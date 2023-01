IG-Bau befürchtet mehr Betrug beim Mindestlohn – „kriminelle Machenschaften“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Wirtschaftliche Schwierigkeiten könnten laut IG-Bau zu mehr Betrug beim Mindestlohn führen. Die Gewerkschaft formuliert deshalb klare Forderungen.

Frankfurt – Bereits in der Vergangenheit war ein gravierender Umfang von Lohnbetrug in Deutschland offensichtlich geworden: Immer wieder werden Arbeitnehmende hierzulande um ihren Mindestlohn gebracht. Bei der IG-Bau befürchtet man, dass Fälle von vorenthaltenem Mindestlohn in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation deutlich zunehmen könnten. Die Konsequenz: Die Gewerkschaft fordert strengere Kontrollen – in der Politik stößt das bisher auf taube Ohren.

Mindestlohn Deutschland: IG-Bau fürchtet 2023 Zunahme von Betrug

In der angespannten wirtschaftlichen Situation reicht der Mindestlohn in Deutschland vielen Menschen kaum für die Begleichung anfallender Lebenshaltungskosten. Die Inflation frisst die Erhöhung des Mindestlohns 2023 in den meisten Haushalten längst auf. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten indes nicht mal diesen, wie Statistiken zeigen. Die IG-Bauen-Agrar-Umwelt befürchtet laut dpa, illegales Lohndumping könnte trotz des bereits beträchtlichen Umfanges 2023 noch weiter zunehmen.

Die Gewerkschaft geht von einer Zunahme von illegaler Beschäftigung, Schattenwirtschaft oder nicht gezahlten Mindestlöhnen beziehungsweise nicht eingehaltenen tariflichen Untergrenzen aus. Gewerkschafts-Vize Harald Schaum erklärt laut dpa mit Blick auf den Bau: „Allein auf dem Bau wird sich noch eine Menge tun: Der wachsende Kosten- und Konkurrenzdruck wird auch kriminelle Machenschaften antreiben.“ Ausbeutung droht auch in anderen Branchen, wie etwa der Gebäudereinigung und zahllosen weiteren Feldern.

Mindestlohn 2023: Gewerkschaft fordert strengere Kontrollen

Um noch mehr Ausbeutung und ausbleibende Zahlungen des Mindestlohns 2023 zu verhindern fordert die IG-Bau strengere Kontrollen. Gewerkschafts-Vize Harald Schaum hält dazu eine Aufstockung auf deutschlandweit mindestens 16.000 Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) für notwendig. Bisher soll Wirtschaftsminister Christian Lindner (FDP) eine solche Aufstockung abgelehnt haben.

Sollten die Kräfte tatsächlich auf 16.000 Beamtinnen und Beamten aufgestockt werden, wäre das in etwa eine Verdopplung der bisherigen Zahlen. Die IG-Bau sieht die Bundesregierung in der Verantwortung, durch verschärfte Kontrollen Ausbeutung wirksamer zu bekämpfen. Hinzu kommt: Zu wenig Menschen in Deutschland profitieren von Tariflöhnen, eine neue EU-Mindestlohnrichtlinie verdeutlicht auch hier den Handlungsbedarf.

Viele Fälle von Betrug beim Mindestlohn in Deutschland werden nicht aufgedeckt

Das Problem: Viele Fälle von Betrug beim Mindestlohn in Deutschland werden bisher nicht aufgedeckt. Die Linkspartei etwa schreibt auf ihrer Seite von Schätzungen, nach denen bis zu 2,4 Millionen Beschäftigte von Mindestlohnbetrug betroffen sind. Die Partei erklärt, weniger als ein Prozent der Betrugsfälle würden aufgedeckt. Für 2022 galt dasselbe, was nun auch für 2023 gilt: Der Mindestlohn kommt oft nicht an. Die möglichen Formen des Betrugs sind dabei vielfältig und nicht immer direkt erkennbar.

Den Umfang des Betrugs tatsächlich genau zu benennen ist aufgrund der immensen Dunkelziffer schwierig. Klar ist: Das Ausmaß ist groß. Auch die Tagesschau berichtete bereits 2022, je nach Berechnung, seien 750.000 bis zu mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland betroffen von vorenthaltenem Mindestlohn. Durch die angespannte wirtschaftliche Situation könnte sich die Lage weiter verschärfen. Bisher bewegt sich bei der Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) wenig im Kampf gegen Lohndumping. Ob die Appelle der Gewerkschaft in der Bundesregierung doch noch Gehör finden, bleibt offen – der Handlungsbedarf ist derweil längst offensichtlich.