleiben, wobei sich der frühere Regierungschef Benjamin Netanjahu eine Rückkehr an die Macht erhofft. Letzten Umfragen zufolge liegt seine national-konservative Likud-Partei knapp vorn, dürfte aber auf die Unterstützung ultrarechter Parteien angewiesen sein.

Netanjahu könnte für eine mögliche Regierungsbildung auf die Unterstützung seines früheren Koalitionspartners, der Ultra-Orthodoxen sowie des Ultra-Rechts-Bündnisses von Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich angewiesen sein. Besonders das letztgenannte Bündnis, das eine Annexion des gesamten von Israel besetzten Westjordanlands fordert, konnte in Umfragen zuletzt zulegen und drittstärkste Kraft werden.

Wahl in Israel: Netanjahu wohl auf Ultranationalisten angewiesen

Ben Gvir gab seine Stimme in einer jüdischen Siedlung in der Nähe von Hebron im besetzten Westjordanland ab. „Diejenigen, die uns wählen, werden Netanjahu als Ministerpräsident bekommen und eine echte rechtsgerichtete Regierung“, warb er vor Ort um Stimmen.

In Israel wird ein neues Parlament gewählt. Netanjahu könnte als Regierungschef zurückkehren. © Ilia Yefimovich/dpa

Der amtierende Regierungschef Jair Lapid, dessen Mitte-Partei Jesch Atid in den Umfragen knapp hinter Netanjahus Likud lag, gab seine Stimme am Dienstagmorgen in Tel Aviv ab. Dabei rief er zu einer regen Wahlbeteiligung auf. „Gehen Sie und wählen Sie heute für die Zukunft unserer Kinder, für die Zukunft unseres Landes. Wählen Sie gut“, sagte er.



Was wird gewählt? 25. Knesset (Parament) Israels Wer wird gewählt? 120 Abgeordnete des Parlaments Fraktionen im Parlament Israels (aktuell) 13 Parteien im Parlament Israels (aktuell) 21

Wahl in Israel: Hohe Wahlbeteiligung erwartet

Lapid hatte im vergangenen Jahr Netanjahus Regierungszeit mit einer Acht-Parteien-Koalition beendet. Das Bündnis, dem erstmals in der Geschichte des Landes auch eine arabisch geführte Partei angehörte, zerbrach allerdings im Juni nach einjähriger Regierungszeit.



Der 66-jährige Wähler Schai Barkan brachte bei seiner Stimmabgabe in Tel Aviv seinen Verdruss über die andauernden Neuwahlen zum Ausdruck. „Ich tue meine Bürgerpflicht und ich hoffe, dass diese Wahl die letzte für die nächsten vier Jahre sein wird“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.



Obwohl es die fünfte Parlamentswahl binnen vier Jahren ist, rechnen Experten mit einer relativ hohen Wahlbeteiligung. Für den Einzug in die Knesset müssen Parteien und Wahlbündnisse eine 3,25-Prozent-Hürde überwinden.

Wahlbeteiligung arabischer Israelis entscheident für Wahlausgang in Israel

Bestimmende Themen im Wahlkampf waren außer der Sicherheitslage die steigenden Lebenshaltungskosten in Israel. Für Netanjahu ist die Wahl angesichts gegen ihn erhobener Korruptionsvorwürfe auch persönlich von Bedeutung. Sollte der 73-Jährige Ministerpräsident werden, könnte er Immunität beantragen.



In den Umfragen zeichnete sich ein äußerst knappes Rennen ab. Demnach kann das Lager um Netanjahu auf 60 Sitze hoffen, der Anti-Netanjahu-Block auf 56 und eine Allianz arabisch geführter Parteien auf vier Sitze. Keines der verschiedenen Lager würde damit jedoch die notwendige absolute Mehrheit im israelischen Parlament erreichen. Entscheidend könnte die Wahlbeteiligung arabischer Israelis sein, die rund 20 Prozent der Bevölkerung in Israel ausmachen. (ktho/AFP)