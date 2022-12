Rakete über Belarus herabgestürzt – Ukraine kündigt Untersuchung an

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann

Teilen

In vielen Landesteilen werden Zivilpersonen Opfer von russischen Raketenangriffen. Ukrainische Luftabwehrrakete landet offenbar in Belarus. Der News-Ticker.

Attacken auf die Ukraine gehen weiter: Russland greift mit mehr als 120 Raketen an

Russland greift mit mehr als 120 Raketen an Russische Luftangriffe: Menschen suchen Schutz

Menschen suchen Schutz Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.41 Uhr: Nach dem Fund einer Rakete auf belarussischem Staatsgebiet hat die Ukraine angekündigt, sich an „objektiven“ Ermittlungen zu dem Vorfall zu beteiligen und dazu auch unabhängige Fachleute einschalten zu wollen. Belarussische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass am Donnerstagvormittag (29. Dezember) eine vom Flugabwehrsystem S-300 abgeschossene Rakete über Belarus herabgestürzt sei. Schon wenige Stunden später bekam der Botschafter der Ukraine in Minsk im Außenministerium wegen des Vorfalls eine Protestnote überreicht.

In der Ukraine schließt man nicht komplett aus, dass Russland von seinen Stützpunkten in Belarus einen neuen Angriff starten und der Vorfall dazu als Vorwand genutzt werden könnte. Offiziell hieß es vonseiten des ukrainischen Verteidigungsministeriums jedoch auch, dass die Ukraine am Donnerstag von einer Welle russischer Marschflugkörper angegriffen worden sei. „Daher ist auch eine Provokation vonseiten des Terroristen-Staats Russland nicht auszuschließen, der eine Flugroute seiner Marschflugkörper so ausgewählt hat, um ihren Abschuss im Luftraum über Belarus zu provozieren“, hieß es.

Am Donnerstagvormittag sollen in Belarus die Trümmer einer ukrainischen Flugabwehrrakete abgestürzt sein. © BELTA/imago-images.de

News zum Ukraine-Krieg: Putin kündigt am Schreibtisch Produktion neuer Kriegsschiffe an

+++ 21.20 Uhr: Per Videokonferenz hat der russische Machthaber Wladimir Putin am Donnerstag mehrere neue russische Kriegsschiffe eingeweiht und bei der Zeremonie auch die Produktion weiterer Kriegsschiffe „mit modernsten Waffensystemen“ angekündigt. Mit der Maßnahme wolle Putins Regierung sicherstellen, dass „die Sicherheit Russlands und unsere nationalen Interessen auf den Weltmeeren“ gewährleistet würden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Bei den neuen Kriegsschiffen handle es sich neben einem Minensuchboot und einer Korvette unter anderem auch um das neue Atom-U-Boot „Generalissimus Suworow“, das ballistische Atomraketen abfeuern kann. Erst vergangenen Monat hatte Putin bereits per Videokonferenz an dem Stapellauf des neuen Atomeisbrechers Jakutia teilgenommen.

Russlands Staatschef Wladimir Putin nahm am Donnerstag an der Einweihungszeremonie mehrerer neuer Kriegsschiffe teil. © Mikhail Klimentyev/AFP

News im Ukraine-Krieg: Geheimdienstchef sieht Russland in „völliger Sackgasse“

+++ 17.35 Uhr: Im Interview mit dem britischen Fernsehsender BBC sprach der ukrainische Militärgeheimdienst-Chef Kirill Budanov von einer sich andeutenden Patt-Situation im Ukraine-Krieg. Demnach befinde sich Russland „jetzt in einer völligen Sackgasse“ und erleide auch erhebliche militärische Verluste. Demnach rechne Budanov auch damit, dass die nächste russische Mobilisierung bald bevorstehen könnte.

Ukrainische Fortschritte verhinderte demnach vor allem fehlende moderne Ausrüstung. Um an vielen der Kriegsfronten voranzukommen bräuchten die Ukrainer zusätzliche Waffen aus dem Westen. All diese Entwicklungen zusammengenommen sorgten dafür, dass die Kriegsfortschritte sich seit der Befreiung von Cherson im November deutlich verlangsamt hätten. „Wir können sie nicht an allen Fronten vollständig besiegen. Sie können es auch nicht“, sagte Budanov der BBC.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

News im Ukraine-Krieg: Ukrainische Behörden melden Tote und Verletzte nach Raketenangriffen

+++ 15.50 Uhr: Nach den großflächigen Raketenangriffen durch die russische Armee am Donnerstagmorgen melden viele Regionen der Ukraine zahlreiche Verletzte. In Kiew seien zwar alle der 16 abgefeuerten Raketen durch die ukrainische Flugabwehr abgeschossen worden, dennoch seien durch Trümmerteile drei Menschen verletzt und mehrere Gebäude beschädigt worden. Das berichtet das Online-Medium Kyiv Independent.

Auch aus der Region Cherson meldete der Gouverneur Yaroslav Yanushevych, dass mehrere Raketen Zivilpersonen getötet und verletzt hätten. Mindestens ein Mensch sei durch den massiven russischen Beschuss am Vormittag, bei dem 49 Raketen über der Region Cherson abgeworfen wurden, gestorben. Neun weitere, darunter auch ein zehnjähriger Junge, wurden verwundet, berichtete Yanushevych in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

News zum Ukraine-Krieg: Befreiung einer strategisch wichtigen Stadt rückt näher

+++ 15.05 Uhr: Wie der ukrainische Generalstab berichtet, rechnet die Ukraine mit einem baldigen Befreiungsversuch der derzeit von Russland besetzten Stadt Kreminna im Bezirk Luhansk. Die Verteidigungstruppen seien in der vergangenen Woche etwa 2,5 Kilometer an der stark umkämpften Front nach vorne gerückt, berichtete der ukrainische General Olexij Hromow im Rahmen eines Briefings. Kremmina ist strategisch besonders bedeutend, weil die Stadt als wichtiger Pfeiler der Verteidigung russischer Gebietsgewinne gilt.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainische Flugabwehrrakete in Belarus eingeschlagen

+++ 13.30 Uhr: Belarus hat nach dem Einsatz der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Angriffe über den Fund einer Rakete auf seinem Staatsgebiet informiert. Staatsmedien in der Hauptstadt Minsk meldeten, dass eine vom Flugabwehrsystem S-300 abgeschossene Rakete auf belarussisches Staatsgebiet gefallen sei. Die Gründe würden derzeit untersucht.

Demnach wurde auch Machthaber Alexander Lukaschenko unterrichtet. Er hatte russischen Truppen die Militärbasen in dem Land für Angriffe auf die Ukraine überlassen. Die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtete, dass die Rakete womöglich im Zuge des Einsatzes der ukrainischen Flugabwehr auf das Gebiet von Belarus gelangt sei. Das wäre ein ähnlicher Vorfall wie im November, als polnisches Gebiet getroffen wurde.

Ukraine-Krieg: Kiews Bürgermeister Klitschko berichtet über Verletzte

Update vom Donnerstag, 29. Dezember, 12.30 Uhr: Russland überzieht die Ukraine nach Militärangaben aus Kiew erneut mit großen Raketenangriffen. Im ganzen Land wurde am Morgen Luftalarm ausgelöst. Auch in der Hauptstadt Kiew waren mehrere schwere Explosionen im Zentrum zu hören, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, dass ein Haus getroffen worden sei. Zwei Menschen seien gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt seien bei den Angriffen drei Menschen verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Mädchen, teilte er mit.

News zum Ukraine-Krieg: Russland greift mit mehr als 120 Raketen an

Erstmeldung vom Donnerstag, 29. Dezember: Kiew/Frankfurt – Russland hat die Ukraine am Donnerstag (29. Dezember) nach Angaben der Regierung in Kiew landesweit mit mehr als 120 Raketen angegriffen. Sie seien von der „bösen russischen Welt“ abgeschossen worden, um die wichtige Infrastruktur zu zerstören und massenhaft Zivilisten zu töten, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, im Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatte es in der Hauptstadt Kiew und anderen Städten schwere Explosionen gegeben. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst.

Es handelte sich um die schwersten Raketenangriffe seit dem 16. Dezember, als Russland das Land massiv von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer beschossen hatte. Es war die zehnte Welle dieser Art seit Oktober. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seit Tagen von drohenden neuen Attacken gewarnt.

News zum Ukraine-Krieg: Menschen suchen Schutz vor Luftangriffen

Der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Olexij Arestowytsch, forderte die Menschen auf, dringend Schutz suchen. Und er warnte davor, Bilder von den Explosionen und Einschlägen in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, weil dies Rückschlüsse auf die Arbeit der ukrainischen Luftabwehr zulasse und deren Position verraten könne. „Wenn Sie das tun, dann korrigieren sie das Feuer des Gegners.“

Die russischen Militärs haben in den vergangenen Wochen wiederholt das Energieversorgungsnetz der Ukraine mit Marschflugkörpern, Raketen und sogenannten Kamikaze-Drohnen angegriffen. Trotz hoher Abschusszahlen der ukrainischen Luftabwehr richteten die Angriffe große Schäden an, massive Ausfälle in der Strom- und Wasserversorgung waren die Folge. Russland will damit die ukrainische Bevölkerung im Winter unter Druck setzen. (cas/ska mit dpa/AFP)