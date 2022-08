Teurer Strom: Was die Übergewinnsteuer für Energieunternehmen bedeutet

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Wirtschaftsminister Habeck prüft derzeit die Möglichkeit eines Fixpreises für Strom aus bestimmten Energiequellen, heißt es. Finanziert werden soll das mit einer Übergewinnsteuer für Energieproduzenten, die von den hohen Strompreisen profitieren.

Bremen/Berlin – Der Strompreis in Deutschland schießt aktuell immer weiter nach oben. An der Leipziger Energiebörse EEX, wo der Strom gehandelt wird und die Preise bestimmt werden, wurde am Montag, den 29. August, erstmalig die 1000-Euro-Marke für eine Megawattstunde Grundlaststrom überschritten. So teuer war Strom in Deutschland also noch nie.

Hohe Strompreise: Betrieb eines Kühlschranks kostet bald das Vierfache

Der Spiegel rechnet vor: Die Kilowattstunde kostet die Verbraucher also bald über einen Euro – vor Steuern und allen weiteren Aufschlägen. Damit würde der Betrieb eines Kühlschranks bald rund 200 Euro im Jahr kosten – das vierfache wie bisher. Die immer weiter steigenden Energiepreise heizen die Inflation in Deutschland immer weiter an. Experten befürchtend daher, dass vielen Menschen aus den unteren Einkommensklassen ein schwieriger Winter bevorsteht.

Der Grund für die Strompreis-Explosion: Die Regeln zur Preisbildung an der Leipziger Börse, das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Die Preise, zu denen die Stromversorger an der Börse einkaufen, richten sich nach dem letzten Gebot, das einen Zuschlag erhält – die teuersten Kraftwerke bestimmen also den Preis. Das sind derzeit die Gaskraftwerke, deren Energieträger Erdgas seit Ausbruch des Ukrainekrieges sehr knapp und damit extrem teuer geworden ist. Und so kommt es, dass Gaskrise und Strompreis-Explosion eng zusammenhängen, obwohl es – so könnte man meinen – im Grunde um unterschiedliche Dinge geht.

Wirtschaftsminister Habeck steht derzeit unter Druck – er muss Antworten auf die hohen Energiepreise finden. © Marcus Brandt/dpa

Habeck lässt Übergewinnsteuer prüfen, um Verbraucher für hohe Strompreise zu kompensieren

Vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird nun eine Antwort erwartet, wie wir aus dieser Schieflage wieder herauskommen – als Gesellschaft und als Volkswirtschaft. Nachdem Habeck mit der umstrittenen Gasumlage, die finanziell bedrohten Energieversorgern wie Uniper in der Krise unter die Arme greifen soll, vorlegte und zuletzt wegen starker Kritik und Zweifeln an der Effektivität dieser Maßnahme eine Überarbeitung ankündigte, geht er jetzt ein anderes, in der Bundesregierung teilweise sehr unbeliebtes Thema an: eine Übergewinnsteuer. Nach Informationen des Spiegel würden die Möglichkeiten einer solchen Steuer derzeit im Bundeswirtschaftsministerium geprüft.

Einige Unternehmen profitieren sehr stark von der Gaskrise

Geplant sei, dass diese Steuer für Energieunternehmen greifen würde, die Strom aus erneuerbaren Quellen oder Braunkohle produzieren – denn diese profitieren am meisten von den hohen Preisen für Strom aus Gaskraftwerken. Angedacht sei, dadurch einen fixen Verbraucherpreis für Strom aus diesen Quellen anbieten und gegenfinanzieren zu können, heißt es. Der Fixpreis soll dann natürlich unter dem Höchstpreis der Gaskraftwerke liegen.

Da sich Strom aus erneuerbaren Energien und aus Braunkohle relativ günstig herstellen lässt, der Börsenpreis aber so hoch ist, können Unternehmen aus diesem Bereich derzeit recht hohe Gewinne im Handel an den Strommärkten erzielen. Die Überschüsse daraus sollen sie daher an den Staat abtreten, um damit die Entlastung der Verbraucher durch einen Fixpreis für Endkunden zu finanzieren.

Was ist eine Übergewinnsteuer? Welche Unternehmen betrifft sie?

Über die Übergewinnsteuer wird schon seit längerem immer wieder gesprochen. Das Ziel hinter einer solchen Maßnahme: hohe Gewinne, die Unternehmen aufgrund einer Krise, die die gesamte Gesellschaft belasten, erzielen, sollen zumindest zum Teil abgeschöpft und dem Staatshaushalt zugeführt werden, damit auch die Allgemeinheit etwas davon hat – hier eben der geplante Fixpreis für Strom.

Derart erzielte Gewinne nennen Ökonomen auch „Zufallsgewinne“, da das Unternehmen selbst im Grunde nichts dafür getan hat, dass sie so viel Geld verdienen, sondern von einer aktuellen Entwicklung profitieren. In diesem Fall ist der „Zufall“ der Ukraine-Krieg. Für Verbraucher und viele Unternehmen sind die hohen Strompreise ein Problem. Für andere wiederum, wie die Stromerzeuger, die nicht mit Gas produzieren, können sie auch eine Chance auf hohe Margen sein, wie das Handelsblatt schreibt.

Lindner fordert Tempo bei der Reform des Strommarktes

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht diese Entwicklung durchaus kritisch und fordert mehr Tempo bei der Reform des Strommarktes, wie die Bild am Sonntag schreibt. Die Produzenten von Solar-, Wind- oder Kohlestrom würden derzeit automatisch so bezahlt, als hätten sie teures Gas gekauft. „Die Gewinne steigen zu Lasten der Verbraucher Milliarde um Milliarde“, die hohen Preise würden die Inflation immer weiter in die Höhe treiben.

Unternehmen und Privathaushalte werden durch die hohen Strompreise schwer belastet

Auch Wirtschafts- und Unternehmensverbände stufen die derzeitige Lage als bedrohlich ein und fordern teilweise einen Schutzschirm für Unternehmen, die besonders gebeutelt sind von den Energiepreisen. So sagte der Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, Markus Jerger, der Deutschen Presse-Agentur (DPA): „Die Verdopplung bis Verdreifachung der Energiepreise hält auch die stärkste Volkswirtschaft nicht aus.“

Strompreis-Explosion kann zu Anstieg von Privatinsolvenzen führen

Auch die Lage vieler Privathaushalte könne sich erheblich verschlechtern, wenn die Strompreise so hoch bleiben. Das Handelsblatt schreibt, dass die Zusatzbelastungen schon jetzt gravierend seien und sich die Überschuldungslage durch die Inflation deutlich verschärfen werde. Das könne zu einem Anstieg der Privatinsolvenzen führen.

Rechtlicher Rahmen für Habecks Übergewinnsteuer noch unklar

Einen Fixpreis für Strom würden daher sicher viele Verbraucherinnen und Verbraucher begrüßen. Auch viele Experten sprechen sich für das Modell der modifizierten Übergewinnsteuer für bestimmte Energieversorger aus. Fraglich jedoch ist, ob eine solche Maßnahme aus rechtlicher Sicht Bestand hätte und vor allem, ob das Finanzministerium dem zustimmen würde, das ein solches Instrument ja bislang immer kategorisch abgelehnt hat. Da es hier allerdings um eine Steuer auf Ökostrom gehen würde, könnten die Liberalen an Bord sein, kommentierte der Spiegel etwas bissig.