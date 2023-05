Impfpässe gefälscht? Razzia bei Corona-Skeptiker Bolsonaro

Von: Helmi Krappitz

Bei der Hausdurchsuchung des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wurde unter anderem dessen Handy beschlagnahmt. (Archivfoto) © Eraldo Peres/AP/dpa

Polizisten durchsuchen das Haus des brasilianischen Ex-Präsidenten und verhaften seinen Adjutanten. Grund seien gefälschte Impfpässe.

Brasília – Der ehemalige Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro ist für seine Haltung während der Corona-Pandemie bekannt – immer wieder hat er die die Gefahr des Virus und die Wirksamkeit der Impfungen öffentlich angezweifelt. Nun hat die Polizei Medienberichten zufolge das Haus des 68-Jährigen in Brasília durchsucht. Grund: womöglich gefälschte Impfpässe.

Bei der Hausdurchsuchung des brasilianischen Ex-Präsidenten beschlagnahmten die Beamten die Handys von ihm und seiner Frau Michelle, wie der Fernsehsender TV Globo am Mittwoch berichtete. Zudem sei Bolsonaros früherer Adjutant, Oberstleutnant Mauro Cid Barbosa, verhaftet worden. Bolsonaro selbst soll auch von der Polizei befragt werden.

Gefälschte Impfausweise: Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle ausgestellt

Die Ermittlungen richteten sich gegen eine kriminelle Vereinigung. Die soll falsche Daten in das System des Gesundheitsministeriums eingespeist haben, wie die Bundespolizei mitteilte. So sei es möglich gewesen, Impfnachweise der Corona-Impfung für tatsächlich ungeimpfte Personen auszustellen und die Reiserestriktionen beispielsweise in Brasilien und den USA zu umgehen.

Neben Bolsonaros Hausdurchsuchung und der Verhaftung Cids, sollen weitere Hausdurchsuchungen und Verhaftungen folgen. Insgesamt seien 16 Durchsuchungsbeschlüsse und sechs Haftbefehle ausgestellt worden.

Corona-Skeptiker: Impfdaten von Bolsonaro und Tochter sollen gefälscht sein

Laut TV Globo sollen unter anderem die Impfdaten von Bolsonaro, seiner 12-jährigen Tochter und seines Ex-Adjutanten Cid gefälscht worden sein. Der rechte Ex-Präsident hatte die Gefahr des Coronavirus und die Wirksamkeit von Impfungen während der Pandemie immer wieder in Zweifel gezogen. Bolsonaro selbst widerspricht den Vorwürfen der Zertifikatsfälschung. „Es gibt keine Manipulation meinerseits“, so zitierte ihn die Zeitung O Globo.

Kurz nach der Wahl-Niederlage Bolsonaros und kurz vor dem Amtsantritt seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva an Neujahr war der Ex-Präsident in die USA gereist. Erst Ende März kehrte er nach einem Krankenhausaufenthalt wieder in sein Heimatland zurück. (hk/dpa)