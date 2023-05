Trotz Schockzahlen zu Lesefähigkeit von Viertklässlern: Bund und Länder können sich nicht einigen

Sabine Döring, Katharina Günther-Wünsch und Nele McElvany bei der Bundespressekonferenz zur Veröffentlichung IGLU/PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study). © Frederic Kern/IMAGO

Routiniert nehmen BMBF und KMK die alarmierenden Ergebnisse der Grundschulstudie zur Kenntnis. Nach außen zeigen sie Geschlossenheit, während sich ein Kräftemessen hinter verschlossenen Türen ankündigt. Die IGLU-Daten könnten zum Trumpf in den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern werden.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Bildung.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Bildung.Table am 17. Mai 2023.

Sabine Döring möchte den Smiley wieder zum Lächeln bringen. Die Staatssekretärin im BMBF malt ein sprachliches Bild, das Grundschüler verstehen, aber auch die breite Öffentlichkeit. Nach dem Pisa-Schock stiegen die Leistungen der Grundschüler, seit 2011 fallen sie. Döring spricht von einer Katastrophe.

Eine Trendwende fordert auch ihre Chefin, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), mit Blick auf die IGLU-Ergebnisse. Genauso wie die CDU-Opposition, die eine „bildungspolitische Trendwende“ anmahnt. Es sind Worthülsen, die die Bildungsrepublik kennt. Schlechte Zeugnisse erhält das hiesige Schulsystem im Halbjahrestakt. Was daraus folgt: oft Bestürzung – dann ein „Weiter so“. Doch die Daten fallen diesmal nicht in ein bildungspolitisches schwarzes Loch, sondern könnten laufende Verhandlungen befruchten.

Startchancen-Programm beschleunigen

Für das Startchancen-Programm, zentrales bildungspolitisches Vorhaben der Ampel-Koalition, erzeugen die alarmierenden Zahlen der IGLU-Studie weiteren Handlungsdruck. Bundesweit sollen mit dem Programm 4.000 Brennpunktschulen über zehn Jahre gefördert werden. Eine Milliarde Euro jährlich vom Bund sei in der angespannten Haushaltslage „schon mal eine Aussage“, findet Döring.

Unter anderem über den Mechanismus zur Verteilung der Gelder gibt es zwischen Bund und Ländern heftige Kontroversen. Die Länder wollen die Milliarden auch künftig größtenteils nach dem Königsteiner Schlüssel verteilen, 5 Prozent nach einem Sozialindex. Das BMBF hat diesen mühsam errungenen Kompromiss in seinem jüngst bekannt gewordenen Eckpunkte-Papier unberücksichtigt gelassen – und weiß um die Sprengkraft, die das Ganze hat.

„Was wir hier anstreben, ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel“, sagte Döring. Die Mittel nach der Armuts- und Migrationsquote zu verteilen, sei nach den Worten der Staatssekretärin eine klare Empfehlung der Wissenschaft. „Ich appelliere an die Länder, nicht auf dem Schema des Königsteiner Schlüssels zu beharren, sondern auf die Wissenschaft zu hören.“ Sie winkt mit der IGLU-Studie – und treibt die Länder.

KMK bespricht heute Startchancen-Strategie

Dem Vernehmen nach kommt das Präsidium der KMK heute Vormittag zu einer Sitzung zusammen. Das Startchancen-Programm und die Reaktion auf den Appell vonseiten des BMBF dürften dabei zentrale Themen sein. Schon zu Wochenbeginn betonten beide Seiten, dass aktuell in enger Taktung verhandelt werde – nachdem 17 Monate Vorbereitung ins Land gezogen waren.

„Gemeinsames Ziel der Gespräche von Bund und Ländern ist es, bis zum Sommer verbindliche Eckpunkte für das Startchancen-Programm zu vereinbaren“, teilte ein Sprecher des BMBF mit. Ganze drei Tage werde kommende Woche verhandelt, heißt es.

Die Bildungspolitikerinnen der Ampel zeigen, nachdem sie die IGLU-Ergebnisse vernommen hatten, bereits mit den Fingern auf die Länder. „Wenn die Bundesländer jetzt nicht wach werden und beim Startchancen-Programm in einen konstruktiven Arbeitsmodus schalten, gefährden sie die Zukunft unserer Kinder“, so Ria Schröder (FDP). Nina Stahr (Grüne) mahnt: „Für öffentlich ausgetragene Kompetenzrangeleien ist die Lage zu dramatisch.”

Druck auf Länder, Unterrichtszeiten zu erhöhen

Doch die IGLU-Daten dürften auch andere Verhandlungen zwischen den Kultusministern lenken. Bis zum Sommer wollen sie die Vorschläge aus dem Grundschul-Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) in politische Maßnahmen übersetzen. Die Sicherung der Mindeststandards war die Hauptforderung der Wissenschaftler Ende vergangenen Jahres. Dazu gehörte auch: Die Stundentafel im Fach Deutsch einheitlich auf 24 Wochenstunden festzulegen.

Derzeit prüfe die KMK die Empfehlungen. „Unsere Aufgabe ist es, zu schauen, welche wir davon schnellstmöglich umsetzen können“, bekräftigte KMK-Präsidentin Günther-Wünsch. Ein zentraler Punkt betreffe die Lesezeit. Laut IGLU-Studie lesen Grundschüler im Schnitt wöchentlich 60 Minuten weniger als in anderen Staaten. Die ehemalige Schulleiterin spricht von „Sprachbändern“, die sich durch den Schultag und mehrere Fächer ziehen können.

Bund und Länder wollen Datennutzung stärken

Laut KMK-Präsidentin besteht eine Antwort auf die IGLU-Ergebnisse in besserer Diagnostik und gezielter Förderung. Auch die SWK empfiehlt diese Instrumente für Grundschulen. „Bisher haben wir eher informelle Diagnostik. Das muss sich ändern. Sie muss stärker mit der Wissenschaft verknüpft werden”, sagt Günther-Wünsch. Zu diesem Thema sei eine verpflichtende Fortbildung für Grundschullehrer erforderlich.

Sabine Döring wünscht sich gar bundesweit einheitliche, verpflichtende Tests: von der Kita bis zum Zentralabitur. Das ist Zukunftsmusik. Doch je mehr Hiobsstudien erscheinen, desto stärker ist der Druck auf die Bildungspolitik – und die weiß die Ergebnisse für ihre Verhandlungen zu nutzen.

Der ganz große Aufschrei bleibt an diesem Dienstag indes aus. Gelassen klingt auch Günther-Wünsch: „Bildung geschieht nicht über Nacht,“ beteuert sie. Politische Änderungen, die jetzt angestoßen werden, könne man frühestens in fünf Jahren in den Daten sehen. 2026 erscheint die nächste IGLU-Studie. Die viel beschworene Trendwende müsste jetzt angestoßen werden. (Niklas Prenzel und Holger Schleper)