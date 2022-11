Iranischer Außenminister droht Deutschland: „Antwort wird entschlossen sein“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Proteste im Iran halten an, auch aus der deutschen Politik gibt es Signale an das Regime. Das regiert nun über seinen Außenminister – mit einer Drohung.

Teheran – Trotz massiver Gewalt gegen Demonstrierende, halten die Proteste im Iran weiter an. Auch aus der deutschen Politik gibt es Solidaritätsbekundungen. Außenministerin Annalena Baerbock schrieb auf Twitter: „Wir stehen an der Seite der Männer & Frauen in Iran, und zwar nicht nur heute, sondern: solange es notwendig ist“. Geplant sollen zudem weitere Sanktionen sein. Das Regime im Iran verfolgt die Entwicklungen genau. Außenminister Hussein Amirabdollahian droht Deutschland in einer Reaktion nun offen mit einer „entschlossenen Antwort“.

Iran droht Deutschland: „Unsere Antwort wird angemessen und entschlossen sein“

Der Iran droht Deutschland. Nach Solidaritätsbekundungen für die Iran-Proteste aus der deutschen Politik hat sich nun der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian zu Wort gemeldet. Er schrieb am Donnerstag, dem 10. November 2022, auf Twitter: „Provokative, interventionistische und undiplomatische Haltungen zeugen nicht von Raffinesse und Klugheit“. Er erklärte „Deutschland kann sich für Engagement entscheiden, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen – oder für Konfrontation“, es folgte eine Drohung: „Unsere Antwort wird angemessen und entschlossen sein.“

Amirabdollahian hatte darüber hinaus gewarnt, das Schädigen historischer Beziehungen habe langfristige Konsequenzen. Auch die aktuellen Äußerungen der iranischen Führung im internationalen Rahmen verdeutlichen, welchen Kurs sie in der aktuellen Situation verfolgt – mit einem Einlenken ist nicht zu rechnen.

Iran-Proteste: Annalena Baerbock (Grüne) kündigt weitere Sanktionen gegen das iranische Regime an

Die Verlautbarungen des Außenministers folgen auf Solidaritätsbekundungen mit den Iran-Protesten aus der deutschen Politik. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte untere anderem erklärt, es werde ein weiteres Sanktionspaket ausgearbeitet. Zudem schrieb die Grünenpolitikerin auf Twitter: „Gleichzeitig arbeiten wir daran, dass es im UN-Menschenrechtsrat eine Sondersitzung zu Iran gibt und ein Aufklärungsmechanismus mandatiert wird.“ In einem Antrag hatten sich die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen dafür ausgesprochen, die Proteste unter anderem durch weitere Sanktionen zu unterstützen. Sie riefen nebst anderen Punkten auch dazu auf, geflüchteten Oppositionellen mehr Hilfe zukommen zu lassen.

Mit Blick auf mögliche Sanktionen hatte Tara Sepehri Far von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in New York der Kreiszeitung erst kürzlich erklärt: „Die Frage ist, wie man sinnvollen Druck auf die Behörden ausüben kann, damit sie ihr Verhalten ändern. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Druck nicht genau den Menschen schadet, die die treibende Kraft des Wandels im Iran sind.“ Die Gefahr: Nicht zielgerichtete Sanktionen könnten die Falschen treffen.

Iran-Revolution: Proteste halten an während das Regime seine Gewalt eskaliert

Im Zuge der Iran-Revolution, zu der sich die Proteste inzwischen ausweiten, forderte ein Großteil der Abgeordneten des iranischen Parlaments zuletzt, die inhaftierten Demonstranten als „Feinde Gottes“ einzustufen. Auf eine solche Verurteilung steht im Iran in der Regel die Todesstrafe, heißt: tausende weitere staatliche Tötungen könnten das Ergebnis sein. Das Regime im Iran reagiert mit immer weiterer Gewalt und Drohungen auf die seit dem Tod von Mahsa (Zhina) Amini anhaltenden Demonstrationen.

Erst kürzlich war der Musiker Saman Seydi, bekannt als Saman Yasin, im Iran als „Feind Gottes“ verurteilt worden. Wie Human Rights Watch der Kreiszeitung erklärt hatte, handelt es sich dabei um einen Vorwurf, der schon in der Vergangenheit gegen Regimegegner genutzt wurde. Sowohl das Vorgehen im Parlament, als auch die Reaktion auf die Ankündigungen der deutschen Politik zeigen: Die Führung im Iran denkt gar nicht daran, den Forderungen der Bevölkerung nachzugeben – sie setzt viel mehr auf weitere Eskalation.