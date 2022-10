In Sahra Wagenknechts Schatten: Das Linken-Dilemma vor der Niedersachsen-Wahl

Von: Jan Knötzsch

Teilen

Niedersachsen-Wahl: Die Spitzenkandidaten der Linken, Lars Leopold und Jessica Kaußen (rechts), stehen im Schatten von Sahra Wagenknecht (links), der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag. © Moritz Frankenberg/Kay Nietfeld/Ole Spata/dpa/Montage

Die Linken zittern vor der Niedersachsen-Wahl: Schaffen sie die Fünf-Prozent-Hürde? Die Partei hat mit einem internen Problem zu kämpfen. Eine Analyse.

Berlin/Hannover – Sie schwebt über allem. Obwohl sie eigentlich ganz weit weg von der Niedersachsen-Wahl 2022 ist. Und dann doch wieder nicht: Sahra Wagenknecht, die Parteirebellin der Linken. Wann immer es in den Medien zuletzt um die Linken ging – der Name Wagenknecht hatte eine enge Verbindung zu den Schlagzeilen. Auch wenn die Linken-Vorsitzende Janine Wissler keinen Riss innerhalb der Partei sieht, sind die Tendenzen unübersehbar: Wagenknecht spaltet die Linken. Mit Folgen: Bekannte Politiker wie Ulrich Schneider oder Fabio di Masi verließen aus Protest die Partei.

Die große Frage für die Linken in Niedersachsen, wo am 9. Oktober 2022 ein neuer Landtag gewählt wird und der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gerne für eine weitere Legislaturperiode den Landesvater geben will: Inwieweit hat das Theater um Sahra Wagenknecht den Wahlkampf beeinflusst? Wie sehr haben die Wählerinnen und Wähler beim Gang an die Urne bei der Niedersachsen-Wahl die Aussagen der ehemaligen Vorsitzenden der Bundestags-Linken im Kopf und übertragen sie auf die Linken in Niedersachsen?

Ohne Rücksicht auf Kritiker und Niedersachsen-Wahl: Warum Wagenknecht es Niedersachsens Linken schwer macht

Dass Bundes- sehr wohl auf Länderpolitik abfärbt, auch wenn die beiden unterschiedliche Paar Schuhe sind, ist so etwas wie ein offenes Geheimnis. Auch, wenn es keiner so gern zugeben mag: Die FDP und Spitzenkandidat Stefan Birkner haben vor der Wahl in Niedersachsen damit zu kämpfen, dass es im Bund für die FDP nicht rund läuft. Die Liberalen kommen in der „Ampel“ in Berlin nicht gut weg. Auch bei den Grünen hat das, was die Partei in der Politik in der Bundeshauptstadt tut, Auswirkungen: Robert Habeck ist in Deutschland vom Liebling zum Kellerkind geworden, hat an Sympathie eingebüßt. In der Folge taugt Habeck auch nicht mehr als Zugpferd, das den Grünen durch Auftritte im Wahlkampf vor der Niedersachsen-Wahl 2022 auf der Zielgeraden noch den einen oder anderen Prozentpunkt einbringt.

Hat Sahra Wagenknecht einen ähnlichen Einfluss auf die Linken bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen? Auffällig ist: Im gesamten Wahlkampf hat es in Niedersachsen keinen Auftritt der Ex-Fraktionsvorsitzenden vor der Wahl des neuen Landtags gegeben. Wie der Spiegel unter Berufung auf Parteikreise berichtet, soll dies daran liegen, dass man keinen passenden Termin gefunden habe. Vielleicht aber, so weit darf man spekulieren, ist dies aus Sicht der Niedersachsen-Linken vor der Niedersachsen-Wahl 2022 auch ganz gut. Laut Spiegel ist der Unmut der Linken in Niedersachsen groß. Der Vorwurf: Weder Sahra Wagenknecht noch ihre Kritiker nehmen in irgendeiner Art und Weise Rücksicht darauf, dass die Niedersachsen-Wahl 2022 ansteht.

Landtagswahl Niedersachsen 2022: Keine Unterstützung im Wahlkampf durch Wagenknecht – dann lieber Bartsch und Gysi

Stattdessen polterte und pöbelte Sahra Wagenknecht vor der Niedersachsen-Wahl, wie es ihr genehm ist. Mit drastischen Worten attackierte die Linken-Politikerin ohne Rücksicht auf Auswirkungen vor der Wahl in Niedersachsen die Bundesregierung und beschimpfte diese. Bei einer Rede im Bundestag warf die frühere Fraktionschefin der Linken der Ampel-Koalition einen falschen „Wirtschaftskrieg“ gegen Russland vor. „Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa“, wetterte Wagenknecht und forderte ein Ende der Sanktionen im Ukraine-Konflikt. Worte, die nicht nur extern, sondern auch in der Linken für Zoff sorgten. Irgendwie wenig verwunderlich also, dass die Linken vor der Niedersachsen-Wahl 2022 eher auf andere prominente politische Unterstützung setzen als die von Sahra Wagenknecht.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch, der Wladimir Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet und nach dem umstrittenen Wagenknecht-Auftritt ein Redeverbot für die Parteirebellin abgelehnt hat, ist im Wahlkampf vor der Niedersachsen-Wahl 2022 aufgetreten. Der frühere Linken-Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi wirbt ebenfalls dafür, bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober 2022 für die Linken zu votieren. Gemeinsam mit Bartsch präsentierten die Linken-Spitzenkandidaten Jessica Kaußen und Lars Leopold, deren Partei in Niedersachsen weg vom Wagenkneckt-Einfluss will und durch politische Inhalte überzeugen möchte, in der Woche vor der Niedersachsen-Wahl ein „100-Tage-Programm“.

Landtagswahl in Niedersachsen: Linke-Spitzenkandidaten grenzen sich von Wagenknecht ab und setzen in 100-Tage-Programm auf Inhalte

Der Inhalt? Ehe man sich mit diesem beschäftigt, lohnt sich erst einmal ein Blick auf die Ausgangslage der Linken vor der Wahl in Niedersachsen am Sonntag, 9. Oktober 2022. Die aktuellsten Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 sehen die Linken bei vier Prozent, also knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde. Wie nd-aktuell.de berichtet, machte Dietmar Bartsch seinen Parteikollegen Mut, dass sie nach mehr als neun Jahren Abstinenz in den Landtag von Niedersachsen zurückkehren werden. Dass die Linken nichts mit der Regierungsbildung zu tun haben, ist sicher. Kaußen und Leopold wollen dann, wie sie sagen, eine konstruktive Oppositionspolitik betreiben und laut nd-aktuell.de mindestens zehn Initiativanträge in den ersten 100 Tagen im Landtag einbringen.

Wir müssen zeigen, dass wir die Protestpartei sind und nicht irgendwelche rechten Rattenfänger.

Für den Fall, dass es nach der Niedersachsen-Wahl 2022 eine rot-grüne Koalition, die Wunschkonstellation des aktuellen Landesvaters Stephan Weil, geben wird, wollen die Linken bei SPD und Grünen um Zustimmung für die Vorschläge werben. In ihrem 100-Tage-Programm fordern sie nicht nur einen sozial gerechten Strompreisdeckel, sondern möchten Menschen schützen, die ihre steigenden Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können und Stromsperren verbieten. Zudem wollen die Linken auch eine Bundesratsinitiative für eine Übergewinnsteuer beantragen und ein Sofort-Programm gegen Unterrichtsausfall starten.

Wahl in Niedersachsen 2022: Linke wollen „Protestpartei und nicht irgendwelche rechten Rattenfänger“ sein

Das große Ziel der Linken, die gerade ein 365-Euro-Ticket und einen neuen Feiertag gefordert haben: „Endlich wieder ein soziales Gewissen in Niedersachsen abbilden zu können“, wie Spitzenkandidatin Jessica Kaußen dem NDR sagte. Denn das ist nach Meinung der Linken zuletzt verloren gegangen. Dabei sei es gerade jetzt vor und nach der Niedersachsen-Wahl 2022 immens wichtig, dass „Niedersachsen wieder sozialer wird“. Die Linken müssten zeigen, „dass wir die Protestpartei sind und nicht irgendwelche rechten Rattenfänger“, so Kaußen im NDR. Ein hehres Vorhaben. Doch dafür müssten die Linken erstmal in den Landtag kommen. Und den Schatten Sahra Wagenknecht loswerden.