Iran Proteste: Regime lässt Blogger Ronaghi und Fußballer Ghafouri frei

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die Proteste im Iran halten an, tausende wurden inhaftiert. Das Regime hat nun zwei seiner Kritiker auf Kaution freigelassen: Voria Ghafouri und Hossein Ronaghi.

Teheran – Die Proteste im Iran halten trotz der massiven Gewalt des Regimes gegenüber seiner Gegnerinnen und Gegner an: Es gibt Berichte von Streiks und Protesten quer durchs Land. Was es auch gibt, sind Berichte über Folter, hunderte Tote und viele tausende Inhaftierte. Nun hat das Regime zwei seiner prominenten Gegner auf Kaution freigelassen, den Fußballer Voria Ghafouri und den Menschenrechtsaktivisten Hossein Ronaghi. Tausende andere sitzen indes weiter ein, das System setzt auf Unnachgiebigkeit, Drohungen und Gewalt – einschüchtern kann es die Menschen trotz der ausufernden staatlichen Repression indes längst nicht mehr.

Proteste im Iran: Regime lässt Voria Ghafouri und Hossein Ronaghi auf Kaution frei

Im Zuge der Proteste im Iran waren auch der Menschenrechtsaktivist und Blogger Hossein Ronaghi sowie der Ex-Nationalspieler Voria Ghafouri verhaftet worden. Nun hat das Regime im Iran beide überraschend auf Kaution freigelassen, das berichtet unter anderem die iranische Nachrichtenagentur Fars. Ronaghi war bereits am 24. September im Zuge seiner Kritik am staatlichen Vorgehen gegen die Proteste inhaftiert worden. Er ist einer der bekanntesten Menschenrechtsaktivisten des Landes. Die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtet, die Justiz habe seine Freilassung mit dem Sieg der iranischen Fußballnationalelf gegen Wales begründet.

Eine Abteilung des Ewin-Gefängnisses. Hier soll auch der Menschenrechts Hossein Ronaghi gefoltert worden sein. © Koosha Mahshid Falahi/Mizan News Agency/AP/dpa

Voria Ghafouri, der kurdische Wurzeln hat und 28 Mal für die iranische Fußballnationalmannschaft aufgelaufen war, war erst vor kurzem unter anderem wegen vermeintlicher „staatsfeindlicher Propaganda“ festgenommen worden. Auch er kam nun frei. Ghafouri war laut Tagesschau neben „Propaganda“ auch „Beleidigung der Nationalmannschaft“ vorgeworfen worden. Der Fußballer hatte sich in der Vergangenheit bereits wiederholt politisch geäußert, etwa mit Blick auf die Diskriminierung von Frauen im Iran.

Berichte über Folter an Hossein Ronaghi im Iran: Proteste gegen iranische Führung halten an

Zuletzt hatte es große Sorgen um Hossein Ronaghis gesundheitlichen Zustand gegeben. Sein Bruder twitterte laut DW, Hossein Ronaghi sei „gegen Kaution freigelassen worden, um ärztlich behandelt werden zu können“. Seine Angehörigen werfen den iranischen Behörden Folter vor, ein Vorwurf, der in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder laut wurde. Dem Menschenrechtsaktivisten sollen im Ewin-Gefängnis laut seinen Angehörigen beide Beine gebrochen worden sein, so die Tagesschau. Ronaghi war im Zuge seiner Inhaftierung in einen Hungerstreik getreten und erst kürzlich wegen Nierenproblemen im Krankenhaus behandelt worden.

Schon Anfang November hatte Amnesty International erklärt „Der Blogger und gewaltlose politische Gefangene Hossein Ronaghi Maleki wurde Anfang November in ein Krankenhaus in Teheran gefahren. Nach nur drei Stunden und unzureichender Behandlung brachte man ihn zurück ins Ewin-Gefängnis. Er befindet sich weiterhin in kritischem Zustand und benötigt dringend eine fachärztliche Behandlung, die er im Gefängnis nicht erhalten kann.“ Bereits in den vergangenen Jahren wurde Ronaghi immer wieder wegen seines Engagements inhaftiert. Erst kürzlich war die deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi trotz Gesundheitsproblemen wieder ins berüchtigte Ewin-Gefängnis gebracht worden.

Iran-Proteste: Voria Ghafouri positionierte sich bereits in der Vergangenheit

Der Fußballer Voria Ghafouri hatte sich in der Vergangenheit ebenfalls wiederholt politisch geäußert. Im Zuge der Iran-Proteste wurde ihm deshalb unter anderem „antistaatliche Propaganda“ vorgeworfen. Ghafouri, der aus Sanandadsch in der iranischen Provinz Kurdistan stammt, war nach einer Trainingseinheit seines Clubs Foolad FC in Ahvaz festgenommen worden. Der Fußballer hatte sich bereits früher wiederholt zu Diskriminierung von Frauen im Iran geäußert. Wegen seiner klaren Haltung hatte ihn sein früherer Verein Esteghlal Teheran im vergangenen Jahr entlassen. Die Vereinten Nationen schätzen, im Zuge der Repression gegen die Proteste seien 14.000 Menschen inhaftiert worden. Menschenrechtsgruppen hingegen gehen von etwa 18.000 Menschen aus.