IG Metall Pilotabschluss bringt Inflationsprämie und 8,5 Prozent mehr

Von: Andree Wächter

Streik abgewendet: Die IG Metall und Arbeitgeber einigen sich auf neuen Tarifvertrag. Dies ist ein Plus von rund 7000 Euro – inklusive Inflationsprämie.

Ludwigsburg – Dies ist eine deutliche Signalwirkung für die Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie im Norden. Ihre Kollegen im Süden, vertreten von der IG Metall, haben die Tarifverhandlungen zu Ende gebracht. Das Ergebnis: Lohnsteigerungen von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und noch mal 3,3 Prozent ab Mai 2024 bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Dazu kommen steuerfreie Einmalzahlungen – eine Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro.

Nun hoffen die Arbeitnehmer in Bremen und Niedersachsen, dass dieser Pilotabschluss auch im Norden übernommen wird. Der Vorstand der IG Metall hat wie Gesamtmetall die Übernahme des Ergebnisses, eben auch inklusive der bereits erwähnten Inflationsprämie 2022, bereits in allen Tarifgebieten empfohlen.

Inklusive Inflationsprämie: 7000 Euro mehr – dank des Verhandlungsgergebnis der IG Metall

In den vergangenen Tagen gab es deutschlandweit Warnstreiks. Um eben genau das zu erreichen: mehr Geld zu bekommen. Und die Inflationsprämie zu erhalten. Auch im Norden möchte man nun nach der Einigung im Süden nun natürlich gerne profitieren: Die IG Metall fordert hier acht Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der nun in von der IG Metall in Baden-Württemberg ausgehandelte Tarif, der auch die Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro beinhaltet, deckt in großen Teilen diese Forderungen ab.

Roman Zitzelsberger (links), Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg und Harald Marquardt (stellvertretender Vorsitzender Südwestmetall) haben im Tarifstreit eine Einigung erzielt. © Marijan Murat/dpa

Unterm Strich stünden damit nach zwei Jahren Tabellenerhöhungen von 8,5 Prozent, rechnete IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vor nach dem Abschluss der Verhandlungen, in denen auch die Inflationsprämie mit durchgewunken wurde, fest. Für einen Facharbeiter seien das rund 7000 Euro mehr – davon 3000 Euro steuerfrei als Inflationsprämie. „Das ist ein Wort“, so Hofmann. So soll die starke Inflation von rund 10,6 Prozent in der Eurozone für die Metaller abgefedert werden. Aus Sicht von Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf ist der Politabschluss der IG Metall 2022 ein „kräftiger Vorschuss“ auf den künftigen Aufschwung. Er räumte aber ein: Der Abschluss liege über dem, was die Arbeitgeber eigentlich wollten, und was die aktuelle Lage hergebe.

Tarifabschluss nach Verhandlungsmarathon: 24-Stunden-Warnstreiks und Urabstimmungen abgewendet – Infaltionsprämie sicher

Dass es zu einer Tarifeinigung bei der 5. Verhandlungsrunde der IG Metall kommen würde, hing am seidenen Faden. Nach zwölf Stunden Verhandlungen und einem drohenden Abbruch rauften sich beide Seiten auf und schafften schließlich den Tarifabschluss, der nun auch die Zahlung einer Inflationsprämie inkludiert. Im Falle eines Scheiterns der Gespräche hatte die IG Metall vorab mit 24-Stunden-Warnstreiks sowie Urabstimmungen und Flächenstreiks in einzelnen Regionen gedroht. Bis zu der Verhandlung am Donnerstag hatten laut Gewerkschaft rund 900.000 Beschäftigte bundesweit zeitweise die Arbeit niedergelegt.

Die IG Metall war Mitte September mit ihrer höchsten Forderung seit 2008 in die Tarif-Gespräche gegangen: Acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die hohe Forderung war eine Folge der schon sich damals hohen Inflation. Die Arbeitgeber hatten im Laufe der Tarifverhandlungen 3000 Euro als Einmalzahlung angeboten. Dazu hatten sie eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten in Aussicht gestellt.