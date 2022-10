Breitseite gegen Scholz: 3000 Euro extra? Metaller pfeifen auf Inflationsprämie

Von: Jens Kiffmeier

3000 Euro steuerfrei sind nicht genug: Die IG Metall hat die angebotene Inflationsprämie abgelehnt. In der Tarifrunde droht Streik – und Scholz ein Rückschlag.

Berlin – Verhärtete Fronten im Tarifstreit: Trotz einer Inflationsprämie 2022 von 3000 Euro sind die Verhandlungen vorerst gescheitert. Die IG Metall lehnte ein entsprechendes Angebot der Arbeitgeber ab und rief zum Warnstreik auf. Bereits am Samstag (29. Oktober 2022) sollen die Beschäftigten in den Ausstand treten. „Dem Angebot fehlt der Wumms“, wetterte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, nach der gescheiterten dritten Tarifrunde.

Für Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist das erst einmal eine kleine Niederlage. Denn in der Energiekrise setzt er auf die Einmalzahlung zur Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Inflationsprämie: Steuerfreie Einmalzahlung von 3000 Euro reicht IG Metall im Tarifstreit nicht

Die Inflationsprämie ist Teil des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung. Die von Kanzler Olaf Scholz unterstützte Idee: Arbeitgeber sollen ihren Angestellten und Beschäftigten wegen der Energiekrise eine steuerfreie Einmalzahlung von 3000 Euro zahlen. Die Bundesregierung unterstützt das Vorgehen, indem sie auf die Abgabe von Steuern und Sozialversicherungen verzichtet. In der Chemiebranche hat man sich bereits darauf geeinigt. Doch in der Metall- und Elektroindustrie scheint der Weg noch weit zu sein.

Lehnen die angebotene Inflationsprämie ab: Die IG Metall kündigt im Tarifstreit einen Warnstreik an. © Bernd Weißbrod/dpa

Tarifrunde geplatzt: IG Metall droht im Streit um Inflationsprämie 2022 den Arbeitgebern mit Warnstreik an

Vor der dritten Tarifrunde hatten die Arbeitgeber erstmalig ein Angebot vorgelegt. Dabei versprachen sie die Inflationsprämie 2022 von 3000 Euro, gestreckt über 30 Monate. Außerdem stellten sie eine Überarbeitung der Tariftabellen in Aussicht. Doch aus Sicht der mit Warnstreik drohenden IG Metall reicht das nicht aus. Die Gewerkschaft fordert angesichts der rasanten Inflationsrate, die in Deutschland am Freitag auf 10,4 Prozent stieg, eine Lohnerhöhung von acht Prozent.



Dementsprechend sauer reagierten die Verhandlungsführer. Die Inflationsprämie sei in Ordnung, aber darüber hinaus blieben die Arbeitgeber viel zu sehr im Ungefähren, sagte Friedrich. Das Angebot sei lediglich ein „Almosen“, ergänzte Verhandlungsführer IG-Jörg Köhlinger und bezeichnete Warnstreiks als unausweichlich. Neben Norddeutschland sind auch die Metaller in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland betroffen. Ein längerer Ausstand sei dabei kein Problem.

Die Streikkasse sei gut gefüllt, zitierte die Tagesschau die Gewerkschaftsvertreter. Die Arbeitgeberseite wies ihrerseits das Vorgehen als übertrieben zurück und betonte, dass die Unternehmen in der Energiekrise ebenfalls unter den hohen Kosten zu leiden hätten.

Inflationsprämie aus dem Entlastungspaket: Scholz und Lindner werben bei Konzertierter Aktion um Einigung

Vor diesem Hintergrund kommt auf die Politik noch viel Arbeit zu. Nach mehreren Entlastungspaketen in dreistelliger Milliardenhöhe wollen SPD, FDP und Grüne die Belastungen auf mehrere Schultern verteilen. Der Staat könne nicht alle Zumutungen abfedern, betont Finanzminister Christian Lindner (FDP) stets. In einer Konzertierten Aktion, bei der die Regierung die Sozialpartner im Kanzleramt zusammenholt, sollen außertarifliche Vereinbarungen wie die Auszahlung der 3000-Euro-Inflationsprämie erzielt werden. Doch bislang scheinen die Bemühungen nicht richtig zu fruchten.