Iran-Proteste: „Werden nicht mehr aufhören, sich gegen illegitimes System zu wehren“

Von: Alexander Eser-Ruperti, Jan Knötzsch

Teilen

Ehsan Djafari, Chef der Iranischen Gemeinde in Deutschland. © Christoph Soeder/dpa

Die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini im Iran reißen nicht ab. Die FDP fordert neue Sanktionen. Biden redet von Befreiuung. Der Newsticker.

Die Proteste im Iran nach dem Tod von Mahsa (Zhina) Amini dauern fort. Das Regime reagiert mit Gewalt und Repression.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert weitere Maßnahmen gegen die Führung im Iran.

Dieser News-Ticker informiert täglich über wichtige Entwicklungen.

Update von Sonntag, 6. November 2022, 14:00 Uhr: Ehsan Djafari findet: Deutschland muss beim Thema Iran-Proteste entschlossener handeln. „Ich bin traurig über die massive Gewaltanwendung im Iran gegen die Protestierenden und über die vielen Toten, Verletzten und Inhaftieren. Darüber, dass die Bundesregierung noch in ihrer Zurückhaltung verharrt, bin ich enttäuscht“, kritisiert der Vorsitzende der Iranischen Gemeinde in Deutschland in einem Interview mit t-online.de und attackiert Bundeskanzler Olaf Scholz.

„Scholz sagt, dass er neben den bereits verhängten EU-Sanktionen gegen den Iran weitere Schritte prüfen will. Ich verstehe seine Aussage so: Er ist beunruhigt und findet es schrecklich, was gerade im Iran passiert, will aber – zumindest erst mal – nichts dagegen tun. Für Iranischstämmige und Iranerinnen und Iraner in Deutschland ist das bei Weitem nicht ausreichend, angesichts dessen, was im Iran gerade geschieht“, so Djafari gegenüber t-online.de.

Für die Menschen im Iran sei inzwischen ein „point of no return“ erreicht: „Egal was passiert, die Iranerinnen und Iraner werden nicht mehr aufhören, sich gemeinsam gegen dieses klerikale, korrupte, inhumane und illegitime System zu wehren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Islamischen Republik sind die breiten Schichten der multiethnischen Gesellschaft Irans direkt und indirekt in diese revolutionäre Bewegung involviert – und bereit, dafür auch teuer zu bezahlen“, sagte Djafari.

Iran-Proteste: Versprechen von US-Präsident Joe Biden – „Wir werden den Iran befreien“

Update von Samstag, 5. November 2022, 17:23 Uhr: Deutschland will gemeinam mit weiteren EU-Staaten die Sanktionen gegen Verantwortliche für das gewaltsame Vorgehen im Iran ausweiten, dies berichtet der Spiegel. Dmenach haben die EU-Länder vorgeschlagen, gegen weitere 31 Verantwortliche und Institutionen aus dem Sicherheitssektor vorzugehen. Dabei geht es um das Einfrieren von Vermögen und auch um Einreiseverbote in die EU.

Update von Freitag, 4. November, 21:00 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zum Abschluss der zweitägigen Beratungen der G7 in Münster das Verhalten und Vorgehen der Regierung im Iran deutlich kritisiert. „Wir akzeptieren es nicht, wenn es diesen massiven Menschenrechtsbruch im Iran gibt“, sagte die Grünen-Politikerin und drohte mit weiteren Sanktionen. Man habe abgeglichen, welche Sanktionen die Partner ergriffen hätten.

Joe Biden, Präsident der USA. © Patrick Semansky/dpa

Update von Freitag, 4. November, 16.00 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat im Wahlkampf zu den anstehenden „Midterms“ eine bemerkenswerte Ankündigung an den Iran gesendet. Angesichts der massiven Proteste gegen die islamische Landesregierung sagte der Demokrat Biden: „Wir werden den Iran befreien.“ Erst vor kurzem hatte das Weiße Haus wegen des brutalen Umgangs des iranischen Regimes mit Demonstranten Sanktionen gegen Vertreter der iranischen Führung erlassen. „Macht euch keine Sorgen, wir werden den Iran befreien. Sie werden sich ziemlich bald selbst befreien“, so US-Präsident Joe Biden.

Iran-Proteste: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert weitere Sanktionen

Teheran – Die Repression des Regimes gegen die Iran-Proteste eskaliert weiter, doch die Menschen auf der Straße beweisen enorme Widerstandskraft: die Demonstrationen halten an. Auch in Deutschland reagieren die Behörden auf die zunehmende Repression des iranischen Staates: Inzwischen ruft das Auswärtige Amt deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zur Ausreise auf. Besondere Gefahr besteht laut der Behörde für Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Aus der FDP kommen Forderungen nach weiteren Sanktionen.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu weiteren Sanktionen gegen das Regime im Iran aufgefordert. Der FDP-Politiker erklärte im ZDF, für die iranische Revolution sei das Verhalten des Auslands wichtig: „Hier erwarte ich auch von unserer Bundesaußenministerin, dass sie mehr macht. Denn das, was sie bisher gemacht hat, ist aus meiner Sicht zu wenig.“

Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der FDP, verfolgt die Debatte bei einem Parteitag. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Djir-Sarai betonte, es bräuchte vor allem personenbezogene Maßnahmen gegen die Führung, nicht solche, die die Bevölkerung treffen würden. Auch Tara Sepehri Far von Human Rights Watch in New York hatte im Gespräch mit der Kreiszeitung zuletzt erklärt: „Die iranischen Behörden nehmen den internationalen Druck sehr wohl wahr und internationale Kontakte sind für das Regime durchaus wichtig“. Sie betonte indes ebenfalls: „Die Frage ist, wie man sinnvollen Druck auf die Behörden ausüben kann, damit sie ihr Verhalten ändern. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Druck nicht genau den Menschen schadet, die die treibende Kraft des Wandels im Iran sind“.

Iran-Proteste: Demonstrationen im Iran reißen weiterhin nicht ab

Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa (Zhina) Amini im Iran brechen sich die Proteste weiter bahn. Während das Regime mit Repression und Gewalt auf die Demonstrationen reagiert, gehen quer durchs Land immer wieder Menschen auf die Straße. Grünen-Chef Omid Nouripour hatte erst kürzlich erklärt, im Iran stehe derzeit „alles auf der Kippe“.

Die Bevölkerung zahlt für ihren Widerstand gegen die Führung des Landes einen hohen Preis: Bereits jetzt sind hunderte Regimegegnerinnen und Regimegegner durch staatliche Gewalt zu Tode gekommen, während die Zahl der Verhaftungen in die Tausende geht. Genaue Verletzten-Zahlen sind nicht bekannt.