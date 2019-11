Impeachment gegen Donald Trump: Vindman hat Angst um die Sicherheit seiner Familie

Nächste Phase im Impeachment: Drei Zeugen, die öffentlich aussagen werden, waren dabei, als Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyi telefoniert hatte.

Demokraten bereiten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump vor

vor Zentralhe öffentliche Anhörungen finden diese Woche statt

Marie Yovanovitch fühlte sich von Trump bedroht

fühlte sich von Trump bedroht Donald Trump spricht von „Farce“ und „Hexenjagd“

spricht von „Farce“ und „Hexenjagd“ Aussagen von Diplomaten belasten Donald Trump

Update, 15:435 Uhr: Zu Beginn der Anhörungen wiederholt der Vorsitzende Adam Schiff die Vita der beiden Zeugen. Sowohl Alexander Vindman als auch Jennifer Williams sind langjährige Regierungsangestellte, Vindman zusätzlich noch dekorierter Veteran.

Genau dieser Vindman gibt nun an, er habe im Zuge der Ukraine-Affäre das Gespräch mit dem Verteidigungsministerium gesucht, weil er sich um die Sicherheit seiner Familie Gedanken mache. Vor Vindman hatte bereits Marie Yovanovitch Bedenken um ihre eigene Sicherheit vor dem Ausschuss geäußert.

Update, 19.11.2018, 14:30 Uhr: In der zweiten Woche der öffentlichen Anhörungen zur Vorbereitung eines Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump ziehen die Demokraten das Tempo deutlich an. Insgesamt vier Zeugen werden heute vor dem Justizausschuss erwartet.

Jennifer Williams

Alexander Vindman

Tim Morrison

Kurt Volker

Während Williams und Vindman in ihren bisherigen Statements bereits Kritik an Donald Trumps Verhalten gegenüber der Ukraine haben anklingen lassen, gelten Morrison und Volker als Zeugen der Republikaner.

Im Gegensatz zu den bisherigen Zeugen sitzen diesmal gleich drei Personen vor dem Ausschuss, die bei dem mittlerweile berüchtigten Telefonat zwischen Trump und Selenskyi anwesend waren: Williams, Vindman und Volker. Bislang hatten vor allem die Republikaner kritisiert, dass der Ausschuss nur Informationen aus zweiter Hand hören würde.

Impeachment gegen Donald Trump: David Holmes sagt aus

Update vom Dienstag, 19.11.2018, 8.00 Uhr: Die Demokraten haben die Aussagen von zwei weiteren Zeugen bei den Impeachment-Ermittlungen gegen Trump veröffentlicht. Von Interesse dürfte dabei besonders die Aussage des Diplomaten David Holmes von der US-Botschaft in Kiew sein. Holmes hatte am vergangenen Freitag hinter verschlossenen Türen ausgesagt.

Nach dem Transkript berichtete Holmes, er habe bei einem Mittagessen mit dem US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, in Kiew am 26. Juli dessen Telefonat mit Trump mitgehört. Trump habe dabei gefragt, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen in die Wege leiten werde, die Trumps politischem Rivalen Joe Biden schaden könnten. Sondland habe geantwortet: „Er wird es tun.“ Selenskyj werde alles tun, „um was Sie ihn bitten“. Holmes sagte weiter, er habe Sondland nach dem Telefonat nach dessen Eindruck von Trumps Sicht auf die Ukraine gefragt.

Donald Trump interessiere sich nicht für die Ukraine

„Insbesondere fragte ich Botschafter Sondland, ob es stimmt, dass der Präsident sich einen Dreck um die Ukraine schert. Botschafter Sondland stimmte zu, dass der Präsident sich einen Dreck um die Ukraine schert.“ Denn Trump interessiere sich nur für „große Dinge“. Er - Holmes - habe erwidert, dass „große Dinge“ in der Ukraine passierten, etwa ein Krieg mit Russland. Sondland habe gesagt, es gehe um „große Dinge“, die Trump nützten, wie etwa die „Biden-Untersuchung“.

Sondland wird zunehmend eine zentrale Figur in der Ukraine- Affäre

In dem zweiten am Montag veröffentlichten Transkript wird die Aussage von David Hale wiedergegeben, einem hochrangigem Beamten im Außenministerium in Washington. Hale hatte sich bereits vor knapp zwei Wochen unter anderem zur vorzeitigen Abberufung der US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, geäußert.

Update vom Montag, 18.11.2018, 18.00 Uhr: Donald Trump erwägt, dem Kongress bei den Impeachment-Ermittlungen gegen ihn Fragen zu beantworten - wenn, dann aber wohl schriftlich. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, habe vorgeschlagen, dass er selbst zu der Affäre aussage, und erklärt, er könne dies auch schriftlich tun, schrieb Trump auf Twitter. Diese Idee gefalle ihm, und er werde dies ernsthaft in Betracht ziehen, obwohl er nichts Falsches getan habe und das unfaire Verfahren eigentlich nicht unterstützen wolle. Ihm gehe es darum, den Kongress dazu zu bringen, sich wieder auf die eigentlich drängenden Fragen zu konzentrieren.

In dieser Woche stehen gleich acht öffentliche Zeugenbefragungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen den US-Präsidenten an. Die andere Strategie von Donald Trump: Diskreditierung von Zeugen.

Trump hatte sich am Sonntag auf Twitter abschätzig über eine weitere Zeugin geäußert. Jennifer Williams, "wer auch immer das ist", solle sich beide Mitschriften seiner Ukraine-Telefonate und die Stellungnahmen aus Kiew anschauen, schrieb Trump in einem Tweet. Dann solle sie sich mit "den anderen Trump-Gegnern" treffen, die er nicht kenne und von denen er zum Großteil noch nie gehört habe, um eine "bessere Attacke auf den Präsidenten" auszuarbeiten, spottete er.

Williams ist Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence. Sie hatte am 7. November in nicht-öffentlicher Sitzung vor dem Kongress zu der Ukraine-Affäre ausgesagt. Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlichte die Mitschrift ihrer Befragung am Samstagabend (Ortszeit). Am Dienstag soll Williams erneut im Kongress befragt werden - diesmal öffentlich.

Impeachment: Republikaner hält neue Details für „alarmierend“

Update vom Montag, 18.11.2019, 8:00 Uhr: Die zweite Woche der öffentlichen Anhörungen zur Vorbereitung eines Impeachment-Prozesses gegen Donald Trump beginnt mit schlechten Nachrichten für den US-Präsidenten, der sich plötzlich mit Kritik aus den eigenen Reihen auseinandersetzen muss.

Mike Turner, republikanischer Abgeordneter aus dem Bundesstaat Ohio, sagte in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN, Trumps Verhalten sei „alarmierend“ und „nicht in Ordnung“. Angesprochen auf die Ukraine-Affäre und das Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte Turner: „Der US-Präsident sollte in einem Telefonat mit dem Präsidenten eines anderen Landes politische Konkurrenten gar nicht erst erwähnen.“

Spontaner Klinikbesuch Donald Trumps sorgt für Spekulationen

Trumps Attacken gegen Zeugen, die der US-Präsident am Sonntag gegen Jennifer Williams fortgesetzt hatte, kritisierte der Abgeordnete. „Wie die meisten Leute finde ich die Tweets des Präsidenten grundsätzlich unglücklich“, sagte Turner. Allerdings handele es sich bei den Twitter-Attacken Trumps nicht um Einschüchterung von Zeugen und kein Grund, jemand des Amtes zu entheben.

Auch in der zweiten Woche der öffentlichen Anhörungen werden in Washington Aussagen von Zeugen mit Hintergrundwissen zu den Ereignissen rund um die Ukraine-Affäre mit Spannung erwartet.

Dienstag , 19.11.: Oberstleutnant Alexander Vindman , Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates, und Jennifer Williams , Mitarbeiterin von Vizepräsident Mike Pence. Beiden sollen beim Telefonat Trumps mit Selenskyi anwesend gewesen sein.

, 19.11.: Oberstleutnant , Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates, und , Mitarbeiterin von Vizepräsident Mike Pence. Beiden sollen beim Telefonat Trumps mit Selenskyi anwesend gewesen sein. Mittwoch , 20.11.: Gordon D. Sondland , US-Botschafter in der Europäischen Union.

, 20.11.: , US-Botschafter in der Europäischen Union. Donnerstag, 21.11.: Fiona Hill, ehemalige leitende Direktorin des Nationalen Sicherheitsras für Russland und Europa.

Der Senkrechtstarter: Pete Buttigieg etabliert sich als Trump-Alternative

Impeachment-Ermittlungen: Der Druck auf Donald Trump wächst

Update vom Sonntag, 17.11.2019, 07.40 Uhr: Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlichte am Samstagabend (Ortszeit) die Mitschriften der Befragungen von einem früheren Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates, Tim Morrison, und einer Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, Jennifer Williams. Beide äußerten Bedenken über Versuche, die ukrainische Führung mit Druck zu politischen Ermittlungen gegen einen Rivalen Trumps zu drängen.

Morrison und Williams hatten bereits vor einigen Tagen im Kongress ausgesagt, allerdings hinter verschlossenen Türen. Erst jetzt wurden ihre Aussagen veröffentlicht. Beide hatten bei jenem Telefonat zwischen Trump und Selenskyj am 25. Juli mitgehört, das im Zentrum der Ukraine-Affäre steht. Trump hatte Selenskyj darin zu Ermittlungen gegen den Sohn seines Rivalen Joe Biden ermuntert.

Impeachment: Donald Trump nach Twitter-Attacke in der Kritik

Dieser hat gute Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bei der Wahl 2020, bei der Trump für die Republikaner wieder antreten will. Trump wirft Biden vor, in seiner früheren Funktion als US-Vizepräsident versucht zu haben, seinen Sohn vor der ukrainischen Justiz zu schützen. Hunter Biden war vor Jahren bei dem Gaskonzern Burisma in der Ukraine beschäftigt. Dazu wollte Trump Ermittlungen in der Ukraine.

Update vom Samstag, 16.11.2019, 11.40 Uhr: Die Demokraten machen US-Präsident Donald Trump wegen dessen Twitter-Attacke auf eine Zeugin in den Impeachment-Ermittlungen schwere Vorhaltungen. „Das ist Teil eines Musters, um Zeugen einzuschüchtern“, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, der Demokrat Adam Schiff, am Freitag (Ortszeit) nach der Anhörung der Ex-US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch.

+ Ukraine-Affäre: Die Anhörung von Marie Yovanovitch steht kurz bevor. © Manuel Balce Ceneta / dpa

Trump hatte diese während ihrer Befragung im Kongress per Tweet angegriffen. Schiff warf Trump vor, dieser habe schon in der Vergangenheit versucht, auf solche Weise Ermittlungen zu behindern. Trump wies das zurück und pochte auf seine Redefreiheit. Republikanische Abgeordnete taten sich schwer, ihren Parteikollegen Trump zu verteidigen.

Impeachment: Donald Trump greift Marie Yovanovitch auf Twitter an

Update, 20.47 Uhr: In den Impeachment-Ermittlungen hat US-Präsident Donald Trump die frühere Botschafterin in der Ukraine während ihrer laufenden Aussage vor dem Repräsentantenhaus auf Twitter angegriffen. Überall, wo Marie Yovanovitch hingegangen sei, habe sich die Lage verschlechtert, schrieb Trump am Freitag. Yovanovitch wurde bei der Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss auf den Tweet angesprochen.

Donald Trump begnadigt Kriegsverbrecher - und sorgt für Entrüstung

"Es ist einschüchternd", sagte sie. Der Ausschussvorsitzende Adam Schiff warf Trump "Einschüchterung von Zeugen in Echtzeit" vor. Zuvor hatte Yovanovitch unter Eid ausgesagt, sie habe sich von Aussagen Trumps bedroht gefühlt. Das Weiße Haus sah sich zu einer öffentlichen Verteidigung des Präsidenten bemüßigt. "Der Tweet war keine Einschüchterung von Zeugen", erklärte Trumps Sprecherin, Stephanie Grisham. "Es war schlicht die Meinung des Präsidenten, zu der er berechtigt ist."

Update, 16:20 Uhr: Marie Yovanovitch stellt sich den Fragen des Kongresses. Ihre Anschuldigungen in Richtung Donald Trump kontert der US-Präsident live via Twitter: „Überall, wo Marie Yovanovitch arbeitete, lief es schlecht. Sie begann in Somalia, und wie lief das?“

Trump scheint die Anhörung also doch zu verfolgen, obwohl seine Pressesprecherin Stephanie Grisham zuvor gesagt hatte, der Präsident würde höchstens zu Beginn zuschauen.

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

Update, 16:00 Uhr: In ihrer Stellungnahme zu Beginn ihrer Anhörung nimmt Yovanovitch kein Blatt vor den Mund. Donald Trumps Gebaren gegenüber den eigenen Diplomaten sei „gefährlich“ und „schädlich“ für die USA wie auch für ihre Verbündeten.

Das unterscheide den amtierenden Präsidenten von seinem Vorgänger im Amt, Barack Obama. Yovanovitch sagte: „Die Obama-Regierung hat mich nie gefragt, der Clinton-Kampagne zu helfen oder der Trump-Kampagne zu schaden, was ich auch niemals getan hätte.“

Eine Breitseite, die Trump besonders provozieren dürfte, verbringt er doch viel Zeit damit, Obama zu diskreditieren und sich selbst als den viel besseren Präsidenten zu inszenieren.

Überraschung im Impeachment-Prozess: Transkript des ersten Telefonats

Update, 15:30 Uhr: Die Anhörung von Marie Yovanovitch beginnt mit einer Überraschung: Der Republikaner Devin Nunes hat in seiner Eröffnungsrede ein Transkript vom ersten Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyi vorgelesen.

Trump hatte vor ein paar Tagen angedeutet, dass ein solches Telefonat stattgefunden habe und dass er bereit sei, auch dieses Gespräch zu veröffentlichen.

In dem Gespräch gratulierte Trump Selenskyi zu seinem Wahlsieg - nicht mehr und nicht weniger.

Update, 15:00 Uhr: In diesen Minuten beginnt der mit Spannung erwartete Auftritt von Marie Yovanovitch. Donald Trump hatte die einstige US-Botschafterin in der Ukraine im April diesen Jahres überraschend und ohne Ankündigung entlassen.

Während der Saal, in dem die Anhörung Yovanovitchs stattfinden soll, sich langsam füllt, kritisieren die Republikaner erneut den Prozess als solchen. Kevin Cramer, Senator für den Bundesstaat North Dakota, nannte die Anhörungen ein „Kangaroo Court“, ein geflügelter Begriff, der sich am besten mit „Scheingericht“ übersetzen lässt, also ein Gericht, das sich nicht an die juristische Standards hält.

Impeachment gegen Donald Trump: Marie Yovanovitch sagt aus

U pdate vom Freitag, 15.11.2019 , 7:25 Uhr: Um 15.00 Uhr MEZ wird heute eine Zeugin vom Kongress angehört, die voraussichtlich Donald Trump schwer belasten dürfte. Es wird erwartet, dass die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, ihre Vorwürfe gegen die US-Regierung öffentlich wiederholt. Sie sei im Mai wegen „unbegründeter und falscher Behauptungen von Menschen mit klar fragwürdigen Motiven“ als Botschafterin abgezogen worden, hatte sie im Oktober in einer nicht-öffentlichen Anhörung gesagt. Das ging aus dem später veröffentlichten Transkript der Anhörung hervor.

Update vom Donnerstag, 14.11.2019, 22.26 Uhr: Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus sehen Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump durch die erste öffentliche Kongressanhörung seit Beginn der Impeachment-Ermittlungen untermauert. „Die vernichtende Zeugenaussage hat Hinweise auf Bestechung (...) erhärtet und dass der Präsident seine Macht missbraucht und seinen Eid verletzt hat“, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, am Donnerstag (14.11.2019) in Washington.

Am Mittwoch hatten zwei hochrangige Diplomaten im Kongress Frage und Antwort gestanden. Die stundenlange Sitzung wurde live übertragen. Trump kritisierte das scharf. Für Freitag (15.11.2019) ist die öffentliche Befragung der früheren US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, geplant.

Impeachment-Verfahren: Trump spricht von „Hexenjagd“

Update vom Donnerstag, 14.11.2019, 6.30 Uhr: Donald Trump bemühte mal wieder sein Lieblingswort. Nichts anderes als eine „Hexenjagd“ sei die erste öffentliche Kongressanhörung seit Beginn der Impeachment-Ermittlungen, sagte der US-Präsident bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Washington. Die Zeugen präsentierten nur Informationen aus dritter Hand, die ganze Veranstaltung sei nur ein „Scherz“.

Trump hatte sich die Live-Übertragung der Anhörungen nach eigener Aussage nicht angeschaut. „Ich bin zu beschäftigt“, verkündete er. Er habe den Tag stattdessen mit Erdogan verbracht, betonte er. Das sei weitaus wichtiger. Trump wies auch neue belastende Angaben aus der Zeugenbefragung zurück und nannte diese unzutreffend.

Taylor berichtete am Mittwoch unter Eid, ihm sei gesagt worden, Trump seien vor allem Ermittlungen in Kiew gegen dessen innenpolitischen Rivalen Joe Biden wichtig. Kent erhob Anschuldigungen gegen Trumps Anwalt Giuliani. Dieser habe versucht, „Dreck auszugraben“, um Trumps Rivalen Biden zu schaden.

Impeachment-Ermittlungen: Erster Zeuge belastet Trump schwer

Update, 13.11., 20:20 Uhr: Zum Auftakt der Anhörungen in der Ukraine-Affäre hat ein hochrangiger US-Diplomat Präsident Donald Trump schwer belastet. Vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses versicherte der Geschäftsträger der US-Botschaft in Kiew am Mittwoch unter Eid, ihm sei gesagt worden, Trump seien vor allem Ermittlungen in Kiew gegen dessen innenpolitischen Rivalen Joe Biden wichtig.

+ George Kent (links) und William Taylor sagen vor dem Kongress aus. © AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS William Taylor äußerte sich als erster in einer Reihe von Zeugen bei den öffentlichen Anhörungen, die alle live übertragen werden. Er warf Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani vor, er habe einen „irregulären“ diplomatischen Kanal nach Kiew gelegt, der die offiziellen Beziehungen der US-Regierung mit der Ukraine untergraben habe. Über dessen Nebenkanal nach Kiew sei der Stopp der bereits zugesagten US-Militärhilfe für die Ukraine betrieben worden, sagte Taylor. Er sagte weiter, er habe die US-Regierung damals über seine Ansicht informiert, „dass es verrückt wäre, Sicherheitshilfen im Gegenzug für Hilfe bei einer innenpolitischen Kampagne in den USA zurückzuhalten“.

Zudem berichtete Taylor von einem Gespräch, das der US-Botschafter in Brüssel, Gordon Sondland, am 26. Juli mit Trump geführt habe. Einer seiner Mitarbeiter habe Sondland nach dem Gespräch zur Haltung des US-Präsidenten zur Ukraine befragt, sagte Taylor. Demnach habe Sondland gesagt, Trump interessiere sich mehr für mögliche Ermittlungen der Ukraine gegen Biden als für die Ukraine.

Update, 13.11., 16.40 Uhr: Nun ist die Zeit der Zeugen gekommen. Außer dem geschäftsführenden US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, ist auch der Diplomat George Kent geladen. Taylor gilt als herausragendster Zeuge der Demokraten. Seiner Darstellung zufolge hat Trump die bereits vom Kongress beschlossene Militärhilfe gezielt zurückgehalten, um Biden zu schaden. Die Gelder sollten ihm zufolge erst fließen, wenn Selenskyj öffentlich Ermittlungen ankündigen würde.

Bill Taylor and George Kent take the oath to tell the whole truth. pic.twitter.com/TPtW7Tei58 — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) November 13, 2019

Impeachment-Verfahren: Republikaner Devin Nunes beschuldigt Demokraten

Update, 13.11., 16.25 Uhr: Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, hat die Sitzung mit einem Eingangsstatement eröffnet. Schiff sprach davon, dass die Untersuchung nicht nur die Zukunft der Trump-Präsidentschaft beträfen, sondern auch die Zukunft der Präsidentschaft selbst - und welche Art von Verhalten oder Fehlverhalten das amerikanische Volk von seinem Oberbefehlshaber erwarten könne.

Rep. Adam Schiff: "Our answer to these questions will affect not only the future of this presidency, but the future of the presidency itself—and what kind of conduct or misconduct the American people may come to expect from their commander-in-chief." https://t.co/YHsiIaIXhs pic.twitter.com/dKWp6n5JF4 — ABC News (@ABC) November 13, 2019

Die Antwort auf Schiff kommt von Devin Nunes. Der oberste Republikaner im Geheimdienstausschuss beschuldigte die Demokraten in seiner Eröffnungserklärung, einen Krieg der verbrannten Erde gegen Trump zu führen und warf ihnen vor, eine „sorgfältig inszenierte Medienhetzkampagne“ zu betreiben.

Nunes kritisierte auch Adam Schiff, weil er die Bitte der Republikaner, Hunter Biden zu interviewen, abgelehnt habe. Schiff sagte, Biden sowie der Whistleblower, dessen Beschwerde die Amtsenthebungsuntersuchung einleitete, seien nicht Gegenstand der Untersuchung.

Update, 13.11., 15.40 Uhr: In 20 Minuten geht das Spektakel los. Um 16.00 Uhr MEZ beginnen die öffentlichen Anhörungen im Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Wenn die Live-Übertragung aus dem Raum 1100 des Longworth-Kongressgebäudes in Washington beginnt, werden sicher auch viele Millionen US-Amerikaner gespannt das Geschehen verfolgen.

Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses wird heute William Taylor und George Kent hören. Taylor ist geschäftsführender Botschafter der USA in Kiew und hat in einer früheren Aussage über „alarmierende Zustände“ und regelwidrige Interventionen in der amerikanischen Ukraine-Diplomatie berichtet. Kent ist als Vizestaatssekretär für Europa zuständig. Nach seiner Darstellung wollte Trump in den vergangenen Monaten beim Thema Ukraine nur drei Wörter hören: „Ermittlungen, Biden und Clinton.“

Zwar ist nicht viel Neues zu erwarten, da die bisher benannten Zeugen bereits hinter verschlossenen Türen befragt und ihre Aussagen veröffentlicht worden sind. Doch den Demokraten im Kongress geht es eher darum, noch mehr Druck gegen Trump aufzubauen.

Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump: Anhörung vor laufenden Kameras

Update, 13.11., 06.20 Uhr: Erstmals seit Beginn der Impeachment-Ermittlungen der Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump werden Zeugen am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ) im US-Kongress öffentlich befragt. Der Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus lud neben einem Diplomaten im US-Außenministerium den geschäftsführenden US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, vor. Der Top-Diplomat gilt als wichtigster Zeuge der Demokraten.

Die Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Trump an und haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Zeugen hinter verschlossenen Türen befragt, darunter Diplomaten wie Taylor, einen Oberstleutnant und Ukraine-Experten im Nationalen Sicherheitsrat der USA sowie Mitarbeiter im Außen- und Verteidigungsministerium. Von zahlreichen nicht-öffentlichen Aussagen machten die Demokraten seit vergangener Woche schriftliche Fassungen publik.

Die öffentlichen Anhörungen „sollen die Fakten für das amerikanische Volk ans Licht bringen“, erklärte am Montag Adam Schiff, der die Ermittlungen der Demokraten leitet. Die Demokraten werfen Trump vor, die ukrainische Regierung gedrängt zu haben, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Sie verdächtigen ihn, Militärhilfe in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als Druckmittel eingesetzt zu haben.

Update, 12.11., 18.25 Uhr: Dass das Verfahren gegen Donald Trump mit der Amtsenthebung enden wird, glaubt eigentlich niemand. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat scheint in der Tat ausgeschlossen. Denn auch wenn einige republikanische Senatoren Trumps Verhalten missbilligen, halten sie ihm weiter die Treue. Er finde es „unangemessen“, einen ausländischen Staatschef um Ermittlungen gegen einen politischen Rivalen zu bitten, sagte etwa der republikanische Abgeordnete Mac Thornberry. „Aber ich glaube, es ist nicht anklagbar.“

Dennoch gehen die Demokraten ihren Weg im Amtsenthebungsverfahren konsequent weiter. Nun steht gar ein Spektakel bevor: Am Mittwoch (13.11.) werden erstmals öffentlich Zeugen zur Ukraine-Affäre befragt. Die Anhörungen vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses werden ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl die Gräben zwischen Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten einmal mehr offenlegen - live übertragen im Fernsehen.

Als erster Zeuge tritt William Taylor vor den Geheimdienstausschuss. Dass die Demokraten mit dem geschäftsführenden US-Botschafter in Kiew den Anfang machen, ist kein Zufall. Taylor belastete Trump mit einer früheren Aussage vor dem Repräsentantenhaus schwer. Er stützte dabei den Vorwurf, Trump habe sein Amt missbraucht, um die Ukraine zu juristischen Schritten gegen Joe Biden zu drängen.

Impeachment-Verfahren: Donald Trump attackiert Zeugen

Update, 12.11., 15.25 Uhr: Donald Trump macht das Impeachment-Verfahren gegen ihn wahrscheinlich doch mehr zu schaffen, als er zuzugeben bereit ist. Sonst würde er sich wohl kaum auf Twitter immer wieder aufs Neue mit dem Thema beschäftigen, das in seinen Augen ja eigentlich gar kein Thema ist. Hatte er am Montagabend acht Tweets abgesetzt, in denen er vor allem Moderatoren von Fox News zitierte, so ließ er heute gleich noch vier weitere Einträge folgen.

Zuerst attestierte er sämtlichen Zeugen, ihr Wissen lediglich aus zweiter oder dritter Hand zu haben, bevor er sich dann Vater und Sohn Biden vornahm. Sowohl Joe als auch Hunter Biden, die Trump erneut als „sehr korrupt“ bezeichnete, sollten zur Aussage „gezwungen“ werden.

Tweet

Impeachment-Verfahren: Donald Trump spricht von „Farce“

Update, 12.11., 08.00 Uhr: Die zwischenzeitliche Blockade von Militärhilfe für die Ukraine durch das Weiße Haus hat nach Darstellung einer Mitarbeiterin im Verteidigungsministerium Sorge bei wichtigen Regierungsbeamten ausgelöst. „Alle“ hochrangigen Beamten im Verteidigungs- und Außenministerium und anderen nationalen Sicherheitsbehörden hätten die Hilfe in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als „notwendig“ erachtet, sagte die im Pentagon für Ukrainepolitik zuständige Laura Cooper im US-Kongress. Die Befragung war bereits im Oktober, die Mitschrift wurde am Montagabend (Ortszeit) von den Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlicht.

Cooper ist eine der Zeugen, die im Zuge der Ermittlungen der Demokraten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gehört wurden. Neben dem Transkript von Coopers Aussage wurden auch die Mitschriften von zwei weiteren Befragungen veröffentlicht. Am Mittwoch werden Zeugen erstmals öffentlich befragt.

Unterdessen setzte Trump am Montag in einer Reihe von Tweets seine Versuche fort, die Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren zu diskreditieren. Dem Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, warf er vor, Transkripte von Zeugenaussagen zu erfinden. „Was für eine Farce!“, beklagte er sich an anderer Stelle.

Schiff is giving Republicans NO WITNESSES, NO LAWYER & NO DUE PROCESS! It is a totally one sided Witch Hunt. This can’t be making the Democrats look good. Such a farce! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. November 2019

Amtsenthebung von Donald Trump: Die Demokraten lassen nicht locker

Erstmeldung, 11.11.: Donald Trump ist sich keiner Schuld bewusst. Immer wieder spricht der US-Präsident von einer Hexenjagd, und dann natürlich von der größten, die es jemals in der Weltgeschichte gegeben habe. Doch während Trump all die Skandale, die seine bisherige Amtszeit geprägt haben, recht problemlos abzustreifen vermochte, so ist dies in der Ukraine-Affäre definitiv nicht der Fall. Was immer Donald Trump auch sagt, schreibt oder tut – die bösen Impeachment-Geister wird er nicht so einfach los.

Das liegt hauptsächlich daran, dass die oppositionellen Demokraten diesmal nicht lockerlassen in ihrem Bemühen, dem Präsidenten ein schweres Fehlverhalten nachzuweisen. Sie werfen Trump vor, sein Amt missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung dazu zu bringen, sich zu seinen Gunsten in den anstehenden US-Wahlkampf einzumischen.

Impeachment-Verfahren: Zustimmung in den USA steigt

Im Zentrum der Affäre steht dabei ein Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj von Ende Juli. Der entscheidende Vorwurf lautet, dass Trump bereits vom Kongress beschlossene Militärhilfen für die Ukraine gezielt zurückhielt, um Kiew zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden zu drängen. Biden ist einer der aussichtsreichsten demokratischen Präsidentschaftsbewerber für die US-Wahl 2020. Das Annehmen oder Fordern von Wahlkampfhilfe ausländischer Regierungen ist in den USA verboten. Trump bestreitet jedes Fehlverhalten.

+ Die öffentlichen Anhörungen könnten Donald Trump weiter schaden. © AFP/Nicholas Kamm Nachdem die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, Ende September verkündet hatte, dass die Demokraten Ermittlungen für ein mögliches Impeachment des Präsidenten einleiten, schwebt das Damoklesschwert des Amtsenthebungsverfahrens über Trump. Und auch wenn die bisherigen Anhörungen allesamt unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen über die Bühne gingen, scheint die Stimmung im Volk langsam zu kippen. War während der Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller kaum jemand an einem solchen Impeachment-Verfahren interessiert, so hat sich dies inzwischen merklich geändert. Laut Umfragen sprechen sich mittlerweile fast die Hälfte der US-Amerikanerinnen und Amerikaner dafür aus.

Die Demokraten hoffen darauf, dass diese Zahlen im Laufe dieser Woche noch weiter steigen werden. Denn mit den öffentlichen Anhörungen wird eine neue Phase der Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses beginnen, die Trump noch sehr viel mehr Probleme bereiten dürfte als alles, was bisher schon bekannt ist. Denn natürlich haben Zeugenaussagen sehr viel mehr Gewicht, wenn sie vor laufenden Fernsehkameras gemacht werden. Die Anhörungen vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses werden ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl die tiefen Gräben zwischen Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten einmal mehr offenlegen - live übertragen im Fernsehen.

Impeachment-Verfahren: Erste öffentliche Anhörungen

Bis jetzt sind folgende Zeugenvernehmungen für diese Woche terminiert:

Mittwoch, 13.11.: William Taylor , geschäftsführender US-Botschafter in Kiew

, geschäftsführender US-Botschafter in Kiew Mittwoch, 13.11.: George Kent , Staatssekretär im Außenministerium



, Staatssekretär im Außenministerium Freitag, 15.11.: Marie Yovanovitch, frühere US-Botschafterin in der Ukraine



Besondere Brisanz dürfte dabei der Aussage Taylors zukommen, der hinter verschlossenen Türen bereits den Vorwurf eines „Quid pro quo“ bestätigt hat: Trump hat demnach in der Tat die vom Kongress beschlossenen Militärhilfen für die Ukraine gezielt zurückgehalten, um Kiew zu Ermittlungen gegen seinem politischen Rivalen Joe Biden zu drängen.

Impeachment: Marie Yovanovitch fühlte sich von Donald Trump bedroht

Nach Taylor wird noch der Staatssekretär im Außenministerium, George Kent, aussagen, ehe zwei Tage später die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, auftreten wird. Diese hatte sich nach eigenen Angaben in dem brisanten Telefonat von US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj vom Juli dieses Jahres bedroht gefühlt. Das ging aus der Mitschrift ihrer Aussage zur Ukraine-Affäre hervor, die jetzt von den Demokraten veröffentlicht wurde.

Demnach gab Yovanovitch an, über die Inhalte des Telefonats „schockiert“ gewesen zu sein. Als sie die veröffentlichte Mitschrift des Anrufs gelesen habe, sei sie „sehr besorgt“ gewesen, sagte Yovanovitch aus. Trump hatte im Verlauf des Gesprächs gesagt, die Botschafterin werde „einige Dinge durchmachen“. Die Frage eines Ermittlers, ob sie sich bedroht gefühlt habe, bejahte die ehemalige Diplomatin.

Wie läuft das Impeachment-Verfahren konkret ab?

Der erste Schritt ist noch der einfachste. Es braucht nämlich nur ein Mitglied des Repräsentantenhauses, um das Verfahren auf den Weg zu bringen. Dies ist bereits geschehen. Derzeit laufen die Anhörungen, die bis Ende November abgeschlossen sein sollen. Nach Vorlage eines Berichtes entscheidet schließlich der Rechtsausschuss des Hauses (United States House Committee on the Judiciary), ob Gründe vorliegen, die ein Impeachment rechtfertigen. Bei einem positiven Bescheid wird das gesamte Repräsentantenhaus über ein Impeachment abstimmen. Eine einfache Mehrheit in der ersten Kammer des US-Kongresses reicht aus, um das Verfahren an den Senat weiterzuleiten. Da die Demokraten mit 235 von 435 Abgeordneten eine komfortable Mehrheit haben, ist damit zu rechnen, dass die erste Hürde auf dem Weg zur Amtsenthebung locker übersprungen werden sollte

Anschließend ist die zweite Kammer des Kongresses an der Reihe. Der Senat sammelt Beweise, befragt Zeugen und möglicherweise auch den Beschuldigten. Danach entscheiden die Senatoren über Schuld und Unschuld des Angeklagten. Für eine Amtsenthebung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Den Vorsitz ohne Stimmrecht hat John Roberts, Chef des Obersten Gerichtshofes. Zur entscheidenden Abstimmung könnte es im Januar kommen. Da die Republikaner im Senat mit 53 von 100 Stimmen über die Mehrheit verfügen, dürfte Trump vor einem Rauswurf sicher sein - außer seine Parteifreunde kehren ihm in letzter Sekunde doch noch den Rücken. Daran glaubt aber kaum jemand.

Welche Impeachment-Verfahren hat es schon gegeben?

Donald Trump könnte mal wieder für ein Novum sorgen. Denn durch ein Impeachment hat bisher noch nie ein US-Präsident sein Amt verloren. Die Amerikaner haben es aber immerhin zweimal versucht:

Impeachment-Verfahren gegen Andrew Johnson (1868): Hier war es ganz knapp, am Ende fehlte nur eine Stimme, um den Amtsnachfolger des ermordeten Abraham Lincoln seines Amtes zu entheben. Gegen Johnson war ein Verfahren eingeleitet worden, weil er Kriegsminister Edwin Stanton ohne Zustimmung des Senats suspendiert und durch Lorenzo Thomas ersetzt hatte. Ein Gesetz schrieb damals vor, dass Minister nur mit Zustimmung des Parlaments Minister entlassen durften.

Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton (1999): Die Affäre um Monica Lewinsky hätte um ein Haar zum Sturz von Bill Clinton geführt. Die Vorwürfe gegen Clinton lauteten Meineid und Behinderung der Justiz. Warum Meineid? Weil er unter Eid erklärt hatte, er hätte keine sexuelle Beziehung mit seiner damaligen Praktikantin gehabt – eine doch eher fragwürdige Aussage. Auch hier fiel das Ergebnis knapp aus. Der Vorwurf des Meineids wies der Senat noch mit 55 zu 45 Stimmen ab, doch beim Thema Behinderung der Justiz endete die Abstimmung mit einem Patt von 50 zu 50 Stimmen.

Geschichte des Impeachment: Was war 1974 mit Richard Nixon?

In diesem Fall war „Tricky Dick“ einfach etwas schneller als die Behörden. Als sich nach der Watergate-Affäre nämlich abzeichnete, dass sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die notwendigen Mehrheiten zustandekommen würden, trat Richard Nixon am 9. August 1974 von seinem Amt zurück.