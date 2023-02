Hilfe-Hotline für die Front: Wie die ukrainische Armee ihr Equipment repariert

Von: Patryk Kubocz

Notsituationen machen erfinderisch. In der Ukraine erhalten die Soldaten an der Front Unterstützung per Telefon, falls das fremde Equipment ausfällt.

Kiew - Was machen ukrainische Soldaten, wenn ihr amerikanisches Equipment im Kampf beschädigt wird? Sie rufen direkt bei der US-Army an, um sich helfen zu lassen. Laut einem Bericht der Associated Press (AP) ist dies wirklich der Fall. Inmitten von Feuergefechten rufen Soldaten der ukrainischen Armee eine Hilfe-Hotline an, die Auskunft und Anweisungen zur Reparatur von amerikanischen Artilleriekanonen gibt.

Das US-amerikanische Militär habe hierzu in Polen ein provisorisches Call-Center eingerichtet, um den Verbündeten die fremden Waffensysteme zu erklären und Lösungen zu finden, falls das Kriegsgerät beschädigt sein sollte. Über ein System von verschlüsselten Chatrooms und mit der Hilfe von Übersetzern, geben Nato-Soldaten und Beauftragte der Kanonenhersteller den Soldaten an der Front des Ukraine-Kriegs Unterstützung.

Artilleriekanonen sind an der Hotline besonders nachgefragt. US-Soldaten leisten in einem Call-Center Unterstützung bei der Reparatur der fremden Waffen. (Symbolbild) © NurPhoto/imago-images

Hotline für ukrainische Soldaten: Ausbau des Netzwerks geplant

Mit weiteren Lieferungen von immer komplexeren Waffensystemen ist dieser Service der US-Army auch nötig. Das Entsenden von Nato-Truppen in die Ukraine, auch wenn es nur zum Zweck der Schulung ist, könnte eine Eskalation des Ukraine-Krieges bedeuten. Deswegen möchte die US-amerikanische Armee den Service für die ukrainischen Truppen weiter ausbauen, wie die AP schreibt. Die aktuelle Zahl von 50 Personen, die Auskunft leisten, soll sich in den kommenden Wochen verdreifachen.

Zwei Reporter der AP konnten mit Soldaten des Call-Centers sprechen und ihre Erfahrungen im „Kundengespräch“ in Erfahrung bringen. „Am häufigsten werden wir zu den Artilleriekanonen befragt“, sagt einer der Soldaten gegenüber den Journalisten, der aus Sicherheitsgründen anonymisiert bleibt.

Hilfe für ukrainische Soldaten über Telefonhotline: US-Army lernt viel über eigenes Equipment

Das größte Problem sei aktuell, dass die Soldaten an der Front das Material bis ans und über das Limit hinaus benutzen, beschreibt ein Soldat die aktuelle Lage. Die Waffen werden in einer nie vorhergesehenen Kadenz abgeschossen - dazu ignorieren die ukrainischen Soldaten die empfohlenen Zeitpunkte für eine Wartung der Waffensysteme.

„Die Ukrainer benutzen unsere Waffen, wie wir es niemals für möglich gehalten haben“, sagt ein Berater des Call-Centers und führt weiter aus: „Durch diese Extremsituation lernen wir extrem viel über unsere eigenen Waffen und wie sie unter höchsten Anforderungen funktionieren.“ Bei der Reparatur seien die ukrainischen Truppen sehr wissbegierig und weigern sich, selbst schwerbeschädigtes Gerät, in das Ursprungsland zurückzusenden. Laut einem Offiziellen der US-Army werden nur ein Prozent der Waffen für Reparaturen aus der Ukraine geschafft. (Patryk Kubocz)