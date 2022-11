Putin vor Sturz? „Regime befindet sich in der Endphase“ – laut Historiker

Von: Yannick Hanke

Kippt die Stimmung in Russland und wird Wladimir Putin womöglich gestürzt? Laut einem Historiker würde sich das Regime längst „in der Endphase“ befinden.

Moskau – Seit Ende Februar 2022 führt Russlands Präsidenten Wladimir Putin den Ukraine-Krieg. Eine militärische Invasion der Russen in das osteuropäische Land, die aus Putins im Kalten Krieg verhaftetes Denken resultiert. Seitdem konnten aus Sicht des Kreml-Herrschers unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Mal schien der Kriegsverlauf zugunsten Russlands auszufallen, mal gewann die Ukraine die Oberhand.

Doch ist es nicht nur die militärische Konfrontation auf dem Schlachtfeld, die Wladimir Putin umtreibt. Es sind die Unkenrufe, die seinen Sturz prognostizieren und den Zusammenbruch seines totalitären Regimes herbeireden. Doch wie wahrscheinlich ist das?

Wladimir Putin vor Sturz? Historiker erklärt komplexes Machtsystem in Russland

Über einen möglichen Sturz von Putin weiß Osteuropa-Historiker Jan C. Behrends im Gespräch mit Zeit Online zu reden. Für ihn steht fest, dass „zwei Pfeiler der Diktatur“ in Russland den Zusammenbruch der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) „weitestgehend überstanden“ haben: nämlich die Armee und die Diktatur. In allen Staaten, in denen solche Strukturen nicht zerstört wurden, würden autoritäre oder diktatorische Verhältnisse herrschen.

Steht Russlands Präsident Wladimir Putin vor dem Sturz? Laut einem Historiker befindet sich sein Regime in der „Endphase“. © imago

Laut Behrends hätte Michail Gorbatschow, der letzte Staatspräsident der Sowjetunion, zunächst noch offengelassen, welches politische System das postsowjetische Russland annehmen sollte. Erst durch Boris Jelzin, dem ersten Präsidenten Russlands, sei die Entscheidung gefallen, „zur klassischen russischen Herrschaftsform zurückzukehren, nämlich zur Autokratie in Form eines starken Präsidialsystems“. Die Option, die Strukturen des sowjetischen In- und Auslandsgeheimdienstes KGB aufzubrechen, hätte man vertan.

„Ist komplett gescheitert“: Putin könnte Ukraine-Krieg zum Verhängnis werden

Grob heruntergebrochen spricht Behrends über eine weitreichende Weichenstellung der Politik innerhalb Russlands, eng verbunden mit der drängenden Frage der 1990er-Jahre, ob man künftig Nation oder Imperium sein soll und will. „Man entschied sich für den imperialen Weg und die damit verbundene Zwangsläufigkeit, imperiale Ansprüche im Zweifelsfall mit Gewalt durchsetzen zu müssen“. Und diese Entscheidung hätte laut dem Historiker zu Putins Befehl geführt, die Ukraine militärisch einzunehmen.

In diesem Krieg ist er komplett gescheitert.

Die Präsidentschaft des Kreml-Herrschers bezeichnet Behrends als „eine persönliche Diktatur Wladimir Putins“, die Unterdrückungen innerhalb des russischen Regimes hätten „sowjetische Dimensionen“ angenommen. Besteht denn aber überhaupt die Möglichkeit, das System des russischen Präsidenten zurückzufahren und Putin zu stürzen? Natürlich könne der Historiker nicht in die Zukunft blicken, doch habe er das Gefühl, „dass sich Putins Regime in der Endphase befindet“. Für den Kreml-Herrscher und dessen Entourage würde er „keine großen Perspektiven“ mehr sehen.

Putin droht nicht nur Sturz: Laut Historiker kämpft der Kreml-Herrscher auch um sein „physisches Überleben“

Der Ukraine-Krieg könne somit zum Verhängnis von Russlands Präsidenten werden und womöglich zum Sturz von Putin führen. „Es gibt wahrscheinlich niemanden in den vergangenen 30 Jahren, der dem russischen Staat und der russischen Gesellschaft so sehr geschadet hat wie Putin in den letzten acht Monaten“, heißt es in diesem Kontext vonseiten des Historikers. Das Regime in Russland würde sich nach Ansicht von Behrends in einer „akuten Krise“ befinden.

Doch nicht nur der politische Sturz Putins steht zur Debatte. Mittlerweile würde der Kreml-Herrscher auch um sein „physisches Überleben“ kämpfen. Ein russischer Führer, wie der Historiker Putin bezeichnet, könne eine kolossale Niederlage nicht überleben. Und wer oder was folgt dann? Auch in Bezug auf mögliche Nachfolger Putins ist die Gerüchteküche permanent am Brodeln. Sollte es tatsächlich zum Sturz von Putin kommen, könne man „Indizien“ dafür finden, „dass nach Putin absehbar wieder eine Annäherung Russlands an Europa stattfindet“. In Stein gemeißelt ist aber natürlich nichts.