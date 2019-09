Iran will nicht mit den USA sprechen - Die verhängen Sanktionen gegen Raumfahrtprogramm

Atomkraftwerk Buschehr in Iran: Wie geht es weiter mit dem Abkommen, wie geht es weiter im Konflikt mit den USA?

Keine Gespräche mit den USA verhärtete Fronten beim Atomabkommen - und jetzt hat der Iran auch noch den Europäern erneut gedroht.

Update 21.23 Uhr:

Die US-Regierung hat Irans Raumfahrtprogramm mit Sanktionen belegt. Teheran nutze die zivile Einrichtung und zwei damit verbundene Forschungszentren, um sein militärisches Raketenprogramm voranzutreiben, erklärte das Außenministerium am Dienstag in Washington. Einige vom Raumfahrtprogramm entwickelte Technologien seien „praktisch identisch“ mit jenen, die für ballistische Raketen benötigt würden. Zudem ermögliche das Raumfahrtprogramm dem Iran, Erfahrung mit Technologien zu sammeln, die für Interkontinentalraketen benötigt würden, hieß es weiter.

Die Sanktionen beziehen sich auf die Iranische Raumfahrtagentur (ISA), das Iranische Zentrum der Raumfahrtforschung (ISRC) und das dazugehörige Institut für Astronautik (ARI). Mit der Eintragung in das US-Sanktionsregister werden mögliche Vermögen der Einrichtungen in den USA blockiert. Zudem könnten künftig auch Personen, die die Einrichtungen unterstützen, mit Sanktionen belegt werden. „Diese Maßnahme sollte der internationalen Wissenschaftsgemeinde als Warnung dienen, dass eine Zusammenarbeit mit dem Iran bei Trägerraketen dem ballistischen Raketenprogramm helfen könnte“, so das Ministerium.

Iran will nicht mit den USA sprechen - und droht den Europäern

Teheran/Washington - Irans Präsident Hassan Ruhani hat "bilaterale Gespräche" mit den USA ausgeschlossen und den Europäern mit einem weiteren Schritt zum Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen gedroht. Sein Land lehne bilaterale Verhandlungen mit Washington grundsätzlich ab, sagte Ruhani am Dienstag vor dem Parlament in Teheran. Denkbar seien allenfalls Verhandlungen im Rahmen der 5+1-Gruppe, wenn die USA vorher ihre Sanktionen aufheben.

Ruhani sagte, es habe "womöglich ein Missverständnis" gegeben hinsichtlich der Bereitschaft des Irans zu direkten Gesprächen mit den USA. "Aus Prinzip wollen wir keine bilateralen Verhandlungen mit den USA", sagte Ruhani. US-Präsident Donald Trump und sein französischer Kollege Emmanuel Macron hatten nach dem G7-Gipfel in Biarritz Ende August ein bilaterales Treffen von Trump mit Ruhani ins Gespräch gebracht.

Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei lehnt jedoch neue Verhandlungen mit den USA ab, da der Ausstieg Trumps aus dem Atomabkommen von 2015 zeige, dass ihnen nicht zu trauen sei. Ruhani hatte sich in den vergangenen Monaten offener für Gespräche gezeigt, doch machte er nach dem G7-Gipfel Verhandlungen abhängig von der Aufhebung der gegen den Iran verhängten Sanktionen.

Nun sagte Ruhani, Verhandlungen mit den USA seien nur im Rahmen der Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland denkbar. Das Atomabkommen war mit dieser Gruppe ausgehandelt worden. Voraussetzung sei aber in jedem Fall, dass die USA ihre Sanktionen aufheben, sagte Ruhani. Die US-Finanz- und Handelsbeschränkungen haben Irans ohnehin angeschlagene Wirtschaft in die Krise gestürzt.

Iran: Ruhani wiederholt Drohungen wegen Atomabkommen

Ruhani drohte zudem erneut, der Iran werde einen dritten Schritt zum Rückzug aus dem Atomabkommen tun, wenn die europäischen Vertragspartner ihm "bis Donnerstag" nicht entgegenkommen. Anfang Juli überschritt der Iran bereits die erlaubte Menge von 300 Kilogramm niedrig angereicherten Urans. Kurz darauf erhöhte der Iran überdies den Anreicherungsgrad über die zulässige Schwelle von 3,67 Prozent.

Ruhani betonte aber, dass der dritte Schritt wie die vorherigen umkehrbar sein werde. "Unsere Schritte wurden so getroffen, dass es nicht viel Zeit braucht, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren", sagte er. Er zeigte sich enttäuscht, dass "nach dem Verrat der USA" die Europäer ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen seien. "Was wir von den anderen Ländern wollen, ist, dass sie weiter unser Öl kaufen", sagte er.

Konflikt zwischen USA und Iran spitzt sich seit langem zu

Großbritannien hatte zur Empörung des Iran Anfang Juli einen iranischen Öltanker vor Gibraltar festgesetzt, weil er verdächtigt wurde, im Verstoß gegen EU-Sanktionen Öl nach Syrien liefern zu wollen. Erst nach wochenlangem Streit durfte die "Adrian Darya 1" Mitte August ihre Fahrt fortsetzen. Sie befand sich am Montagnachmittag nahe der syrischen und libanesischen Küste, als sie ihr Ortungsgerät ausschaltete.

Die US-Regierung fordert die erneute Festsetzung des Supertankers und warnt, dieser werde vermutlich den syrischen Hafen Tartus anlaufen. Viele Experten vermuten dagegen, dass er seine Ladung auf ein anderes Schiff transferiert, bevor er durch den Suez-Kanal in den Iran zurückkehrt. Syrien ist seit 2012 von iranischen Öllieferungen abhängig, doch erreichen seit vergangenem Jahr kaum noch iranische Tanker das Land.

