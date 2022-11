Iran-Proteste: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert weitere Sanktionen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der FDP, fordert von Annalena Baerbock weitere Sanktionen gegen den Iran. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Die Proteste nach dem Tod von Mahsa (Zhina) Amini im Iran reißen nicht ab. Die FDP fordert nun neue Sanktionen gegen die iranische Führung. Der Newsticker.

Die Proteste im Iran nach dem Tod von Mahsa (Zhina) Amini dauern fort. Das Regime reagiert mit Gewalt und Repression.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert weitere Maßnahmen gegen die Führung im Iran.

Teheran – Die Repression des Regimes gegen die Iran-Proteste eskaliert weiter, doch die Menschen auf der Straße beweisen enorme Widerstandskraft: die Demonstrationen halten an. Auch in Deutschland reagieren die Behörden auf die zunehmende Repression des iranischen Staates: Inzwischen ruft das Auswärtige Amt deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zur Ausreise auf. Besondere Gefahr besteht laut der Behörde für Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Aus der FDP kommen Forderungen nach weiteren Sanktionen.

Iran-Proteste: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert weitere Sanktionen

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu weiteren Sanktionen gegen das Regime im Iran aufgefordert. Der FDP-Politiker erklärte im ZDF, für die iranische Revolution sei das Verhalten des Auslands wichtig: „Hier erwarte ich auch von unserer Bundesaußenministerin, dass sie mehr macht. Denn das, was sie bisher gemacht hat, ist aus meiner Sicht zu wenig.“

Djir-Sarai betonte, es bräuchte vor allem personenbezogene Maßnahmen gegen die Führung, nicht solche, die die Bevölkerung treffen würden. Auch Tara Sepehri Far von Human Rights Watch in New York hatte im Gespräch mit der Kreiszeitung zuletzt erklärt: „Die iranischen Behörden nehmen den internationalen Druck sehr wohl wahr und internationale Kontakte sind für das Regime durchaus wichtig“. Sie betonte indes ebenfalls: „Die Frage ist, wie man sinnvollen Druck auf die Behörden ausüben kann, damit sie ihr Verhalten ändern. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Druck nicht genau den Menschen schadet, die die treibende Kraft des Wandels im Iran sind“.

Iran-Proteste: Demonstrationen im Iran reißen weiterhin nicht ab

Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa (Zhina) Amini im Iran brechen sich die Proteste weiter bahn. Während das Regime mit Repression und Gewalt auf die Demonstrationen reagiert, gehen quer durchs Land immer wieder Menschen auf die Straße. Grünen-Chef Omid Nouripour hatte erst kürzlich erklärt, im Iran stehe derzeit „alles auf der Kippe“.

Die Bevölkerung zahlt für ihren Widerstand gegen die Führung des Landes einen hohen Preis: Bereits jetzt sind hunderte Regimegegnerinnen und Regimegegner durch staatliche Gewalt zu Tode gekommen, während die Zahl der Verhaftungen in die Tausende geht. Genaue Verletzten-Zahlen sind nicht bekannt.