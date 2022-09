Iran Proteste: Nouripour will EU-Sanktionen und gegen „Spionagenest“ vorgehen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die Lage im Iran ist nach dem Tod einer junge Kurdin weiter dramatisch. Grünen-Chef Nouripour hat klare Vorstellungen: Die EU muss neue Sanktionen verhängen.

Berlin – Im Zuge der Iran-Proteste 2022 hat sich auch Grünen-Chef Omid Nouripour erneut zu Wort gemeldet. Er fordert ein entschlossenes Vorgehen gegen Vertreter der iranischen Führung und will einem „Spionagenest“ in Hamburg das „Handwerk legen“. Inzwischen sind über 40 Personen im Rahmen der Proteste gegen das Regime im Iran zu Tode gekommen, das berichten staatliche Stellen. Menschenrechtsgruppen rechnen mit weitaus mehr Toten. Wie geht es weiter? Nouripour glaubt, im Iran steht „alles auf der Kippe“.

Iran-Proteste 2022: Nouripour fordert EU-Sanktionen und Vorgehen gegen individuell Verantwortliche im Iran

Im Zuge der Iran-Proteste 2022 berichten staatliche iranische Stellen von 41 Toten – eine Zahl, die Menschenrechtsorganisationen für zu niedrig halten. Die Sicherheitskräfte im Staat von Präsident Ebrahim Raissi gehen mit massiver Gewalt gegen die Demonstrierenden vor, zudem plant das Land wohl Sondergerichte. Der Grünen-Chef Omid Nouripour fordert jetzt im Spiegel, die EU müsse klare Kante zeigen.

„Die EU muss ihre Sanktionen gegen den Iran ausweiten“, so Nouripour. Auch ein Vorgehen gegen Einzelpersonen hält er für denkbar: „Beispielsweise könnten jene, die für die Niederschlagung der Proteste verantwortlich sind, persönlich belangt werden, unabhängig von ihrem Rang.“, sagte Nouripour.

Omid Nouripour, Bundesparteichef von Bündnis90/Die Grünen, spricht sich für weitere Sanktionen gegen den Iran aus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Zhina Amini, bürgerlich Mahsa Amini, waren überall im Land Menschen gegen den Tod der jungen Frau, Femizide, die Sittenpolizei, Kleidervorschriften sowie Unterdrückung auf die Straßen gegangen. Die junge Kurdin war nach einer Verhaftung durch die Sittenpolizei wegen vermeintlich falschen Tragens ihres Hijabs verstorben. Staatliche Stellen weisen die Verantwortung für den Tod Aminis zurück, die Indizienlage widerspricht dem jedoch deutlich. Auch Nouripours Parteikollegin, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), forderte kürzlich weitere Sanktionen. Im iranischen Parlament gibt es derweil höchst unterschiedliche Äußerungen zur aktuellen Situation.

Iran-Proteste: Nouripour für verschärftes Vorgehen gegen „Spionagenest“ in Hamburg

Im Zuge der Iran-Proteste spricht sich Omid Nouripour zudem dafür aus, stärker gegen ein „Spionagenest“ vorzugehen, das er in Norddeutschland ausgemacht haben will. Dabei geht es ihm um das „Islamische Zentrum Hamburg“, kurz IZH. Nouripour dazu: „Auf nationaler Ebene müssen wir endlich dem ‚Islamischen Zentrum Hamburg‘ (IZH) das Handwerk legen: Dieses Zentrum ist das wichtigste Spionagenest des Regimes in Deutschland und bedrängt zudem viele Iranerinnen und Iraner hierzulande“.

Der Grünen-Chef ergänzt, „Es ist wohl auch verantwortlich für das Ausspähen der Exil-Opposition. Der Leiter wird vom Regime aus dem Iran entsandt. Das Zentrum organisiert sogar Trauerfeiern für islamistische Kriegsverbrecher mitten in Deutschland“. Seine Schlussfolgerung: „Es ist an der Zeit, das Treiben des IZH zu beenden“.

Iran-Proteste: Nationalelf solidarisiert sich vor dem Spiel Senegal - Iran, Sardar Azmoun mit klaren Worten

Die Iran-Proteste dominierten auch die Wahrnehmung rund um das Fußball-Testspiel Senegal - Iran. Die Nationalmannschaft des Irans hatte sich dazu entschlossen, ihre Solidarität mit den Demonstrierenden zu bekunden. Es war ein stiller Protest: Vor dem Spiel in der Nähe von Wien trug die Mannschaft schwarze Trainingsanzüge, die das Landeswappen verdeckten. Den Spielern war es verboten gewesen, sich zu den Vorgängen im Iran zu äußern. Auch in Deutschland hatte es kürzlich zahlreiche Protestkundgebungen bezüglich der Lage im Iran gegeben.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Einer, der sich trotz allem äußerte, war Leverkusens Stürmer Sardar Azmoun. Er schrieb auf dem, im Iran inzwischen eingeschränkten, Mediendienst Instagram: „Wegen der Regeln der Nationalmannschaft durften wir bis zum Abschluss unseres Trainingslagers nichts sagen, aber ich kann kein Schweigen mehr ertragen. Schmeißt mich raus. Wenn dadurch ein Haar einer iranischen Frau gerettet wird, hat es sich gelohnt. Schämt euch, die ihr Menschen so leicht tötet. Lang leben die iranischen Frauen.“