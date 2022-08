Im Video: Rechtsextremisten inszenieren Robert Habecks Entführung

Von: Anika Zuschke

In einem Video inszenierten Rechtsextreme die Entführung von Wirtschaftsminister Robert Habeck. (Symbolbild) © Emmanuele Contini/Imago

Die Wut auf die aktuelle Situation in Deutschland und auf die Politik wird immer sichtbarer: Rechtsextreme stellten nun die Entführung von Robert Habeck nach.

Heidenau – Rechtsextreme haben auf Facebook ein Video geteilt, in dem eine Entführung von Wirtschaftsminister Robert Habeck inszeniert wurde. Das Video zeigt laut dem Spiegel einen gefesselten Mann in einem Kofferraum, dem ein Sack über den Kopf gezogen und die Hände gefesselt wurden – eine Stimme suggeriert demnach, dass die Person Habeck darstellen solle. Der geschmacklose Clip wurde in der Facebook-Gruppe „Freies Heidenau“ geteilt und soll offenbar eine Veranstaltung bewerben, die am 8. August 2022 stattfinden wird.

Rechtsextreme inszenieren Entführung von Robert Habeck in einem Video

Diese Veranstaltung fällt laut saechsische.de unter den Begriff „Bürgerprotest“, bei dem Rechtsextreme Habeck am 8. August 2022 in Heidenau „den Prozess machen“ wollen. „Ab 19 Uhr wird es auf dem Marktplatz ein Straßentheater geben, bei dem das Volk symbolisch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck anklagt und ihm den Prozess macht“, heißt es demnach auf dem Telegram-Kanal der rechtsextremen Partei „Freie Sachsen“.

In dem inszenierten Video wird das Urteil des Prozesses Spiegel zufolge bereits vorweggenommen: Robert Habeck soll an den Pranger. Die Partei entwarnte jedoch, dass „natürlich“ nicht der echte Habeck bei dem Straßentheater vorgeführt werde. Das makabere Video sehen die „Freien Sachsen“ von der Kunstfreiheit gedeckt, die Versammlungsbehörde habe zudem ihre Theaterinszenierung genehmigt, berichtet der Spiegel.

Inszenierte Entführung von Robert Habeck: Video bewirbt „Straßentheater“ von rechter Partei „Freie Sachsen“

Dem Nachrichtenportal Tag24 zufolge soll auch der NPD- und „Freie Sachsen“-Kader Max Schreiber das Video auf seiner Facebook-Seite hochgeladen haben. Dort ist der Clip für Nutzer, die nicht mit ihm befreundet sind, nicht oder nicht mehr sichtbar. Auf der Seite „Freies Heidenau“ ist dieses laut saechsische.de hingegen weiterhin abrufbar.

Dem Bundeswirtschaftsministerium ist das Video wohl bekannt. „Wir haben das Video bei Facebook gemeldet, damit es dem Netzwerk-Durchsetzungsgesetz entsprechend geprüft und gelöscht wird. Zudem prüfen wir den Sachverhalt juristisch“, erklärte das Ministerium auf Anfrage von saechsische.de. In Sachsen gilt Heidenau als Kernort rechter Bürgerproteste.

Robert Habeck hat derzeit einen der schwierigsten Posten der Bundesregierung inne, denn die explodierenden Energiepreise kommen langsam bei den Verbrauchern an – dem Mieterbund zufolge werden Millionen Haushalte ihre Heizkosten nicht zahlen können. Dass der Gegenwind deswegen zunimmt, musste der Wirtschaftsminister erst kürzlich in Bayreuth feststellen, als er bei einem Bürgerdialog Buh-Rufe und Pfiffe erntete.